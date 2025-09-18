  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Umed properties

Umed properties

ОАЭ, Дубай
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2013
На платформе
На платформе
2 года 11 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
umedproperties.com
Мы в соцсетях
Об агентстве

Umed Properties — ведущая компания по недвижимости в Дубае, ОАЭ. Мы предоставляем высококачественную недвижимость на продажу и в аренду в Дубае, а также комплексные услуги по управлению недвижимостью, соответствующие вашим потребностям. Если Вы хотите арендовать, купить или продать недвижимость, мы сохраним профессиональный подход ко всем нашим услугам. Сосредоточившись на предоставлении клиентских услуг мирового класса, нам удалось сохранить успех во время краха недвижимости в Дубае и стать ключевым игроком в отрасли. Наша философия проста: применять высокие стандарты ко всему, что мы делаем, и к каждой предоставляемой нами услуге, чтобы наши клиенты могли получать выгоду от прозрачных сделок с недвижимостью. Наше обязательство состоит в том, чтобы помочь Вам арендовать, сдать в аренду, купить или продать недвижимость с честностью и добросовестностью, чтобы обеспечить бесперебойную сделку от контракта до закрытия. Наши агенты сертифицированы RERA и потратили 100 часов на обучение и развитие. Поговорите с нами и узнайте, почему мы вошли в число лучших брокеров по недвижимости в Дубае и получили 5 звезд в Google Reviews и на других платформах социальных сетей.

Услуги

Введение сделки от А до Я

Полное юридическое сопровождение

Управление недвижимости

Услуги аренды, вторичного рынка

Услуги аренды люксовых автомобилей

Услуги аренды отелей

Наши агенты в ОАЭ
Акмал Рустами
Акмал Рустами
Агентства рядом
Dubai-Realty
ОАЭ, Дубай
Мы - профессиональное агентство недвижимости с офисом в Дубае.  Продаем квартиры, апартаменты и виллы премиум и бизнес-класса в лучших районах Дубая. Имеем все лицензии и разрешительные документы на ведение бизнеса на территории ОАЭ. Наша цель - помочь успешным и состоявшимся людям приобр…
Оставить заявку
Dacha Real Estate
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2004
Жилая недвижимость 5
Dacha - ведущее агентство недвижимости в Дубае, предоставляющее высококачественную недвижимость для продажи и аренды в Дубае и комплексные услуги по управлению недвижимостью. Четко ориентируясь на предоставление клиентам услуг мирового класса, нам удалось сохранить успех во время обвала р…
Оставить заявку
The Roof
ОАЭ, Hili
Жилая недвижимость 2
Компания The Roof properties начала свой путь из филиала в Аль-Айне, Абу Даби с перспективой расширения по всей территории ОАЭ с помощью своей отличительной инвестиционной стратегии. Ниже перечислены некоторые из выдающихся достижений компании The Roof Properties. - Лучший брокер для компа…
Оставить заявку
EBDAA GROUP FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 5
Когда мы основали Ebdaa Development LLC, нашей целью было лидерство в сфере строительства, достигнутое благодаря приверженности качественной работе и безупречному управлению клиентской базой. Группа предприятий Ebdaa была основана в 2013 году с центральным офисом в Дубае, Объединенные Арабск…
Оставить заявку
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2014
Новостройки 5 Жилая недвижимость 2
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKERS - это брокерская компания по недвижимости в Дубае, в которой работают многоязычные,  многонациональные, опытные консультанты по недвижимости, обладающие глубокими знаниями о недвижимости Дубая. Мы предоставляем нашим взыскательным клиентам всесторонний и эфф…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти