Terra Golf Collection by Taraf

ОГРАНИЧЕННАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
84 изысканные виллы, органично интегрированные в комплекс
пышные пейзажи существующего престижного поля для гольфа.
Ощутите воплощение современного дизайна,
функциональность и эксклюзивность
Дополнительно
Охрана
Бассейн
Тренажерный зал
Управляющая компания
Дом сдан
Индивидуальное отопление
Черновая отделка
Огороженная территория
Паркинг
Параметры объекта
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
2027
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Shamsa Valley | Просторный | Роскошная вилла/таунхаусы
Expo City Dubai, район Экспо 2020, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Описание
Начальная цена: 3,400,000 AED
Дата завершения: 2026 г.
План оплаты:
50% во время строительства
50% через 3 года после передачи
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Searenity – один из самых смелых и амбициозных проектов, располагающийся в известной локации, на искусственном острове Palm Jumeirah. Благодаря своему уникальному расположению на одной из ветвей острова жилой комплекс дарит целый спектр невероятных ощущений роскошной жизни.
Неповторимая архитектура вилл сочетает в себе лучшие традиции средиземноморского стиля, минимализма и хай-тек, что отражено в каждой детали экстерьера. Searenity – настоящий оазис умиротворенности и спокойствия посреди Персидского залива.
Застройщик в лице компании AHS Properties позаботился о продуманных и функциональных планировках виллы. Эргономичное пространство насыщается естественным светом за счет панорамного остекления, которое дарит невероятные виды на белоснежные пляжи. Особое внимание уделяется роскошной отделке, которая воплощает в себе эталонную роскошь.
Жилой комплекс Searenity – это целая коллекция удобств, которыми могут наслаждаться резиденты:
- Потрясающий инфинити-бассейн, где можно наслаждаться отдыхом и лучшими пейзажами, которые окружают виллу;
- Спортзал, обустроенный по последним тенденциям фитнес-индустрии;
- Джакузи;
- Кинотеатр;
- Винный погреб;
- SPA;
- Лаунж-бар;
- Терраса на крыше;
- Терраса для загара.
Искусственный остров Palm Jumeirah не нуждается в представлении. Вы будете жить в эпицентре курортного мира, окружать себя лучшими бутиками, ресторанами и первоклассными отелями. Все, что нужно для лучшего отдыха и развлечений, располагается в непосредственной доступности.
Наслаждаясь курортным стилем жизни и проживанием на побережье, вам не нужно отказываться от всех благ цивилизации. Близость транспортных артерий позволит быстро добраться до всех востребованных локаций и достопримечательностей Дубая.
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Жилой комплекс Eterno является одним из проектов в категории престижной недвижимости Дубая и располагается в районе Damac Hills 2.
В новом комплексе представлены роскошные виллы на шесть или семь спален, а также таунхаусы на три, четыре или пять спален. Все дома построены в стиле современного минимализма и имеют большие панорамные окна, просторные балконы и эргономичную внутреннюю планировку.
Жители частных вилл и таунхаусов получат доступ ко всем инфраструктурным объектам района Damac Hills 2, среди которых:
- Город на воде с плавучим кинотеатром, несколькими ресторанами и кафе на берегу озера.
- Волновой бассейн с зоной отдыха в стиле пляжей Малибу, где можно заниматься серфингом.
- Протяженный бассейн lazy river.
- Зоны отдыха, расположенные в окружении ландшафтных садов.
- Центр для занятий спортом Sports Town с площадками для игры в футбол, баскетбол, теннис и тренажерным комплексом под открытым небом.
- Фермерский рынок со свежими продуктами.
- Сад бабочек.
- Магазины и супермаркеты.
Расположение:
Damac Hills 2 может похвастаться отличным расположением относительно других районов города. Рядом с новым ЖК проходит сразу несколько крупных автомобильных дорог, по которым можно быстро добраться к деловым и промышленным кварталам города.
Дорога до района Downtown Dubai с музыкальным фонтаном, большим молом и небоскребом Burj Khalifa занимает около получаса. Примерно столько же времени займет путь до аэропорта Al Maktoum.
Примерно за 20 минут можно доехать до ближайших крупных торговых центров в соседних районах:
Dubai Outlet Mall, где представлены магазины известных брендов, продающие товары с хорошими скидками;
Cityland Mall с огромным парком, кинотеатрами, фуд-кортами и популярными брендовыми магазинами.
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