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Жилой комплекс Новая резиденция Saas Hills с бассейнами, Dubai Science Park/Arjan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$232,141
25.06.2025
$232,141
24.06.2025
$234,127
22.06.2025
$233,486
21.06.2025
$233,710
20.06.2025
$234,895
19.06.2025
$234,057
18.06.2025
$232,877
17.06.2025
$233,274
15.06.2025
$232,975
14.06.2025
$232,992
13.06.2025
$233,585
12.06.2025
$235,574
11.06.2025
$235,490
10.06.2025
$236,149
08.06.2025
$235,987
07.06.2025
$235,116
06.06.2025
$235,649
05.06.2025
$236,296
04.06.2025
$235,415
03.06.2025
$236,766
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8
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23091
ID новостройки на Realting
In CRM: 2413011
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Saas Hills от SAAS Properties — это выдающийся проект, который сочетает современный стиль с природной гармонией, создавая уникальную жилую среду в динамично развивающемся районе Dubai Science Park, Arjan. Разработанный для тех, кто ищет баланс между активной городской жизнью и спокойствием природы, Saas Hills предлагает жильё премиум-класса с великолепными удобствами.

Saas Hills включает стильные студии и просторные апартаменты с 1-3 спальнями, оснащённые качественной отделкой. Пространства созданы с акцентом на комфорт, функциональность и эстетическую привлекательность. Каждая деталь тщательно продумана, чтобы жильцы могли наслаждаться роскошью в окружении природного спокойствия. Проект предлагает богатую инфраструктуру для отдыха и активного образа жизни.

Жить в Saas Hills — это каждый день открывать что-то новое: от утренних прогулок вдоль бассейна до вечерних просмотров фильмов под открытым небом. Проект обещает стать домом для тех, кто ищет не просто жильё, а полноценный стиль жизни, где каждый момент наполнен комфортом и удовольствием.

Удобства:

  • Бассейн в стиле пляжа
  • Открытый и закрытый бассейны
  • Открытый кинотеатр
  • Спортивный зал и йога
  • Сауна и скалодром
  • Площадки для падел-тенниса и баскетбола

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка

План оплаты: 50/50

Первоначальный взнос: 20%.

Каждые 6 месяцев 5% и 50% по завершении

Особенности квартир

Меблированы только студии

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в динамично развивающемся районе Dubai Science Park, Arjan.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Saas Hills с бассейнами, Dubai Science Park/Arjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$232,141
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