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Häuser in Palodeia, Zypern

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48 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Ein neues Projekt in der Nähe von renommierten Privatschulen wie Heritage, Island School und…
$545,629
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Villa in Palodeia, Zypern
Villa
Palodeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 405 m²
Luxusvilla zum Verkauf 5 Schlafzimmer, 5 Badezimmer • Dienstmädchenzimmer • Turnhalle • Kino…
$1,74M
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3 Schlafzimmer Einfamilienhaus – Moderne Familie Leben in Palodia, Limassol Dieses 3-Zimmer-…
$708,496
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Einfamilienhaus in Palodia, Limassol. Schlüsselmerkmale Smart House optional extra Warm- un…
$577,247
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Haus 5 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
5 Schlafzimmer Villa in Palodia, Limassol. 1 Master en suite 1 Gästezimmer/Mädchenzimmer Po…
$1,95M
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Haus 5 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Luxus gated house ist in Palodia Bereich, Limassol. Wunderschöne Natur, herrliche Aussicht, …
$2,36M
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3 Schlafzimmer Einfamilienhaus – Moderne Familie Leben in Palodia, Limassol Dieses 3-Zimmer-…
$656,230
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Schönes 3-Zimmer-Wohnung mit eigenem Pool in Palodia Diese gut ausgestattete 3-Zimmer-abgel…
$831,847
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Villa mit 3 Schlafzimmern in Palodia Diese elegante Villa in Palodia vereint moderne Archit…
$754,955
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Das neue Projekt befindet sich in Palodia, 15 Minuten mit dem Auto vom Stadtzentrum entfernt…
$703,417
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Villa in Palodeia, Zypern
Villa
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Villa im Bau, bietet modernen Komfort und Stil, befindet sich im ruhigen Dorf …
$874,291
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Dies ist eine schöne gut ausgestattete 3-Zimmer-Ecken-Eigenschaft in einer ruhigen Wohn-und …
$550,740
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
Einfamilienhaus in Palodia, Limassol. Schlüsselmerkmale Smart House optional Warm- und Kalt…
$577,247
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Haus 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 383 m²
Ein schönes Zuhause in der ruhigen Wohnlage von Palodia, mit einfachem Zugang zu Schulen und…
$1,38M
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Luxus 3-Zimmer-Haus in Palodia, Liamssol. Nur 500 Meter von der Heritage School und 1 km von…
$642,173
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Ein neues Projekt in der Nähe von renommierten Privatschulen wie Heritage, Island School und…
$449,945
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Haus 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Das neue Projekt befindet sich in Palodia, 10 Minuten mit dem Auto vom Stadtzentrum entfernt…
$1,10M
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Haus 5 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 407 m²
Eine Luxusvilla in Palodia, Limassol Grundstücksgröße ist es etwa 600 qm., das Haus ist 407 …
$2,40M
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Das neue Projekt befindet sich in Palodia, 15 Minuten mit dem Auto vom Stadtzentrum entfernt…
$611,165
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Villa in Palodeia, Zypern
Villa
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Villa Projekt, freistehend, in einer ruhigen Gegend von Palodea. Dieses moderne Hau…
$652,804
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Haus 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
4 Schlafzimmer Einfamilienhaus – Modernes Familienleben in Palodia, Limassol Dieses 4-Zimmer…
$1,03M
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Haus 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 169 m²
Entdecken Sie ein charmantes Vier-Zimmer-Haus zum Verkauf in dem ruhigen Dorf Palodia, Limas…
$558,876
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Haus 2 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Ein neues Projekt in der Nähe von renommierten Privatschulen wie Heritage, Island School und…
$444,249
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Villa mit 3 Schlafzimmern in Palodia Diese elegante Villa in Palodia vereint moderne Archit…
$720,110
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Haus 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
4 Schlafzimmer Einfamilienhaus – Modernes Familienleben in Palodia, Limassol Dieses 4-Zimmer…
$1,10M
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Einfamilienhaus in Palodia, Limassol. Schlüsselmerkmale Smart House optional extra Warm- un…
$565,443
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Villa in Palodeia, Zypern
Villa
Palodeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 179 m²
Etagenzahl 2
Villa zum Verkauf im Bau, was modernen Luxus und Komfort darstellt. Dieses geräumige Haus ve…
$1,59M
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Eine exklusive Sammlung von drei geräumigen 3-Zimmer-Villen in der ruhigen und begehrten Geg…
$512,821
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Haus 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Eingebettet in eine ruhige Sackgasse im begehrten Dorf Palodeia, bietet dieses wunderschön r…
$969,804
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Das neue Projekt befindet sich in Palodia, 15 Minuten mit dem Auto vom Stadtzentrum entfernt…
$501,617
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Immobilienangaben in Palodeia, Zypern

mit Garten
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