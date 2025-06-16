  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Умм-эль-Кайвайн
  4. Жилой комплекс The World’s First Comprehensive Wellness Resort

Жилой комплекс The World's First Comprehensive Wellness Resort

Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$200,000
;
7
ID: 33085
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Умм-эль-Кайвайн

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Сочетая роскошную жизнь с гармонией природы, первый в мире интегративный оздоровительный курорт, предлагающий апартаменты с видом на море, бассейны на крыше, сочные сады и лагуны. Добро пожаловать в новую жизнь.

Местонахождение на карте

Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
