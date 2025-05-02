Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ

Jardin Astral – это тщательно продуманный 11-этажный жилой комплекс. Наслаждайтесь захватывающими видами города из просторных квартир с современным интерьером из высококачественных материалов. К приобретению доступны апартаменты с 1-2 спальнями, а также ограниченное количество квартир с видом на сад и личной террасой, которая идеально подходит для проведения вечеров с семьей и друзьями под звездным небом. Наслаждайтесь захватывающим панорамным видом на городской пейзаж. Полностью оборудованная кухня с высококачественной бытовой техникой от ведущих брендов позволит вам творить кулинарные шедевры. Стильные встроенные шкафы помогут вам рационально организовать пространство и поддерживать порядок в квартире. Интеграция системы "умный дом" позволит вам управлять освещением, температурой и безопасностью вашей квартиры. Инновационный биометрический замок обеспечит вам безопасность и удобство. На территории проекта также предусмотрены удобные зарядные станции для электромобилей.

Освежитесь в прохладной воде бассейна, наслаждаясь великолепным видом на парк. Удобные шезлонги и мягкие кресла-мешки предлагают расслабиться, отдохнуть и позагорать, а встроенные коворкинг зоны позволят вам продуктивно работать на свежем воздухе.

Особенности:

клуб

бассейн

тренажерный зал

коворкинг

кинотеатр

бар

библиотека

зоны отдыха

сауна

парная

зона барбекю

Рассрочка (60/40):

20 % – при бронировании;

5 % – 1-ый платеж (сентябрь 2024);

5 % – 2-ой платеж (декабрь 2024);

5 % – 3-ий платеж (март 2025);

5 % – 4-ый платеж (июнь 2025);

5 % – 5-ый платеж (сентябрь 2025);

5 % – 6-ой платеж (декабрь 2025);

5 % – 7-ой платеж (март 2026);

5 % – 8-ой платеж (июнь 2026);

40 % – во время сдачи проекта (3 кв. 2026).

Система "умный дом"

Полностью оборудованная кухня

Стенные шкафы

Кухонная бытовая техника премиальных брендов Siemens/Bosch (вытяжка, газовая варочная панель, конвекционный духовой шкаф с микроволновой печью, стиральная машина с сушилкой, холодильник)

Домофон

Кондиционеры

Downtown, Dubai Mall – 10 минут

Ипподром Meydan Racecourse – 15 минут

Международный аэропорт Дубай – 15 минут

Бурдж Аль Араб – 18 минут

Пальм Джумейра – 20 минут

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости