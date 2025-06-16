Жилой комплекс Новая резиденция Saas Hills с бассейнами, Dubai Science Park/Arjan, Дубай, ОАЭ

Saas Hills от SAAS Properties — это выдающийся проект, который сочетает современный стиль с природной гармонией, создавая уникальную жилую среду в динамично развивающемся районе Dubai Science Park, Arjan. Разработанный для тех, кто ищет баланс между активной городской жизнью и спокойствием природы, Saas Hills предлагает жильё премиум-класса с великолепными удобствами.

Saas Hills включает стильные студии и просторные апартаменты с 1-3 спальнями, оснащённые качественной отделкой. Пространства созданы с акцентом на комфорт, функциональность и эстетическую привлекательность. Каждая деталь тщательно продумана, чтобы жильцы могли наслаждаться роскошью в окружении природного спокойствия. Проект предлагает богатую инфраструктуру для отдыха и активного образа жизни.

Жить в Saas Hills — это каждый день открывать что-то новое: от утренних прогулок вдоль бассейна до вечерних просмотров фильмов под открытым небом. Проект обещает стать домом для тех, кто ищет не просто жильё, а полноценный стиль жизни, где каждый момент наполнен комфортом и удовольствием.

Удобства:

Бассейн в стиле пляжа

Открытый и закрытый бассейны

Открытый кинотеатр

Спортивный зал и йога

Сауна и скалодром

Площадки для падел-тенниса и баскетбола

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка

План оплаты: 50/50

Первоначальный взнос: 20%.

Каждые 6 месяцев 5% и 50% по завершении

Особенности квартир

Меблированы только студии

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в динамично развивающемся районе Dubai Science Park, Arjan.