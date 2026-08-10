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Häuser in Geroskipou, Zypern

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Haus 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern in der begehrten Gegend von Geroskipo…
$535,645
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Haus 4 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 287 m²
Luxury 4-Bedroom Seaside Villa in Paphos Experience contemporary coastal living in this exc…
$1,05M
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Haus 5 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
High Spec Fünf-Zimmer-Villa in einer ruhigen Gegend oder Geroskipou, bietet schnellen und ei…
$885,349
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Elegante 3-Schlafzimmer-Villas in Geroskipou, Paphos In der charmanten und ruhigen Gegend v…
$692,137
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Haus 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 89 m²
Umgeben von Obstgärten und Verzierungen in Landschaftsgärten, Das Grove besteht aus zwei und…
$324,982
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Moderne Villen in Geroskipou, Paphos 2-3 Schlafzimmer Entdecken Sie zeitgenössische Mittelm…
$854,078
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
3-Zimmer Villa Jede Villa wurde durchdacht mit zeitgenössischer Architektur entworfen, die …
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Haus 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Dieses wunderschön renovierte 2-Zimmer-Stadthaus in Geroskipou bietet modernen Komfort und m…
$259,986
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Haus 4 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 313 m²
Zum Verkauf: Off-Plan Einfamilienhaus mit einer geräumigen Innenfläche von 313 m2 in der beg…
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Moderne Luxusvilla – Geroskipou, Paphos Diese exklusive Sammlung moderner Villen befindet s…
$542,050
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Haus 5 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Villa mit 5 Schlafzimmern – Atemberaubende Meerblick & Refined Mediterranean Luxury Die 5-Zi…
$1,90M
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Haus 4 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 489 m²
Seilbahnbeschreibung Diese geräumige Villa mit 4 Schlafzimmern befindet sich in einer erstk…
$1,11M
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
? Ihre Traumvilla in Geroskipou, Paphos Treten Sie mit dieser atemberaubenden Villa mit dre…
$683,035
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Haus 4 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Geräumige Villa mit vier Schlafzimmern in Koloni, Paphos. Diese Immobilie ist nach hochwerti…
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Haus 7 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 7 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Luxus Villa mit 7 Schlafzimmern in Geroskipou, Paphos. Schlüsselmerkmale Voll möbliert und …
$1,74M
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Haus 4 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 329 m²
Immobilienbeschreibung Diese moderne Villa mit 4 Schlafzimmern befindet sich in einer erstk…
$1,19M
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Haus 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Modern villa development of 15 luxury villas located in Geroskipou Tourist Area in Paphos, j…
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Haus 4 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 349 m²
4-Schlafzimmer Moderne Villa im Herzen von Paphos’ Tourist Area Diese moderne 4-Zimmer-Villa…
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Haus 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Neoklassizistische Einfamilienhäuser und Doppelhäuser im zentralen Bereich von Geroskipou, d…
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Moderne Villa in Geroskipou, Paphos – 2–3 Schlafzimmer Erleben Sie die perfekte Mischung au…
$931,721
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Haus 5 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 418 m²
Villa mit 5 Schlafzimmern – Atemberaubende Meerblick & Refined Mediterranean Luxury Die 5-Zi…
$1,79M
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Haus 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Neoklassizistische Einfamilienhäuser und Doppelhäuser im zentralen Bereich von Geroskipou, d…
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Haus 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 413 m²
Drei Luxuries Villas genießt eine hervorragende Hügellage von Prestigehäusern mit ungehinder…
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine Villa in der Planungsphase mit modernem Design und durchdachtem Layout…
$743,147
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Luxus Villa mit 4 Schlafzimmern mit Infinity Pool und Meerblick in Geroskipou, Paphos In de…
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Etagenzahl 2
Diese geräumige freistehende Villa bietet hochwertige Oberflächen.Ideal auf einem kleinen Gr…
$656,884
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Moderne Villen in Geroskipou, Paphos – 2–3 Schlafzimmer Entdecken Sie zeitgenössische Mitte…
$961,852
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Haus 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Neoklassizistische Einfamilienhäuser und Doppelhäuser im zentralen Bereich von Geroskipou, d…
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf: Diese herrliche, vollständig bereit, in, freistehende Villa bietet modernen Lux…
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Entdecken Sie den Inbegriff des modernen Lebens im Herzen der Ruhe. Acht exklusive freistehe…
$537,227
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