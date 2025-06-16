Жилой комплекс Новая резиденция Saas Hills с бассейнами, Dubai Science Park/Arjan, Дубай, ОАЭ

Saas Hills от SAAS Properties — это выдающийся проект, который сочетает современный стиль с природной гармонией, создавая уникальную жилую среду в динамично развивающемся районе Dubai Science Park, Arjan. Разработанный для тех, кто ищет баланс между активной городской жизнью и спокойствием природы, Saas Hills предлагает жильё премиум-класса с великолепными удобствами.
Saas Hills включает стильные студии и просторные апартаменты с 1-3 спальнями, оснащённые качественной отделкой. Пространства созданы с акцентом на комфорт, функциональность и эстетическую привлекательность. Каждая деталь тщательно продумана, чтобы жильцы могли наслаждаться роскошью в окружении природного спокойствия. Проект предлагает богатую инфраструктуру для отдыха и активного образа жизни.
Жить в Saas Hills — это каждый день открывать что-то новое: от утренних прогулок вдоль бассейна до вечерних просмотров фильмов под открытым небом. Проект обещает стать домом для тех, кто ищет не просто жильё, а полноценный стиль жизни, где каждый момент наполнен комфортом и удовольствием.
Удобства:
Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.
Рассрочка
План оплаты: 50/50
Первоначальный взнос: 20%.
Каждые 6 месяцев 5% и 50% по завершенииОсобенности квартир
Меблированы только студииРасположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в динамично развивающемся районе Dubai Science Park, Arjan.