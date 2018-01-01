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Terra Golf Collection by Taraf

Дубай, ОАЭ
от
€1,82 млн
;
9
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О комплексе

ОГРАНИЧЕННАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
84 изысканные виллы, органично интегрированные в комплекс
пышные пейзажи существующего престижного поля для гольфа.
Ощутите воплощение современного дизайна,
функциональность и эксклюзивность

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Terra Golf Collection by Taraf
Дубай, ОАЭ
от
€1,82 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. - Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик); - Бесплатное управление недвижимостью; - Беспроцентная рассрочка до 7 лет; - Только опытные брокеры; - Полное сопровождение сделки; - Юридическая защита сделки; - Опыт работы более 15 лет; - Помощь с получением резидентства и переездом; - Компенсация 50% госпошлины; - Брокеры на территории РФ, ОАЭ, Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Казахстана и др. стран; - Покажем объект лично или онлайн; - Привилегированный партнер более 50 застройщиков по всему миру! Жилой комплекс Eterno является одним из проектов в категории престижной недвижимости Дубая и располагается в районе Damac Hills 2. В новом комплексе представлены роскошные виллы на шесть или семь спален, а также таунхаусы на три, четыре или пять спален. Все дома построены в стиле современного минимализма и имеют большие панорамные окна, просторные балконы и эргономичную внутреннюю планировку. Жители частных вилл и таунхаусов получат доступ ко всем инфраструктурным объектам района Damac Hills 2, среди которых: - Город на воде с плавучим кинотеатром, несколькими ресторанами и кафе на берегу озера. - Волновой бассейн с зоной отдыха в стиле пляжей Малибу, где можно заниматься серфингом. - Протяженный бассейн lazy river. - Зоны отдыха, расположенные в окружении ландшафтных садов. - Центр для занятий спортом Sports Town с площадками для игры в футбол, баскетбол, теннис и тренажерным комплексом под открытым небом. - Фермерский рынок со свежими продуктами. - Сад бабочек. - Магазины и супермаркеты. Расположение: Damac Hills 2 может похвастаться отличным расположением относительно других районов города. Рядом с новым ЖК проходит сразу несколько крупных автомобильных дорог, по которым можно быстро добраться к деловым и промышленным кварталам города. Дорога до района Downtown Dubai с музыкальным фонтаном, большим молом и небоскребом Burj Khalifa занимает около получаса. Примерно столько же времени займет путь до аэропорта Al Maktoum. Примерно за 20 минут можно доехать до ближайших крупных торговых центров в соседних районах: Dubai Outlet Mall, где представлены магазины известных брендов, продающие товары с хорошими скидками; Cityland Mall с огромным парком, кинотеатрами, фуд-кортами и популярными брендовыми магазинами. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
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