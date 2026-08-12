Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Limassol Municipality, Zypern

;
Tserkezoi Municipality
4
577 immobilienobjekte total found
Haus 6 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
TOP TOP
Haus 6 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 366 m²
Villa mit 6 Schlafzimmern in Agios Tychonas Diese Villa mit sechs Schlafzimmern ist eine Aus…
$1,94M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 550 m²
Freistehendes 4-Zimmer-Haus zum Verkauf in Tsireio, Limassol. In der sehr begehrten Tsireio …
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Ein geräumiges Einfamilienhaus im begehrten Petrou Kai Pavlou (Tsirio) Bereich von Limassol,…
$1,38M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
TekceTekce
Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Etagenzahl 5
Villa mit drei Schlafzimmern - Premier Living in Agia Fyla Eine geräumige Villa mit drei Sch…
$1,38M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 5 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Ein Wahrzeichen Residenz thront über Limassol in der prestigeträchtigen, eng gehaltenen Hang…
$5,18M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 550 m²
7 + 1 Schlafzimmer DETACHED VILLA | 550 m2 | Unabhängige 1-Zimmer-Wohnung | GROSSE PLOT Ein…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Villa in Limassol District, Zypern
Villa
Limassol District, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa mit einem komfortablen Lebensstil in der pr…
$990,250
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 277 m²
Luxus 5-Schlafzimmer Haus zum Verkauf in Prestigious Mesovouni, Zypern Dieses außergewöhnlic…
$2,27M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Präsentieren Sie eine geräumige und schön strukturierte Drei-Ebene, Doppelhaus-Maisonette in…
$587,312
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 4 Schlafzimmer in Limassol District, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Limassol District, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Diese schön gepflegte, freistehende Residenz bietet die perfekte Kombination aus Raum, Komfo…
$717,109
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 271 m²
Moderne 3-Zimmer-Wohnung in der prestigeträchtigen Gegend von Agios Tychonas, Limassol, biet…
$1,71M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Dieses wunderschön renovierte Oberhaus in Kapsalos bietet eine perfekte Mischung aus Komfort…
$693,164
Eine Anfrage stellen
Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein Teil des Hauses (Stadthaus oder Villa) im Bau, mit einer Gesamt-Innenfl…
$810,176
Eine Anfrage stellen
Haus 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Stockwerk -5
Agios Tychonas, Limassol – Maisonette #8 Zum Verkauf: moderne 4-Zimmer* Maisonette in einem…
$534,276
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 249 m²
Dreizimmer-Villa – Moderne Serenität durch die Fairways Die Drei-Zimmer-Villen in Limassol G…
$2,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 244 m²
Eine tolle Gelegenheit, ein geräumiges Haus mit starkem Potenzial zu kaufen, in einer ruhige…
$875,913
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 560 m²
Villa über dem hohen Weg in der Nähe von Germasogia rund. Die Villa hat einen sehr schönen B…
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Ein sechs-Zimmer-Gesundheit von raffinierter Eleganz. Mit atemberaubendem Panoramablick und …
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 218 m²
Diese elegante 3-Zimmer-Villa bietet eine harmonische Mischung aus Raum, Komfort und moderne…
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Villa 3 Schlafzimmer in Limassol Marina Eine Luxusvilla mit privaten Liegeplätzen für zwei Y…
$3,54M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 3
Moderne 4-Zimmer-Villa in der prestigeträchtigen Gegend von Agios Tychon, in der Nähe aller …
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Villa mit vier Schlafzimmern – Der ultimative Ausdruck von Luxus und Raum Die 4-Zimmer-Ville…
$2,28M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 5 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 331 m²
Ein modernes Haus in Agia Fyla Bereich von Limassol. Hauptmerkmale Solarpaneele Wasserpumpe…
$1,96M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Villa zum Verkauf mit Mietern. Bis zum Ende des Mietvertrags. Weitere Erweiterung nach Ermes…
$1,59M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein Wohnkomplex, mit luxuriösen Villen, wo das Individuum ein integraler Bestandteil der kom…
$2,09M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 7 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 7 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 010 m²
Exquisites Luxushaus in Kalogiroi, Limassol. Dieses luxuriöse Anwesen bietet Ihnen ein einzi…
$6,96M
Eine Anfrage stellen
Haus in Limassol District, Zypern
Haus
Limassol District, Zypern
Fläche 360 m²
Moderne Villa zum Verkauf in Panthea Hills. Modernes Design, ruhige Lage weg von lauten Stra…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Haus in Limassol District, Zypern
Haus
Limassol District, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Das Büro befindet sich im dritten Stock eines gepflegten Gebäudes auf einer der geschäftigst…
$638,586
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Gemütliches Haus in der ruhigen und schönen Gegend in Mouttagiaka. In der Nähe der Autobahn …
$750,394
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Eine schöne Villa in einer hervorragenden Lage zum Verkauf. Das Hotel liegt in einem der bes…
$3,07M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Limassol Municipality

villen
cottages
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen