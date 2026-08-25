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Häuser in Tsada, Zypern

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75 immobilienobjekte total found
Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Luxusvillen eingebettet auf den Hügeln oberhalb von Paphos, neben einem charmanten tradition…
$1,57M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese prächtige freistehende Villa bietet ein luxuriöses Leben in der prestigeträch…
$1,40M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
Dahlia Charm — Exklusive Villen in Paphos, ZypernDahlia Charm kombiniert nahtlos eine ideale…
$1,60M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 389 m²
Dieses hervorragende 3-Zimmer-Haus verfügt über eine spektakuläre Lage in den schönen Hügeln…
$1,81M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Verkauf: Diese private Villa im Bau bietet moderne Unterkünfte in der schönen Gegend von Min…
$2,16M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Lavender Elegance — Eco-Conscious Luxus Residences in Paphos, ZypernLavender Elegance ist mi…
$371 824
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Die Residenz Callisto ist eine moderne Ode zum Lichten. Doppelseitige Klapptüren schaffen ei…
$2,56M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Purple Bliss — Exklusive Villa mit 5 Schlafzimmern in Paphos, ZypernPurple Bliss ist eine at…
$2,35M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 263 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf gibt es eine beeindruckende freistehende Villa auf dem Projekt in einer gemütlic…
$1,10M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
Zusätzliche Beschreibung: Dieses luxuriöse Anwesen befindet sich in einer geschützten Naturl…
$2,65M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Luxusvilla mit Panorama Meer & Land Ansichten Entdecken Sie eine exklusive Sammlung von Lux…
$1,35M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Die Villa liegt auf dem höchsten Punkt und hat eine erstaunliche Aussicht. Erreichbar über e…
$1,44M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 235 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen nach Plan: Diese moderne freistehende Villa in Tsada bietet ein komfortables un…
$2,31M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Purple Bliss — Exklusive Villa mit 5 Schlafzimmern in Paphos, ZypernPurple Bliss ist eine at…
$1,48M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
Zusätzliche Beschreibung: Dieses luxuriöse Anwesen befindet sich in einer geschützten Naturl…
$2,65M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
Cleone Residenz verfügt über ein traditionelles Layout verfügt über einen Wohnbereich im Erd…
$2,59M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese exquisite Ein-Level-Residenz erfasst den zeitlosen Charme des Wohnens und verbindet mo…
$1,69M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese exquisite Ein-Level-Residenz erfasst den zeitlosen Charme des Wohnens und verbindet mo…
$1,43M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Diese gut präsentierte Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich im begehrten Hügeldorf Tsa…
$908 596
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Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese exquisite Ein-Level-Residenz erfasst den zeitlosen Charme des Wohnens und verbindet mo…
$1,41M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Die Villa liegt auf dem höchsten Punkt und hat eine erstaunliche Aussicht. Erreichbar über e…
$1,50M
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Haus 3 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Zum Verkauf steht ein charmantes Einfamilienhaus im ruhigen und malerischen Dorf Tsada. Dies…
$377 745
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Verkauf: Diese elegante freistehende Villa im Bau bietet die perfekte Kombination aus modern…
$1,33M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 343 m²
Dieses hervorragende 3-Zimmer-Haus verfügt über eine spektakuläre Lage in den schönen Hügeln…
$1,85M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Dieses atemberaubende, freistehende Haus auf dem Projekt bietet ein geräumiges Lebe…
$1,46M
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Haus 4 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Zum Verkauf steht ein Luxus-Einfamilienhaus mit freiem Meerblick und privatem Schwimmbad im …
$897 513
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Mit großen, offenen Räumen und einer Küche, die sich auf große Terrasse und externes soziale…
$2,58M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Ein dramatischer All-Glas-Eingang empfängt Sie in Harmonia, einem Haus, das rund um seinen m…
$2,42M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 243 m²
Diese außergewöhnliche Villa befindet sich in einer der renommiertesten und ruhigen Wohngege…
$2,66M
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Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Die Villa liegt auf dem höchsten Punkt und hat eine erstaunliche Aussicht. Erreichbar über e…
$1,59M
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Immobilienangaben in Tsada, Zypern

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