Жилой комплекс Новая резиденция Millennium Atria с отелем и торговым центром рядом с каналом и Даунтаун Дубай, Business Bay, Дубай, ОАЭ

В комплексе Millennium Atria на выбор представлены апартаменты-студии, а также резиденции с 1-3 спальнями, а также роскошные двухуровневые дуплексы с 3 спальнями. В апарт-отеле Millennium Atria имеется в общей сложности 347 апартаментов с обслуживанием. Среди удобств можно выделить круглосуточный ресторан, бассейн на 25-м этаже, а также спа-салон, тренажерный зал и детскую площадку. Удобства:
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.Преимущества
Рассрочка (30/70):
Вся необходимая инфраструктура расположена рядом: