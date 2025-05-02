  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Новая резиденция Millennium Atria с отелем и торговым центром рядом с каналом и Даунтаун Дубай, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Millennium Atria с отелем и торговым центром рядом с каналом и Даунтаун Дубай, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$390,452
;
5
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19825
ID новостройки на Realting
In CRM: 2373624
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

В комплексе Millennium Atria на выбор представлены апартаменты-студии, а также резиденции с 1-3 спальнями, а также роскошные двухуровневые дуплексы с 3 спальнями. В апарт-отеле Millennium Atria имеется в общей сложности 347 апартаментов с обслуживанием. Среди удобств можно выделить круглосуточный ресторан, бассейн на 25-м этаже, а также спа-салон, тренажерный зал и детскую площадку. Удобства:

  • Тренажерный зал;
  • Спа;
  • Открытый и закрытый бассейны;
  • Детская игровая площадка;
  • Круглосуточный ресторан;
  • Круглосуточное наблюдение и охрана;
  • Парковка;
  • Игровые комнаты;
  • Услуги горничной.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Преимущества

Рассрочка (30/70):

  • 15% – бронь;
  • 15% – сентябрь 2024;
  • 70% – во время сдачи проекта (4 кв. 2024)
Расположение и объекты поблизости

Вся необходимая инфраструктура расположена рядом:

  • Бурдж Халифа - 9 минут
  • Дубайский канал - 6 минут
  • Дубай Молл - 11 минут
  • Дубайская опера - 12 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 16 минут
  • Джумейра-Бич - 9 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Seahaven Tower B с бассейном и оздоровительным клубом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,25 млн
Многоквартирный жилой дом Park Lane by Emaar
Дубай, ОАЭ
от
$381,220
Многоквартирный жилой дом California II Samana
Дубай, ОАЭ
от
$235,877
Жилой комплекс Новый высотный комплекс апартаментов с собственными бассейнами Volga Tower, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$726,573
Жилой комплекс Новая резиденция The Chedi Private Residences с бассейном, ресторанами и обслуживанием в 5 минутах от пляжей и Дубай Марина, Al Barsha, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$1,84 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Millennium Atria с отелем и торговым центром рядом с каналом и Даунтаун Дубай, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$390,452
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Laya Courtyard
Жилой комплекс Laya Courtyard
Дубай, ОАЭ
от
$190,337
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Прекрасные апартаменты Laya Courtyard в живописном районе Dubai Studio City! Полностью оборудованная кухня! Апартаменты для жизни и инвестиций! Для любителей спокойной и тихой атмосферы! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: бассейн, теннисный корт дл…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море, пристань для яхт и большой парк, в Beach Mansion собственным пляжем, район Beachfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море, пристань для яхт и большой парк, в Beach Mansion собственным пляжем, район Beachfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$725,439
Жилой комплекс представляет собой 2 высоких здания с большими просторными жилыми единицами с различными планировками: апартаменты, таунхаусы, пентхаусы с 1-3 спальнями. В башнях 37 и 20 этажей. Жилой комплекс - часть эксклюзивного сообщества с 27-ю жилыми небоскребами класса люкс. Работы по …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Reem Five
Многоквартирный жилой дом Reem Five
Абу-Даби, ОАЭ
от
$552,117
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 10
Площадь 105 м²
1 объект недвижимости 1
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации