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Häuser in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern

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73 immobilienobjekte total found
Haus 6 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Wir präsentieren dieses schöne 6-Zimmer-Einfamilienhaus im Touristengebiet Pyrgos, nur wenig…
$1,06M
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Haus 3 Schlafzimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 318 m²
Diese 3-Zimmer-Villa befindet sich in der Nähe aller Annehmlichkeiten und mit einfachem Zuga…
$1,40M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Eine 3 Schlafzimmer Maisonette in Pyrgos, Limassol. Schlüsselmerkmale Fläche 128-129 m2. 3 …
$424,453
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$8,04M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 381 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$3,71M
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Haus 4 Schlafzimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Eine schöne Villa mit 3+1 Schlafzimmern im Touristengebiet Pyrgos, nur wenige Gehminuten vom…
$1,45M
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TekceTekce
Villa in Pyrgos Lemesou, Zypern
Villa
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf mit 4+1 Schlafzimmern und einem Schwimmbad auf einem großen Grundstück in P…
$1,82M
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Haus 5 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Pyrgos, Limassol Grundstück 650-700m2, Haus 250-300 m2 5 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, separ…
$856,000
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 404 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$3,78M
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Haus 2 zimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Haus 2 zimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Eine gemütliche 2-Zimmer-Maisonette steht zum Verkauf in einer geschlossenen Wohnanlage in d…
$801,886
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Villa in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Villa zu verkaufen im Bau mit einem modernen Layout, befindet sich in der renommierten Gegen…
$815,660
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Villa in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 406 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese moderne, freistehende Villa bietet 406 m2 luxuriösen Innenraum. Das Haus ist …
$5,07M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 401 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$3,77M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 470 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$4,85M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
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Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 410 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$4,19M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
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Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 349 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Diese elegante Villa mit 3 Schlafzimmern bietet eine perfekte Mischung aus modernem Design, …
$917,560
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Villa in Pyrgos Lemesou, Zypern
Villa
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: moderne blockierte Villa, im Bau, befindet sich in der malerischen Gegend von Pyrgo…
$547,889
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 381 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 343 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$3,95M
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Villa in Pyrgos Lemesou, Zypern
Villa
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Eine luxuriöse Villa mit sechs Schlafzimmern von ca. 400 m2 auf einem weitläufigen, wundersc…
$1,56M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
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Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 3
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 381 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
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Haus 6 zimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Haus 6 zimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Fläche 748 m²
Etagenzahl 3
Direkt an der Strandpromenade von Limassol gelegen, ist dieses ikonische Projekt am Strand d…
$14,29M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Ein Drei-Zimmer-Wohnung in Pyrgos, Limassol, gebaut im Jahr 2012 und angeboten in Wiederverk…
$441,240
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
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Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 473 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
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Haus 5 Schlafzimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Luxus 5-Zimmer-Villa zum Verkauf oder zur Miete in Pyrgos, Limassol. In der Nähe des renommi…
$3,78M
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Haus 4 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 184 m²
Freistehende Villa in Pirgos touristischen Bereich, Limassol. Schlüsselmerkmale Fläche 184 …
$1,56M
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Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$3,94M
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