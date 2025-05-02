Жилой комплекс Новая резиденция Millennium Atria с отелем и торговым центром рядом с каналом и Даунтаун Дубай, Business Bay, Дубай, ОАЭ

В комплексе Millennium Atria на выбор представлены апартаменты-студии, а также резиденции с 1-3 спальнями, а также роскошные двухуровневые дуплексы с 3 спальнями. В апарт-отеле Millennium Atria имеется в общей сложности 347 апартаментов с обслуживанием. Среди удобств можно выделить круглосуточный ресторан, бассейн на 25-м этаже, а также спа-салон, тренажерный зал и детскую площадку. Удобства:

Тренажерный зал;

Спа;

Открытый и закрытый бассейны;

Детская игровая площадка;

Круглосуточный ресторан;

Круглосуточное наблюдение и охрана;

Парковка;

Игровые комнаты;

Услуги горничной.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Преимущества

Рассрочка (30/70):

15% – бронь;

15% – сентябрь 2024;

70% – во время сдачи проекта (4 кв. 2024)

Расположение и объекты поблизости

Вся необходимая инфраструктура расположена рядом: