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Häuser in Paralimni, Zypern

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237 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
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Fläche 220 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern Die Villa mit vier Schlafzimmern bietet ein geräumiges und sorgfäl…
$767,456
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
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Paralimni, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
$796,308
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
$807,849
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
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Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
$773,227
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxus Villa mit Meerblick im Herzen von Protaras Eine harmonische Mischung aus modernem Des…
$799,672
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern auf einem privaten Grundstück von 353 m2 in einer exk…
$741,524
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern Die Villa mit vier Schlafzimmern bietet ein geräumiges und sorgfäl…
$807,849
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
Diese atemberaubende 4-Zimmer-Villa bietet die ultimative Kombination aus modernem Wohnen, L…
$892,338
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$727,386
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$738,805
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Etagenzahl 2
This modern detached villa is ideally located in the prestigious area of Protaras, offering …
$636,829
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Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Etagenzahl 3
3-Zimmer-Villa für zwei Familien, in einem neuen Komplex von nur elf schönen Residenzen.Das …
$548,578
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 369 m²
For sale: spacious 3-bedroom villas in Almaria Villas Phase D, Pernera. Located just 610 …
$730,756
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Etagenzahl 2
Diese moderne freistehende Villa im Bau ist ideal in der prestigeträchtigen Gegend von Prota…
$678,883
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Schöne Villa mit 5 Schlafzimmern, befindet sich in einer ruhigen Lage in Protaras, nur wenig…
$1,29M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Geräumige freistehende Villa ist im Bau und befindet sich in der renommierten Gegend von Pro…
$1,24M
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Haus 4 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Das Projekt bietet die bemerkenswerte Mischung aus absoluter Privatsphäre in luxuriösen Unte…
$876,491
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Ausgezeichnete Villa mit 3 Schlafzimmern in Paralimni mit vollem Eigentum. Diese äußerst ger…
$460,175
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Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Dieser neue Komplex von Villen befindet sich im Küstenort von Kapparis, einer der abgelegens…
$620,365
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Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 181 m²
Etagenzahl 2
Diese atemberaubende Residenz mit 4 Schlafzimmern liegt nur wenige Schritte vom Strand entfe…
$1,77M
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Haus 5 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 413 m²
Das Hotel liegt an Cape Greco – Konnos Beach mit türkisblauen Gewässern; die Küstenlage ist …
$3,13M
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Reihenhaus in Kapparis, Zypern
Reihenhaus
Kapparis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Dieses Anwesen befindet sich in einem prestigeträchtigen Gebiet mit neuer Infrastruktur, ein…
$383,361
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Das kosmopolitische Strandresort von Protaras ist Gastgeber des neuesten exklusiven Projekts…
$640,992
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern auf einem privaten Grundstück von 319 m2 in einer exk…
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Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Boutique Wohnbau in einem der begehrtesten Küstengebiete von Protaras. Das Projekt besteht a…
$767,409
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Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Schöne Villa mit 3 Schlafzimmern im begehrten Resort-Bereich von Kapparis, das ganze Jahr üb…
$734,404
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$739,946
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Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern auf einem privaten Grundstück von 322 m2 in einer exk…
$730,099
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Fläche 161 m²
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