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Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$683,382
;
20
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Описание Описание
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ID: 20198
ID новостройки на Realting
In CRM: 2384107
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Emirates Towers (~ 900 м)
  • Метро
    World Trade Centre (~ 800 м)

О комплексе

Jardin Astral – это тщательно продуманный 11-этажный жилой комплекс. Наслаждайтесь захватывающими видами города из просторных квартир с современным интерьером из высококачественных материалов. К приобретению доступны апартаменты с 1-2 спальнями, а также ограниченное количество квартир с видом на сад и личной террасой, которая идеально подходит для проведения вечеров с семьей и друзьями под звездным небом. Наслаждайтесь захватывающим панорамным видом на городской пейзаж. Полностью оборудованная кухня с высококачественной бытовой техникой от ведущих брендов позволит вам творить кулинарные шедевры. Стильные встроенные шкафы помогут вам рационально организовать пространство и поддерживать порядок в квартире. Интеграция системы "умный дом" позволит вам управлять освещением, температурой и безопасностью вашей квартиры. Инновационный биометрический замок обеспечит вам безопасность и удобство. На территории проекта также предусмотрены удобные зарядные станции для электромобилей.

Освежитесь в прохладной воде бассейна, наслаждаясь великолепным видом на парк. Удобные шезлонги и мягкие кресла-мешки предлагают расслабиться, отдохнуть и позагорать, а встроенные коворкинг зоны позволят вам продуктивно работать на свежем воздухе.

Особенности:

  • клуб
  • бассейн
  • тренажерный зал
  • коворкинг
  • кинотеатр
  • бар
  • библиотека
  • зоны отдыха
  • сауна
  • парная
  • зона барбекю

Рассрочка (60/40):

  • 20 % – при бронировании;
  • 5 % – 1-ый платеж (сентябрь 2024);
  • 5 % – 2-ой платеж (декабрь 2024);
  • 5 % – 3-ий платеж (март 2025);
  • 5 % – 4-ый платеж (июнь 2025);
  • 5 % – 5-ый платеж (сентябрь 2025);
  • 5 % – 6-ой платеж (декабрь 2025);
  • 5 % – 7-ой платеж (март 2026);
  • 5 % – 8-ой платеж (июнь 2026);
  • 40 % – во время сдачи проекта (3 кв. 2026).
Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Полностью оборудованная кухня
  • Стенные шкафы
  • Кухонная бытовая техника премиальных брендов Siemens/Bosch (вытяжка, газовая варочная панель, конвекционный духовой шкаф с микроволновой печью, стиральная машина с сушилкой, холодильник)
  • Домофон
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Downtown, Dubai Mall – 10 минут
  • Ипподром Meydan Racecourse – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай – 15 минут
  • Бурдж Аль Араб – 18 минут
  • Пальм Джумейра – 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$683,382
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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