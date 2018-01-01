  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Виллы в немецком стиле, рядом с пляжем и лагуной, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Виллы в немецком стиле, рядом с пляжем и лагуной, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€3,88 млн
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Современные и элегантные виллы с 4-5 спальнями с панорамными видами, в стиле немецкой архитектуры баухаус.

Рядом с виллами есть бесконечные бассейны, джакузи, белые песчаные пляжи, экзотические сады с деревьями и растениями, голубая лагуна с морской водой.

План оплаты: 50% предоплата, 50% после сдачи проекта.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Резиденция Квартира-студия в современном стиле!
Дубай, ОАЭ
от
€139,344
Многоквартирный жилой дом Studio | Elano | Arjan
Дубай, ОАЭ
от
€121,000
Жилой комплекс Новая резиденция Hamilton с бассейном и парком, Town Square, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€210,127
Жилой комплекс Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€575,202
Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Zinnia с доходностью от 5%, в спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€369,400
Вы просматриваете
Виллы в немецком стиле, рядом с пляжем и лагуной, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€3,88 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Эксклюзивный таунхаус с панорамным видом
Жилой комплекс Эксклюзивный таунхаус с панорамным видом
Дубай, ОАЭ
от
€388,400
Площадь 103 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Bianca Townhouses - новый жилой комплекс премиальных таунхаусов от застройщика Reportage Properties, который реализует проекты в Дубае, Абу-Даби, Египте и Турции. Жилой комплекс Bianca Townhouses расположен в районе Dubailand, рядом с сообществом City of Arabia. Это один из самых крупных районов Дубая, где есть множество торговых центров, ресторанов, развлечений, большую территорию занимает озеленение и парки. Комплекс является эксклюзивной недвижимость премиум-класса, окруженная зеленью. Панорамные окна и современная отделка в бежевых и серых тонах делает комнаты светлыми и дарит ощущение простора и уюта. Инфраструктура: Для владельцев таунхаусов в жилом комплексе Bianca Townhouses от Reportage Properties доступны удобства: - бассейн; - детский бассейн; - тренажерный зал; - зона барбекю; - круглосуточное видеонаблюдение и охрана; - детская площадка; - беговая дорожка; - зоны для йоги и медитации; - рестораны; - магазины; - озелененная территория для занятий спортом на открытом воздухе, отдыха и прогулок; - мечеть. Расположение: Таунхаусы премиум-класса в Bianca Townhouses отлично подойдут для индивидуального или семейного проживания. До всех ключевых локаций и достопримечательностей Дубая отсюда можно добраться за 20-30 минут на автомобиле. Для семей с детьми рядом есть много престижных школ и детских садов. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Многоквартирный жилой дом 1BR | Harbour Lights | Mina Rashid
Многоквартирный жилой дом 1BR | Harbour Lights | Mina Rashid
Дубай, ОАЭ
от
€331,000
Сдача в: 2027
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Мина Рашид, известной как Harbour Lights от Damac Properties Основные моменты; Высококачественные удобства и удобства доступны Яхты и пляжные зоны с местами отдыха Знаменитый вид на море и пляжи Отличная связь через основные дороги Современный архитектурный стиль и высотное развитие Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 801 кв. Порошковая комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Детская игровая площадка Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Беговая, беговая и велосипедная зона Спа и Сауна Фитнес-центр Досуг и Парк Спортивный корт Отели Торговая и супермаркетная зона Водная активность Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция Orla Dorchester Collection by Omniyat
Резиденция Orla Dorchester Collection by Omniyat
Дубай, ОАЭ
от
€5,58 млн
Площадь 325 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Capri Realty Real Estate
Orla Dorchester Collection by Omniyat — резиденции с пятизвездочным сервисом на полумесяце Пальмы Джумейра. Непрерывный 270-градусный вид из бассейна на небоскребы Дубая и бирюзовые воды Персидского залива делает этот комплекс поистине уникальным местом для жизни. ⠀ ОСОБЕННОСТИ Апартаменты в Orla Residences предлагают лучшие удобства и сервис пятизвездочного отеля. Здесь каждый житель сможет в полной мере прочувствовать индивидуальный подход персонала, насладиться уединением и повышенным уровнем комфорта. ⠀ Жителям будут доступны исключительные удобства. В их числе: ⠀ пляжный клуб для резидентов; большой бескрайний бассейн; детский и взрослый бассейны; фитнес-центр; студия йоги; многофункциональный зал; спа-центр; салон по уходу за животными; библиотечный и сигарный лаунжи; кинотеатр. ⠀ АРХИТЕКТУРА И ПЛАНИРОВКИ Образец элегантного стиля и роскоши. Гармоничный дизайн комплекса сочетается с богатым природным ландшафтом. Благодаря удобному расположению проекта каждая из резиденций Orla буквально парит над курортом и мерцающим морем. Здесь представлено множество вариантов квартир, соответствующих индивидуальным желаниям каждого жителя. Они располагаются как на одном, так и на двух этажах, что обеспечивает наилучшее использование каждого жилого пространства. ⠀ Жилье в Orla Residences делится на апартаменты, дуплексы, симплексы и так называемые «небесные дворцы» – в общей сложности 86 уникальных резиденций. Квартиры в строящемся ЖК Orla Residences по цене застройщика будут иметь от двух до четырех спален. ⠀ Площади жилых единиц в Orla Residences: ⠀ апартаменты с двумя спальнями – от 260 до 390 м²; симплексы с тремя и четырьмя спальнями – от 307 до 975 м²; дуплексы с тремя спальнями – от 260 до 975 м²; небесные дворцы «sky palaces» – от 1579 до 2044 м². Проект расположен на берегу моря, в районе Palm Jumeirah, на вершине рукотворного острова, называемой полумесяцем, на участке площадью около 3 га. В жилом комплексе также предусмотрена двухуровневая парковка. Жители смогут наслаждаться 270-градусным обзором и потрясающими видами на город и Персидский залив. ⠀ ЛОКАЦИЯ Расположен в окружении отелей премиум-класса в районе Рalm Jumeirah Orla Dorchester Collection имеет шикарное расположение на изгибе острова Palm Jumeirah. В этом районе располагаются самые лучшие в мире отели, развлекательные и торговые объекты. Достопримечательности рядом – Lost Chambers Aquarium, Aquaventure Waterpark, The View at The Palm, а также парк Al Ittihad с 60 разновидностями растений и деревьев. ⠀ ИНВЕСТИЦИИ Orla Residences – во всех смыслах уникальный проект, достоинства которого нельзя переоценить. Застройщик предлагает не просто жилье, а полноценный курортный образ жизни с удобствами мирового уровня и незабываемым видом на море. ⠀ При условии сдачи недвижимости в аренду на острове доходность может составлять от 3,7 до 5,5% в год. Инвестиции в недвижимость от застройщика Omniyat в Дубае уже доступны на нашем сайте. Оставьте заявку для получения консультации или индивидуального подбора объекта. ⠀ Проект будет полностью завершен и передан в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года. После завершения строительства Orla Residences станет одной из жемчужин острова Palm Jumeirah и неотъемлемой частью рынка недвижимости премиум-класса в Дубае. ⠀ ⠀ Для получения подробной информации о ценах, планировках, рассрочке и любых других вопросов об ORLA, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом по недвижимости.
Realting.com
Перейти