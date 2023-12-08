Volga Tower

Дубай, ОАЭ

от €472,000

Сдача в: 2024

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 1-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group Соседство поблизости; Бизнес-Бей – 0,1 км Городская прогулка – 2,1 км DIFC – 3,3 км Шейх Зайед Роуд – 3,6 км Удобства и удобства; 1 спальня 2 спальни без мебели BUA; 875 кв. Прачечная Порошковая комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Бассейн тренажерный зал Район барбекю Фитнес-центр Йога и Медитация Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Спортивный корт Торговая и супермаркетная зона Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Спа и Сауна Общественный зал Зеленое окружение Медицинский центр Детская игровая площадка Сад и парк больница Зеленое окружение Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284