  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Новая резиденция у воды Seacrest с бассейном, собственным пляжем и оздоровительным центром, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция у воды Seacrest с бассейном, собственным пляжем и оздоровительным центром, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$587,776
14.04.2025
$586,175
13.04.2025
$586,521
12.04.2025
$588,710
11.04.2025
$602,012
10.04.2025
$604,465
09.04.2025
$607,506
;
Жилой комплекс Новая резиденция у воды Seacrest с бассейном, собственным пляжем и оздоровительным центром, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
1
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25712
ID новостройки на Realting
In CRM: 2446371
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Seacrest — новый жилой проект в сердце Dubai Maritime City, который воплощает в себе утонченную роскошь, первоклассный комфорт и подлинное очарование прибрежной жизни. Комплекс станет настоящей жемчужиной для тех, кто мечтает просыпаться с видом на бескрайние морские горизонты, проводить вечера на частном пляже и наслаждаться атмосферой курорта каждый день. Благодаря уникальному расположению у воды, вас ждёт не просто квартира — вы приобретаете стиль жизни, наполненный светом, морским бризом и свободой.

Проект предлагает просторные квартиры с 1-3 спальнями, каждая из которых спроектирована с максимальной заботой о вашем комфорте. Кухни полностью оборудованы, а из панорамных окон открываются захватывающие виды на море, которые становятся частью вашего повседневного интерьера. Резиденты в Seacrest смогут наслаждаться исключительными удобствами. Инфинити-бассейн с песчаным дном, фитнес-зал, оздоровительный центр под звёздами, ресторан с концепцией здорового питания, зоны для подводного погружения на коралловом пляже, а также частный выход к пляжу создают неповторимую атмосферу.

Удобства:

  • Инфинити-бассейн
  • Частный пляж
  • Тренажерный зал
  • Оздоровительный центр
  • Захватывающие виды на море

Окончание строительства - 4 квартал 2029 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости
  • Развлекательный центр Mina Rashid - 5 минут
  • Dubai Frame - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Dubai Mall - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый уникальный комплекс вилл среди океана Kempinski Floating Palace (Neptune), Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$13,37 млн
Жилой комплекс Новый высотный комплекс апартаментов с собственными бассейнами и панорамными видами Vela Viento, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$6,21 млн
Многоквартирный жилой дом Verve City Walk Meraas
Business Bay, ОАЭ
от
$577,064
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture by Damac
Дубай, ОАЭ
от
$6,01 млн
Жилой комплекс Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным центром, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$302,881
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция у воды Seacrest с бассейном, собственным пляжем и оздоровительным центром, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$587,776
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс c видом на Business Bay и Creek Tower
Жилой комплекс c видом на Business Bay и Creek Tower
Дубай, ОАЭ
от
$200,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 23
Площадь 37–108 м²
3 объекта недвижимости 3
Проект: CENTURY Срок сдачи: II 2026 Локация: Business Bay   23-этажная башня Century находится в современном бизнес-хабе Дубая - Business Bay. Яркая атмосфера и динамичный уровень жизни локации привлекает деловых людей, а выгодное расположение вблизи центра эмирата и шоссе Sheikh…
Агентство
Риэлтор без границ
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс и отель Dolce Vita с гольф-клубом в самом центре района Arjan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс и отель Dolce Vita с гольф-клубом в самом центре района Arjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$360,830
Резиденция располагает ухоженной зеленой зоной с фонтаном и зоной отдыха, тропическим бассейном, джакузи, детским бассейном, панорамными видами, гольф-клубом, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром с сауной, парной и джакузи, магазинами и парковкой. Окончание строительства - июнь…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Canal Heights 2 de Grisogono by Damac
Многоквартирный жилой дом Canal Heights 2 de Grisogono by Damac
Дубай, ОАЭ
от
$707,447
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Мы предлагаем эти роскошные апартаменты с 1–4 спальнями и видом на канал. Район Бизнес-Бэй находится недалеко от Бурдж-Халифа и торгового центра Dubai Mall. Естественно, мы хотели бы отметить, что наша Компания НЕ требует от вас уплаты каких-либо комиссий и предоставит вам всю необходимую…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации