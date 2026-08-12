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Berghütte kaufen in Zypern

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Paphos
386
Larnaka
70
Peyia
519
Agia Napa
109
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65 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Bauherr
Stasis Estates
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English, Русский, Ελληνικά
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Haus 3 Schlafzimmer in Kouklia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Entdecken Sie raffiniertes mediterranes Wohnen mit dieser renommierten Luxusvilla mit 3+1 Sc…
$2,13M
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Haus 5 Schlafzimmer in Armou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Armou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Zu verkaufen ist ein atemberaubendes Einfamilienhaus im ruhigen Dorf Armou. Diese geräumige …
$865,839
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DD CO DEDD CO DE
Haus 3 zimmer in Peyia, Zypern
Haus 3 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Kokkinos Villas In ruhiger Lage, nur 5 Autominuten vom Sandstrand der Coral Bay entfernt,…
$543,338
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Bauherr
Stasis Estates
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Villa 6 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Hoch oben auf den malerischen Hügeln des Dorfes Peyia gelegen, bietet das Villenprojekt Peyi…
$909,376
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Bauherr
Stasis Estates
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Haus 3 Schlafzimmer in Pano Platres, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pano Platres, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Platres ist ein wunderbar beliebtes Bergresort, seit die Briten 1878 die Insel Zypern genieß…
$653,367
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Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Diese hervorragende Eigenschaft wurde nach sehr hohen Spezifikationen gebaut und bietet Priv…
$6,88M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 837 m²
Das Hotel liegt in der prestigeträchtigen Wohngegend von Ayios Tychonas, direkt an der Autob…
$4,51M
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Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,50M
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Reihenhaus in Prodromos, Zypern
Reihenhaus
Prodromos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 244 m²
Präsentiert ein atemberaubendes Off-Plan 2-Zimmer-Stadthaus innerhalb des renommierten Beren…
$2,61M
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Haus 5 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 211 m²
Historic Stone Residence mit Multi-Unit Living I 5 Schlafzimmer | 5 Bäder | Lizenziertes Ein…
$1,52M
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Bungalow in Kallepeia, Zypern
Bungalow
Kallepeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Zum Verkauf: Ein gemütlicher 3-Zimmer-Zweibett-Bungalow in Kallepia Village Eingebettet in…
$195,827
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Villa in Moniatis, Zypern
Villa
Moniatis, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 905 m²
Luxus Villa mit 6 Schlafzimmern zum Verkauf in Moniatis, Limassol, auf 3,861 m2 Landschaft m…
$4,62M
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Reihenhaus in Prodromos, Zypern
Reihenhaus
Prodromos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 244 m²
Presenting a stunning off-plan 2-bedroom townhouse within the prestigious Berengaria Hotel D…
$2,61M
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Bungalow in Tala, Zypern
Bungalow
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Verkauf: Dieser charmante Wiederverkauf Bungalow bietet komfortables Wohnen im Herzen von Ta…
$377,962
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Haus 4 Schlafzimmer in Pano Platres, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Pano Platres, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Platres ist ein wunderbar beliebtes Bergresort, seit die Briten 1878 die Insel Zypern genieß…
$811,235
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Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Zu verkaufen ist ein modernes und geräumiges Haus, auf einem ruhigen Ort, umgeben von der Na…
$2,63M
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Reihenhaus in Prodromos, Zypern
Reihenhaus
Prodromos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Einführung eines atemberaubenden 2-Zimmer-Stadthaus im exklusiven Berengaria Hotel Developme…
$3,01M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pano Platres, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pano Platres, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Platres ist ein wunderbar beliebtes Bergresort, seit die Briten 1878 die Insel Zypern genieß…
$653,367
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Reihenhaus in Prodromos, Zypern
Reihenhaus
Prodromos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 244 m²
Discover a unique opportunity to own a contemporary 2-bedroom townhouse nestled in the heart…
$2,61M
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Haus 6 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Eine Luxusvilla in Agia Fyla, einer der schönsten Gegenden von Limassol mit Berg- und Meerbl…
$1,54M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 837 m²
Das Hotel liegt in der prestigeträchtigen Wohngegend von Ayios Tychonas, direkt an der Autob…
$4,51M
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Reihenhaus in Prodromos, Zypern
Reihenhaus
Prodromos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 226 m²
Einführung eines atemberaubenden 2-Zimmer-Stadthaus in der renommierten Berengaria Hotel Dev…
$2,56M
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Reihenhaus in Prodromos, Zypern
Reihenhaus
Prodromos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Presenting an exclusive off-plan 2-bedroom townhouse in the prestigious Berengaria Hotel dev…
$2,57M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
Zu verkaufen ist ein geräumiges Off-Plan-Duplex in der ruhigen Gegend von Prodromos. Diese U…
$4,83M
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Haus 6 zimmer in Peyia, Zypern
Haus 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 237 m²
Etagenzahl 3
Hoch oben auf den malerischen Hügeln des Dorfes Peyia gelegen, bietet das Villenprojekt Peyi…
$892,218
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Stasis Estates
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Haus 4 Schlafzimmer in Souni Zanatzia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
This beautiful 4-bedroom house located in the tranquil and elevated village of Souni, Limass…
$801,430
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
Zu verkaufen ist ein geräumiges Off-Plan-Duplex in der ruhigen Gegend von Prodromos. Diese U…
$4,83M
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Haus 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Discover peaceful village living in this charming two-bedroom detached home, ideally located…
$289,826
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Villa in Fyti, Zypern
Villa
Fyti, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 280 m²
NOTE: Ready to move in. Overlooking Akamas & Latchi bay and above a plain ensures your view…
$1,37M
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Eigenschaftstypen in Zypern

villen
cottages
mansions
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Zypern

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