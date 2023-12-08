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Volga Tower

Дубай, ОАЭ
от
€424,814
;
17 1
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О комплексе

AG Luxury Properties с гордостью представляет эту 4-комнатную квартиру на Волге, расположенную в районе Jumeirah Village Triangle, Дубай. Начальная цена: 4 175 794 дирхамов ОАЭ. План оплаты: 10% первоначальный взнос 32% Во время строительства 10% передача 48% после передачи Срок сдачи: 4 квартал 2026 г. Апартаменты Volga Tower относятся к числу роскошных объектов, которыми славится Dubai Property. Жителям доступны многие первоклассные удобства. В поселке доступны следующие удобства: Бассейн Гимназия Велосипедные дорожки Фитнес-трек Супермаркеты Рестораны Кафе Школа Спортивные корты

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом Volga Tower

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Volga Tower
Дубай, ОАЭ
от
€424,814
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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