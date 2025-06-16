  1. Realting.com
  Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта

Квартира в новостройке Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$353,168
;
20
ID: 27653
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  Количество этажей
    Количество этажей
    15

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Квартиры на берегу моря с оплатой после сдачи на острове Аль-Марджан

Остров Аль-Марджан — потрясающий искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме, простирающийся на 4,5 километра в Персидский залив и предлагающий более 7 километров белоснежных песчаных пляжей и 23 километра набережной. Остров состоит из четырёх коралловых островков: Breeze, Treasure, Dream и View. На Аль-Марджане расположены роскошные курорты, пляжные клубы, отели мирового класса, такие как Rixos, Mövenpick и DoubleTree. В ближайшем будущем появятся такие знаковые проекты, как Nobu и Wynn Resort. Всё это превращает остров в популярное место для жизни у моря, отдыха и выгодных инвестиций, всего в 45 минутах от Дубая.

Квартиры на продажу на острове Аль-Марджан находятся всего в 2 минутах ходьбы от Wynn Resort, в 12 минутах от торгового центра Al Hamra Mall, в 13 минутах от RAK Central, в 14 минутах от гольф-клуба Al Hamra Golf Club, в 16 минутах от Королевского яхт-клуба Рас-эль-Хаймы, в 30 минутах от RAK Mall и набережной Корниш Аль-Кавасим, в 35 минутах от международного аэропорта Рас-эль-Хаймы и в пределах часа езды от аэропортов Шарджи и Дубая.

Проект представляет собой 16-этажное здание с видом на Персидский залив на острове Аль-Марджан. Он задуман как современный архитектурный шедевр, плавно спускающийся к морю и гармонично объединяющий природу и дизайн, создавая уникальный прибрежный оазис. Смелые, но мягкие формы здания дополняют пышные тропические сады и водные зоны, которые окружают спокойную набережную. Жители комплекса получают комфортный образ жизни, сочетающий здоровье и роскошь. В распоряжении жильцов — современный тренажёрный зал, студия йоги, большой бассейн с ландшафтным дизайном, детский бассейн, площадка для паделя, беговые дорожки, семейные газоны и красивые садовые зоны. Впечатляющий главный вход и стильное лобби с выходом на торговые точки создают приятное первое впечатление. Продуманная архитектура комплекса включает просторные террасы и изогнутые балконы с панорамными видами на море и красивые закаты. Для отдыха и общения предусмотрены тихие зоны, детская площадка, углублённые зоны отдыха и водные ландшафты. Все элементы гармонично вписываются в природное окружение. Комплекс находится всего в нескольких минутах от будущего курорта Wynn Resort и основных достопримечательностей Рас-эль-Хаймы, что делает его отличным выбором для комфортной элитной жизни и выгодных инвестиций.

В продаже — студии, а также квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, продуманные для комфортной жизни у моря с современным уровнем комфорта. В квартирах просторные комнаты с высокими потолками и большими окнами от пола до потолка, которые наполняют помещения естественным светом и открывают виды на море. Интерьеры выполнены в спокойных нейтральных тонах с использованием натуральных материалов, таких как камень, что создаёт атмосферу уюта и гармонии. Кухни оснащены современной бытовой техникой, а встроенные шкафы позволяют рационально использовать пространство, сохраняя стиль и порядок. Большие балконы расширяют жилую площадь и создают идеальное место для отдыха на свежем воздухе. Эти квартиры — отличное сочетание стиля, удобства и жизни у моря.


Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Еда и напитки
Досуг

Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Другие комплексы
