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  3. Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Rome рядом с Downtown, Meydan District 11, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Rome рядом с Downtown, Meydan District 11, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$491,614
18.05.2025
$491,614
17.05.2025
$489,799
16.05.2025
$490,127
14.05.2025
$494,073
13.05.2025
$488,804
11.05.2025
$487,751
10.05.2025
$489,381
09.05.2025
$485,406
08.05.2025
$483,641
07.05.2025
$485,307
14.04.2025
$483,128
13.04.2025
$483,412
12.04.2025
$485,217
11.04.2025
$496,180
10.04.2025
$498,202
09.04.2025
$500,708
08.04.2025
$500,396
06.04.2025
$500,688
05.04.2025
$496,127
04.04.2025
$502,760
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ID: 22322
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In CRM: 2396469
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Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Проект Samana Rome — это жилой комплекс, состоящий из двух малоэтажных башен с общим количеством всего 80 апартаментов, что обеспечивает приватность и спокойную атмосферу проживания. В проекте представлены квартиры с 1 и 2 спальнями, каждая из которых оснащена частным бассейном.

Особенностью этого комплекса является современный дизайн с большими окнами и системами «умного дома», которые создают удобные условия для жизни. Комплекс подходит как для одиноких резидентов, так и для семей, благодаря наличию разнообразных удобств и инфраструктуры.

Удобства:

  • Услуги консьержа
  • Зеленая зона
  • Бассейн для отдыха и джакузи
  • Кинотеатр на открытом воздухе
  • Детская игровая площадка
  • Открытый тренажерный зал
  • Зона барбекю
  • Детский бассейн
  • Паровая баня и сауна
  • Беговая дорожка

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка

50/50 или 60/40

Удобства и оснащение в доме

С кухонной техникой и встроенным гардеробом.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в районе Meydan District 11 в Дубае, Samana Rome предоставляет удобный доступ к основным дорожным артериям, таким как Шейх Мохаммед бин Зайед Роуд и Аль Хаил Роуд, что позволяет легко добраться до центра города и других районов.

Жители комплекса могут быстро доехать до таких интересных мест, как Downtown Dubai (всего 12 минут), известный парк Dubai Miracle Garden и район Jumeirah Village Circle. Для семей вблизи находятся школы, детские сады и супермаркеты, что делает этот проект удобным и для долгосрочного проживания.

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Rome рядом с Downtown, Meydan District 11, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$491,614
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