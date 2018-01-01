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Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€331,308
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9
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О комплексе

Предлагаются качественные апартаменты с просторными балконами и панорамным видом на город и канал.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, магазинами, тренажерным залом, коворгингом, конференц-залами, зонами отдыха, ухоженным садом, бассейном, спортивной площадкой, игровой комнатой.

Окончание строительства - май 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника SMEG
  • Итальянская плитка
  • Светодиодная подсветка
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в современном деловом районе Дубая, в нескольких минутах от Бурдж Халифа, Дубайского канала, Финансового квартала, рядом с районом Даунтаун Дубай, Шейх-Зайед-Роад и другими основными автомагистралями.

  • Станция метро - 7 минут
  • Бурдж Халифа - 8 минут
  • Дубай Молл - 5 минут
  • Аэропорт - 11 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€331,308
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