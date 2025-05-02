Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Rome рядом с Downtown, Meydan District 11, Дубай, ОАЭ

Проект Samana Rome — это жилой комплекс, состоящий из двух малоэтажных башен с общим количеством всего 80 апартаментов, что обеспечивает приватность и спокойную атмосферу проживания. В проекте представлены квартиры с 1 и 2 спальнями, каждая из которых оснащена частным бассейном.

Особенностью этого комплекса является современный дизайн с большими окнами и системами «умного дома», которые создают удобные условия для жизни. Комплекс подходит как для одиноких резидентов, так и для семей, благодаря наличию разнообразных удобств и инфраструктуры.

Удобства:

Услуги консьержа

Зеленая зона

Бассейн для отдыха и джакузи

Кинотеатр на открытом воздухе

Детская игровая площадка

Открытый тренажерный зал

Зона барбекю

Детский бассейн

Паровая баня и сауна

Беговая дорожка

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка

50/50 или 60/40

Удобства и оснащение в доме

С кухонной техникой и встроенным гардеробом.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в районе Meydan District 11 в Дубае, Samana Rome предоставляет удобный доступ к основным дорожным артериям, таким как Шейх Мохаммед бин Зайед Роуд и Аль Хаил Роуд, что позволяет легко добраться до центра города и других районов.

Жители комплекса могут быстро доехать до таких интересных мест, как Downtown Dubai (всего 12 минут), известный парк Dubai Miracle Garden и район Jumeirah Village Circle. Для семей вблизи находятся школы, детские сады и супермаркеты, что делает этот проект удобным и для долгосрочного проживания.