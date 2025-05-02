Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ

Jardin Astral – это тщательно продуманный 11-этажный жилой комплекс. Наслаждайтесь захватывающими видами города из просторных квартир с современным интерьером из высококачественных материалов. К приобретению доступны апартаменты с 1-2 спальнями, а также ограниченное количество квартир с видом на сад и личной террасой, которая идеально подходит для проведения вечеров с семьей и друзьями под звездным небом. Наслаждайтесь захватывающим панорамным видом на городской пейзаж. Полностью оборудованная кухня с высококачественной бытовой техникой от ведущих брендов позволит вам творить кулинарные шедевры. Стильные встроенные шкафы помогут вам рационально организовать пространство и поддерживать порядок в квартире. Интеграция системы "умный дом" позволит вам управлять освещением, температурой и безопасностью вашей квартиры. Инновационный биометрический замок обеспечит вам безопасность и удобство. На территории проекта также предусмотрены удобные зарядные станции для электромобилей.
Освежитесь в прохладной воде бассейна, наслаждаясь великолепным видом на парк. Удобные шезлонги и мягкие кресла-мешки предлагают расслабиться, отдохнуть и позагорать, а встроенные коворкинг зоны позволят вам продуктивно работать на свежем воздухе.
Особенности:
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