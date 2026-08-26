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Häuser in Polis Chrysochous, Zypern

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Polis
17
55 immobilienobjekte total found
Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: separate Villa, im BauDiese schöne freistehende Villa im Bau bietet eine geräumige …
$566 541
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Haus 4 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
SONDERANGEBOT BIS ZUM ENDE AUGUST 2026 KEINE MwSt. Die meisten Premium und ruhige Strandvil…
$1,59M
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Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Etagenzahl 3
Atemberaubende Villa mit 3 Schlafzimmern und 3 Bädern, in einem exklusiven Wohnkomplex mit e…
$542 060
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
Das Hotel liegt in einer ruhigen und unberührten Gegend, bietet eine atemberaubende Aussicht…
$215 658
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Haus 3 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Zu verkaufen 3 Schlafzimmer Stadthaus in Paphos, Prodromi Bereich. Das Projekt befindet sich…
$289 362
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Haus 4 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Polis, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
SONDERANGEBOT BIS ZUM ENDE AUGUST 2026 KEINE MwSt. Die meisten Premium und ruhige Strandvil…
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Haus 3 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Zu verkaufen ist ein atemberaubendes freistehendes Haus in der ruhigen Gegend von Polis Chry…
$566 541
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Reihenhaus in Polis Chrysochous, Zypern
Reihenhaus
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Dieses einsatzbereite 3-Zimmer-Stadthaus ist für funktionales und komfortables Wohnen konzip…
$303 393
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Haus 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
3-Schlafzimmer-Villas – Wohnraum am Meer Entwickelt für größere Familien oder diejenigen, di…
$954 894
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Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Cobalt Heights — Modern 2-Schlafzimmer-Stadthaus in Polis, ZypernCobalt Heights ist ein wüns…
$410 861
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Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Dieses wunderbare angrenzende Villa Haus bietet komfortable Unterkunft mit 3 Schlaf…
$291 177
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Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Etagenzahl 1
Diese Villa im Bau bietet ein komfortables Leben mit modernen Lösungen. Die geräumige Innenf…
$566 541
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Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese schöne freistehende Villa bietet ein komfortables Leben in einer ruhigen Gege…
$467 097
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Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Cobalt Heights — Modern 2-Schlafzimmer-Stadthaus in Polis, ZypernCobalt Heights ist ein wüns…
$357 733
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Bungalow in Polis, Zypern
Bungalow
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf: Dieser moderne, schlüsselfertige Bungalow in schöne Polis Chrysochous bietet di…
$403 313
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Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese freistehende Villa im Bau bietet moderne Unterkünfte auf einem geräumigen Gru…
$652 804
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Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese herrliche freistehende Villa nach Plan bietet moderne Unterkünfte mit Komfort…
$751 890
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Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Dieses Qualitätsprojekt bietet ein, zwei und drei Schlafzimmer Wohnungen, Luxus Penthouses u…
$535 066
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Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese herrliche freistehende Villa nach Plan bietet moderne Unterkünfte mit Komfort…
$964 177
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Villa in Polis, Zypern
Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 24 im Dorf Agnades ist eine wunderschöne 3-Schlafzimmer-Vi…
$615 480
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Villa in Polis, Zypern
Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 184 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 31 im Dorf Agnades ist eine wunderschöne 3-Zimmer-Villa in…
$653 163
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Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Fläche 131 m²
Cobalt Heights — Prestigious 3-Schlafzimmer Villa in Polis, ZypernCobalt Heights ist ein ren…
$541 912
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Haus 2 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
$214 128
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Haus 2 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Zu verkaufen 2 Schlafzimmer Stadthaus in Paphos, Prodromi Bereich. Das Projekt befindet sich…
$214 128
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Haus 4 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 456 m²
3 + 1 Schlafzimmer Villa - Raffiniertes Seaside Living Die Villen mit drei Schlafzimmern in …
$1,61M
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Villa in Polis, Zypern
Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern – Wohnraum, Privatsphäre und mediterranen Komfort Diese geräumige …
$585 668
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Bungalow in Polis, Zypern
Bungalow
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf: Dieser moderne, schlüsselfertige Bungalow in schöne Polis Chrysochous bietet di…
$403 313
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Haus 3 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 117 m²
Dies ist ein sehr begehrtes Anwesen in Polis, Zypern, bekannt für seine unberührte natürlich…
$408 887
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Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 438 m²
Agnades Village – Villa No. 1, Coastal Countryside Living in Polis A beautiful 3-bedroom …
$494 000
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Haus 5 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 477 m²
Fünf-Zimmer-Villa - Die Spitze der Seafront Prestige Die Villen mit fünf Schlafzimmern sind …
$2,49M
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