Жилой комплекс Новая резиденция Sofitel Residences с бассейном и оздоровительным центром рядом с Бурдж Халифа, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ

Sofitel Residences Downtown — настоящий оазис, где с современными архитектурными решениями гармонично переплетается французская элегантность и динамичный дух мегаполиса. Вас ждут 64 исключительных резиденции и 6 великолепных пентхаусов, каждый из которых создан для тех, кто ценит комфорт и стиль. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-5 спальнями.

Пространства, вдохновленные арабской культурой, олицетворяют слияние современной французской эстетики с восточными традициями, создавая уникальный интерьер, в котором каждое мгновение пронизано красотой и гармонией.

Внутренние интерьеры резиденций в мягких тонах и дополнены искусно подобранными произведениями искусства, которые служат не только украшением стен, но и являются неотъемлемой частью вашей повседневной жизни.

Проект создал идеальные условия для комфортного проживания: от современного фитнес-центра, который вдохновляет на занятия спортом, до частного лаунджа для отдыха и уединения. В вашем распоряжении будет роскошная зона у бассейна на пятом этаже с потрясающими видами на небоскребы Дубая. Для семей с детьми предусмотрены уютные пространства, как, например, Le Petit Residents Area — место, где маленькие жители могут погрузиться в мир творчества и игр. Здесь есть библиотека для тихого чтения и интерактивные зоны, способствующие развитию любознательности и построению дружеских отношений.

Одно из самых уникальных предложений — Projection Room (кинотеатр). Здесь вы сможете наслаждаться любимыми фильмами с уникальной акустикой и с современным проектором.

Обслуживание и безопасность ваших резиденций находятся на высшем уровне благодаря профессиональному персоналу, который всегда готов помочь. Консьержи, охранники и команда, заботящаяся о вашем комфорте, сделают всё возможное для вашего комфорта и безопасности.

Бассейн

СПА и оздоровительный центр

Частный кинотеатр

Фитнес-центр

Услуги консьержа и швейцара

Детская игровая комната

Библиотека

Консьерж, швейцар и парковщик

Кейтеринг/личный повар

Помощник по покупкам

⁠Услуга по уходу за домашними животными

Личный водитель

Дополнительные возможностиПреимущества

Собственные резиденции также открывают двери к эксклюзивным предложениям программы Accor Ownership Benefits Program — вы сможете воспользоваться привилегиями при бронировании более чем 5500 отелей по всему миру.

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение:

• Dubai Mall – 5 минут

• Burj Khalifa – 7 минут

• Dubai Opera – 8 минут

• Museum Of The Future – 9 минут

• Emirates Towers – 10 минут

• City Walk – 11 минут