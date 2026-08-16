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Häuser in Agia Napa, Zypern

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109 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 340 m²
Exklusive Villa am Strand in Ayia Napa. Eingebettet entlang der unberührten Küste, präsentie…
$3,46M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Luxusleben im Herzen von Ayia Napa – 4-Schlafzimmer Villa mit Pool & Dachgarten Eingebettet …
$2,42M
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Diese exklusive Entwicklung befindet sich in einer der ruhigsten Ecken von Famagusta in Agia…
$743,693
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 415 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern Diese Villa mit 3 Schlafzimmern renoviert Größe und Exklusivität,…
$3,78M
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 232 m²
Diese Villa befindet sich im Zentrum von Ayia Napa, nur einen kurzen Spaziergang vom Kloster…
$1,17M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Luxusleben am Meer in Ayia Napa – Exklusive 4-Schlafzimmer-Villa mit Dachterrasse Retreat Er…
$3,33M
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Diese schöne Villa befindet sich in bester Lage im Herzen der touristischen Gegend von Ayia …
$584,330
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 460 m²
Die Villen befinden sich an einem der schönsten Küstenabschnitte Zyperns. Die Bewohner diese…
$6,67M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Atemberaubende 3-Zimmer-Villa mit privatem Pool & Dach Meerblick Eingebettet in eine ruhige…
$657,813
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Seaside Elegance – 3-Zimmer-Villa zwischen Ayia Napa & Cape Greco Diese moderne Villa liegt …
$3,40M
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Die Aussicht von der Villa ist atemberaubend. Es ist in einer sehr kleinen Entfernung zu dem…
$1,77M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Exklusive Villen zum Verkauf Diese 12 exklusiven Villen befinden sich auf einer privaten, k…
$7,32M
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Villa in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
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Fläche 160 m²
Objektbeschreibung: Das Projekt umfasst 14 luxuriöse Villen mit vier und fünf Schlafzimmern,…
$702,264
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 192 m²
Diese elegante Villa liegt im lebendigen Zentrum von Ayia Napa, nur einen kurzen Spaziergang…
$1,14M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Objektbeschreibung: Das Projekt umfasst 14 luxuriöse Villen mit vier und fünf Schlafzimmern,…
$699,980
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 418 m²
Eine exklusive Luxusvilla in Cape Greco, Ayia Napa. Hauptmerkmale 4 luxuriöse Zimmer mit Ba…
$4,79M
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Ein Haus in einem Komplex in Agia Napa, Famagusta. Das Projekt besteht aus 7 luxuriösen unab…
$658,402
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Objektbeschreibung: Das Projekt umfasst 14 luxuriöse Villen mit vier und fünf Schlafzimmern,…
$725,102
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 369 m²
Das Projekt ist eine einzigartige, luxuriöse Strand-Entwicklung von 4 Fünf-Zimmer-Villen, be…
$4,28M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Objektbeschreibung: Das Projekt umfasst 14 luxuriöse Villen mit vier und fünf Schlafzimmern,…
$707,973
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Objektbeschreibung: Das Projekt umfasst 14 luxuriöse Villen mit vier und fünf Schlafzimmern,…
$736,521
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Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 345 m²
Ein einzigartiges Projekt, um drei ultra-luxuriöse Villen an einem Sandstrand auf der Nordse…
$3,77M
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Das Projekt befindet sich nur wenige Minuten vom Nissi Beach im Herzen von Ayia Napa. Die En…
$739,447
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Das Projekt befindet sich nur wenige Minuten vom Nissi Beach im Herzen von Ayia Napa. Die En…
$719,651
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 601 m²
Eine exklusive Residenz mit 3 Schlafzimmern am Wasser auf der angesehenen Wohninsel in der A…
$5,84M
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern in den Elite Blu Hillside Residences, eine exklu…
$734,320
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 234 m²
Diese Villa befindet sich in einem der malerischsten Küstengebiete zwischen Ayia Napa und Ca…
$3,38M
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Das Projekt befindet sich nur wenige Minuten vom Nissi Beach im Herzen von Ayia Napa. Die En…
$855,895
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Villa in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 293 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: Diese außergewöhnliche freistehende Villa in Ayia Napa bietet eine einzigartige Gel…
$3,41M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 601 m²
For sale: 5-bedroom villa in the exclusive Pliades development, Ayia Thekla, just steps from…
$1,77M
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