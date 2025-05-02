Жилой комплекс Новый комплекс Al Serh Residences 11 с садами, бассейном и подземной парковкой рядом с международной школой, JVC, Дубай, ОАЖ

Расположенный в самом сердце одного из самых престижных районов Дубая, JVC, жилой комплекс Al Serh Residences 11 представляет собой уникальное сочетание изысканного дизайна и современной архитектуры. Просторные апартаменты отличаются тщательно продуманной планировкой, высокими потолками и панорамными окнами, открывающими виды на окружающую зелень. Жилой комплекс предлагает студии, квартиры с 1–2 спальнями, а также коммерческие помещения, что делает его идеальным выбором как для комфортной жизни, так и для выгодных инвестиций.
Жилой комплекс окружён зелёными насаждениями, создающими атмосферу уюта и гармонии с природой. На территории предусмотрены современные удобства: бассейн, фитнес-центр, просторные балконы и подземный паркинг. Каждая квартира оснащена элегантной меблировкой и роскошной отделкой, подчёркивающей внимание к деталям. Удобный план рассрочки, включая опции постплатежей, делает приобретение недвижимости ещё более доступным для покупателей.
Удобства:
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Рассрочка
40/60 — 24 месяца после передачи
Эксклюзивные предложения: скидка 5% на план платежей 30/70 по завершению строительства.Особенности квартир
Полностью меблированныеПреимущества
Al Serh Residences 11 предлагает не только комфортную жизнь, но и перспективы для успешного вложения средств. Привлекательное расположение в динамично развивающемся районе JVC, качественная инфраструктура и высокий спрос на аренду в этом районе гарантируют отличную доходность.
Доходность проекта — от 8,1%.Расположение и объекты поблизости