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  3. Жилой комплекс Новый комплекс Al Serh Residences 11 с садами, бассейном и подземной парковкой рядом с международной школой, JVC, Дубай, ОАЖ

Жилой комплекс Новый комплекс Al Serh Residences 11 с садами, бассейном и подземной парковкой рядом с международной школой, JVC, Дубай, ОАЖ

Дубай, ОАЭ
от
$183,922
14.04.2025
$182,786
13.04.2025
$182,893
12.04.2025
$183,577
11.04.2025
$187,724
10.04.2025
$188,489
09.04.2025
$189,438
08.04.2025
$189,319
06.04.2025
$189,430
05.04.2025
$187,704
04.04.2025
$190,213
03.04.2025
$192,323
02.04.2025
$191,918
01.04.2025
$191,483
30.03.2025
$190,894
29.03.2025
$192,323
28.03.2025
$193,024
27.03.2025
$192,349
26.03.2025
$192,228
25.03.2025
$191,571
24.03.2025
$190,923
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24878
ID новостройки на Realting
In CRM: 2419256
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Расположенный в самом сердце одного из самых престижных районов Дубая, JVC, жилой комплекс Al Serh Residences 11 представляет собой уникальное сочетание изысканного дизайна и современной архитектуры. Просторные апартаменты отличаются тщательно продуманной планировкой, высокими потолками и панорамными окнами, открывающими виды на окружающую зелень. Жилой комплекс предлагает студии, квартиры с 1–2 спальнями, а также коммерческие помещения, что делает его идеальным выбором как для комфортной жизни, так и для выгодных инвестиций.

Жилой комплекс окружён зелёными насаждениями, создающими атмосферу уюта и гармонии с природой. На территории предусмотрены современные удобства: бассейн, фитнес-центр, просторные балконы и подземный паркинг. Каждая квартира оснащена элегантной меблировкой и роскошной отделкой, подчёркивающей внимание к деталям. Удобный план рассрочки, включая опции постплатежей, делает приобретение недвижимости ещё более доступным для покупателей.

Удобства:

  • Зелёные зоны и сады
  • Просторный бассейн
  • Современный спортзал
  • Частные балконы
  • Подземная парковка

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Рассрочка

40/60 — 24 месяца после передачи

Эксклюзивные предложения: скидка 5% на план платежей 30/70 по завершению строительства.

Особенности квартир

Полностью меблированные

Преимущества

Al Serh Residences 11 предлагает не только комфортную жизнь, но и перспективы для успешного вложения средств. Привлекательное расположение в динамично развивающемся районе JVC, качественная инфраструктура и высокий спрос на аренду в этом районе гарантируют отличную доходность.

Доходность проекта — от 8,1%.

Расположение и объекты поблизости
  • Международная школа JSS - 2 минуты
  • Circle Mall - 5 минут
  • Dubai Miracle Garden - 10 минут
  • Dubai Hills Mall - 15 минут
  • Dubai Autodrome - 16 минут
  • Global Village - 8 минут
  • Jumeirah Beach - 30 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс Al Serh Residences 11 с садами, бассейном и подземной парковкой рядом с международной школой, JVC, Дубай, ОАЖ
Дубай, ОАЭ
от
$183,922
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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