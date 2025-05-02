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  4. Жилой комплекс Новая резиденция Sofitel Residences с бассейном и оздоровительным центром рядом с Бурдж Халифа, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Sofitel Residences с бассейном и оздоровительным центром рядом с Бурдж Халифа, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$680,302
14.04.2025
$676,100
13.04.2025
$676,498
12.04.2025
$679,016
11.04.2025
$694,365
10.04.2025
$697,195
09.04.2025
$700,692
08.04.2025
$700,258
06.04.2025
$700,672
05.04.2025
$694,290
04.04.2025
$703,563
03.04.2025
$711,364
02.04.2025
$709,870
01.04.2025
$708,264
30.03.2025
$706,095
29.03.2025
$711,368
28.03.2025
$713,964
27.03.2025
$711,461
26.03.2025
$711,017
25.03.2025
$708,583
24.03.2025
$706,161
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21530
ID новостройки на Realting
In CRM: 2390471
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Sofitel Residences Downtown — настоящий оазис, где с современными архитектурными решениями гармонично переплетается французская элегантность и динамичный дух мегаполиса. Вас ждут 64 исключительных резиденции и 6 великолепных пентхаусов, каждый из которых создан для тех, кто ценит комфорт и стиль. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-5 спальнями.

Пространства, вдохновленные арабской культурой, олицетворяют слияние современной французской эстетики с восточными традициями, создавая уникальный интерьер, в котором каждое мгновение пронизано красотой и гармонией.

Внутренние интерьеры резиденций в мягких тонах и дополнены искусно подобранными произведениями искусства, которые служат не только украшением стен, но и являются неотъемлемой частью вашей повседневной жизни.

Проект создал идеальные условия для комфортного проживания: от современного фитнес-центра, который вдохновляет на занятия спортом, до частного лаунджа для отдыха и уединения. В вашем распоряжении будет роскошная зона у бассейна на пятом этаже с потрясающими видами на небоскребы Дубая. Для семей с детьми предусмотрены уютные пространства, как, например, Le Petit Residents Area — место, где маленькие жители могут погрузиться в мир творчества и игр. Здесь есть библиотека для тихого чтения и интерактивные зоны, способствующие развитию любознательности и построению дружеских отношений.

Одно из самых уникальных предложений — Projection Room (кинотеатр). Здесь вы сможете наслаждаться любимыми фильмами с уникальной акустикой и с современным проектором.

Обслуживание и безопасность ваших резиденций находятся на высшем уровне благодаря профессиональному персоналу, который всегда готов помочь. Консьержи, охранники и команда, заботящаяся о вашем комфорте, сделают всё возможное для вашего комфорта и безопасности.

Дополнительные возможности
  • Бассейн
  • СПА и оздоровительный центр
  • Частный кинотеатр
  • Фитнес-центр
  • Услуги консьержа и швейцара
  • Детская игровая комната
  • Библиотека
  • Консьерж, швейцар и парковщик
  • Кейтеринг/личный повар
  • Помощник по покупкам
  • ⁠Услуга по уходу за домашними животными
  • Личный водитель
Преимущества

Собственные резиденции также открывают двери к эксклюзивным предложениям программы Accor Ownership Benefits Program — вы сможете воспользоваться привилегиями при бронировании более чем 5500 отелей по всему миру.

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение:

• Dubai Mall – 5 минут

• Burj Khalifa – 7 минут

• Dubai Opera – 8 минут

• Museum Of The Future – 9 минут

• Emirates Towers – 10 минут

• City Walk – 11 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Sofitel Residences с бассейном и оздоровительным центром рядом с Бурдж Халифа, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$680,302
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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