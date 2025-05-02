Жилой комплекс Новая резиденция у воды Seacrest с бассейном, собственным пляжем и оздоровительным центром, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

Seacrest — новый жилой проект в сердце Dubai Maritime City, который воплощает в себе утонченную роскошь, первоклассный комфорт и подлинное очарование прибрежной жизни. Комплекс станет настоящей жемчужиной для тех, кто мечтает просыпаться с видом на бескрайние морские горизонты, проводить вечера на частном пляже и наслаждаться атмосферой курорта каждый день. Благодаря уникальному расположению у воды, вас ждёт не просто квартира — вы приобретаете стиль жизни, наполненный светом, морским бризом и свободой.

Проект предлагает просторные квартиры с 1-3 спальнями, каждая из которых спроектирована с максимальной заботой о вашем комфорте. Кухни полностью оборудованы, а из панорамных окон открываются захватывающие виды на море, которые становятся частью вашего повседневного интерьера. Резиденты в Seacrest смогут наслаждаться исключительными удобствами. Инфинити-бассейн с песчаным дном, фитнес-зал, оздоровительный центр под звёздами, ресторан с концепцией здорового питания, зоны для подводного погружения на коралловом пляже, а также частный выход к пляжу создают неповторимую атмосферу.

Удобства:

Инфинити-бассейн

Частный пляж

Тренажерный зал

Оздоровительный центр

Захватывающие виды на море

Окончание строительства - 4 квартал 2029 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Кухня оборудована

Развлекательный центр Mina Rashid - 5 минут

Dubai Frame - 15 минут

Международный аэропорт Дубай - 20 минут

Бурдж Халифа - 20 минут

Dubai Mall - 20 минут

Расположение и объекты поблизости