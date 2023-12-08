AG Luxury Properties с гордостью представляет эту 4-комнатную квартиру на Волге, расположенную в районе Jumeirah Village Triangle, Дубай. Начальная цена: 4 175 794 дирхамов ОАЭ. План оплаты: 10% первоначальный взнос 32% Во время строительства 10% передача 48% после передачи Срок сдачи: 4 квартал 2026 г. Апартаменты Volga Tower относятся к числу роскошных объектов, которыми славится Dubai Property. Жителям доступны многие первоклассные удобства. В поселке доступны следующие удобства: Бассейн Гимназия Велосипедные дорожки Фитнес-трек Супермаркеты Рестораны Кафе Школа Спортивные корты