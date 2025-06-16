  1. Realting.com
Жилой комплекс Высокая аренда

Дубай, ОАЭ
от
$346,575
;
17
ID: 28089
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Zenith J1 - это комплекс многофункционального назначения, расположенный в оживленном районе JVC District 10 и предлагающий сочетание жилых, торговых и офисных помещений. Благодаря ультрасовременному дизайну интерьера от Suzuki и выгодному расположению рядом с основными автомагистралями, этот проект выделяется как современный городской оазис.

Жилой комплекс Zenith J1 предлагает роскошные апартаменты от студий до апартаментов с 3 спальнями в Jumeirah Village Circle, каждый из которых тщательно спроектирован, чтобы излучать комфорт и элегантность. Эти жилые помещения отличаются высококачественной отделкой, просторной планировкой и множеством первоклассных удобств для максимального удобства и образа жизни.

Жители комплекса Zenith J1 имеют эксклюзивный доступ ко множеству удобств, включая бассейн, фитнес-центр, специальные детские игровые площадки, а также удобные услуги на территории отеля, такие как уютное кафе и эффективная прачечная. Кроме того, район окружен пышными зелеными зонами, которые предлагают спокойное уединение среди шумного города Дубай. Zenith J1 - это поистине образец современной жизни во всей красе.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
