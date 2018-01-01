Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Предлагаются качественные апартаменты с просторными балконами и панорамным видом на город и канал.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, магазинами, тренажерным залом, коворгингом, конференц-залами, зонами отдыха, ухоженным садом, бассейном, спортивной площадкой, игровой комнатой.
Окончание строительства - май 2023 года.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится в современном деловом районе Дубая, в нескольких минутах от Бурдж Халифа, Дубайского канала, Финансового квартала, рядом с районом Даунтаун Дубай, Шейх-Зайед-Роад и другими основными автомагистралями.