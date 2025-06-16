  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Exclusive Waterfront Living on Dubai Islands. Fully Furnished. Beach Walk Grand 2

Жилой комплекс Exclusive Waterfront Living on Dubai Islands. Fully Furnished. Beach Walk Grand 2

Дубай, ОАЭ
от
$651,184
BTC
7.7457008
ETH
405.9852968
USDT
643 815.2643001
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
21
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27206
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Beach Walk Grand 2 - Эксклюзивная набережная на островах Дубая.

Полностью меблированные апартаменты и дуплексы с удобствами курортного стиля.

1-3 спальни и 3-4 спальные дуплексы | Передача: Q4 2027.

Обзор проекта

Beach Walk Grand 2 by Imtiaz Developments - это премиальная прибрежная резиденция, расположенная вдоль потрясающей набережной островов Дубая - провидческое новое городское-островное направление с 21 км нетронутых пляжей, пристаней для яхт и роскошных курортов. Разработка сочетает в себе изящную архитектуру с полной внутренней обстановкой, создавая сложный островной образ жизни всего в нескольких минутах от центра города.

Цены и размеры

  • 1 Квартира с спальней ~ 98 м2 от 570 000 €

  • 2 Спальня Квартира ~ 142 м2 от 833.000 €

  • 3 Спальня Пентхаус ~ 176 м2 от 920 000 €

  • 4 Дуплексы спальни ~ 403 м2 от 1,960.000 €

План оплаты: 60% при строительстве; 40% при передаче.
Передача: Q4 2027
Полностью меблированные блоки под ключ включены.

Особенности и удобства:

  • Бесконечные бассейны на крыше, плавающие кабаны и погруженные бассейны в отдельных единицах.

  • Современный тренажерный зал, колода йоги, оздоровительная зона и открытый спа-центр.

  • Ландшафтные сады, лаунджи Zen, BBQ и зоны для принятия солнечных ванн.

  • Детские игровые зоны, небесное кино, совместные залы.

  • Частный доступ к пляжу и специализированный консьерж.

  • Умные домашние системы, кухни премиум-класса, высокие потолки и панорамный вид на море.

Расположение: Острова Дубай:

  • Всего 15-20 минут до центра Дубая и международного аэропорта Дубая.

  • Хорошо связан с предстоящим мостом Infinity в материковый Дубай.

  • Близость к роскошным курортам, пристаням для яхт, развлекательным и розничным направлениям.

Инвестиционный потенциал:

  • Рентабельность прогнозируется на уровне 6-8% из-за привлекательности пляжа и меблированных единиц.

  • Годовой прирост капитала на 20-30% прогнозируется в ближайшие годы.

Идеально для:

  • Международные покупатели ищут недвижимость под ключ с высокой доходностью.

  • Жильцы, которые ценят роскошный пляж и современные удобства.

  • Инвесторы нацелены на уникальный коридор роста Дубайских островов.

  • Конечные пользователи ищут готовые к аренде или семейные дома.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты с обслуживанием в высотной резиденции Vida со спа-центром и конференц-залом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,94 млн
Жилой комплекс Azizi Ruby
Дубай, ОАЭ
от
$186,223
Жилой комплекс Меблированная вилла R9 Mansion с бассейном и садом, Al Barari, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$20,40 млн
Многоквартирный жилой дом Canal Heights 2 de Grisogono by Damac
Дубай, ОАЭ
от
$707,447
Жилой комплекс Новые апартаменты под ВНЖ и инвестиции в комплексе The Central Downtown с первоклассной инфраструктурой в районе Arjan, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$408,392
Вы просматриваете
Жилой комплекс Exclusive Waterfront Living on Dubai Islands. Fully Furnished. Beach Walk Grand 2
Дубай, ОАЭ
от
$651,184
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Dubai International Financial Centre, ОАЭ
от
$6,23 млн
Four Seasons Private Residences DIFC by H&H Development — это вершина роскоши, расположенная в динамичном центре Дубая, районе DIFC. Проект включает эксклюзивные резиденции и пентхаусы, которые создают уникальное пространство для жизни и работы. Архитектура от выдающегося британского мастера…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс MAYAS GENEVA
Жилой комплекс MAYAS GENEVA
Дубай, ОАЭ
от
$192,782
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 42 м²
1 объект недвижимости 1
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Mayas Geneva – новый жилой комплекс, расположившийся в районе Jumeirah Village Circle. Классический для Дубая проект малоэтажной застройки станет настоящим украшением сообщества и со…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Жилой комплекс Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Дубай, ОАЭ
от
$383,614
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 24
Binghatti Moonlight - современная жизнь в Аль-ДжаддафеСтильные апартаменты В нескольких минутах езды от Downtown & Dubai Creek.Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Завершение: Q4 2026Обзор проекта:Binghatti Moonlight - современная жилая башня Binghatti Developers, расположенная в стратегичес…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Языки общения
English, Deutsch
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации