Жилой комплекс Exclusive Waterfront Living on Dubai Islands. Fully Furnished. Beach Walk Grand 2

Beach Walk Grand 2 - Эксклюзивная набережная на островах Дубая.

Полностью меблированные апартаменты и дуплексы с удобствами курортного стиля.

1-3 спальни и 3-4 спальные дуплексы | Передача: Q4 2027.

Обзор проекта

Beach Walk Grand 2 by Imtiaz Developments - это премиальная прибрежная резиденция, расположенная вдоль потрясающей набережной островов Дубая - провидческое новое городское-островное направление с 21 км нетронутых пляжей, пристаней для яхт и роскошных курортов. Разработка сочетает в себе изящную архитектуру с полной внутренней обстановкой, создавая сложный островной образ жизни всего в нескольких минутах от центра города.

Цены и размеры

1 Квартира с спальней ~ 98 м2 от 570 000 €

2 Спальня Квартира ~ 142 м2 от 833.000 €

3 Спальня Пентхаус ~ 176 м2 от 920 000 €

4 Дуплексы спальни ~ 403 м2 от 1,960.000 €

План оплаты: 60% при строительстве; 40% при передаче.

Передача: Q4 2027

Полностью меблированные блоки под ключ включены.

Особенности и удобства:

Бесконечные бассейны на крыше, плавающие кабаны и погруженные бассейны в отдельных единицах.

Современный тренажерный зал, колода йоги, оздоровительная зона и открытый спа-центр.

Ландшафтные сады, лаунджи Zen, BBQ и зоны для принятия солнечных ванн.

Детские игровые зоны, небесное кино, совместные залы.

Частный доступ к пляжу и специализированный консьерж.

Умные домашние системы, кухни премиум-класса, высокие потолки и панорамный вид на море.

Расположение: Острова Дубай:

Всего 15-20 минут до центра Дубая и международного аэропорта Дубая.

Хорошо связан с предстоящим мостом Infinity в материковый Дубай.

Близость к роскошным курортам, пристаням для яхт, развлекательным и розничным направлениям.

Инвестиционный потенциал:

Рентабельность прогнозируется на уровне 6-8% из-за привлекательности пляжа и меблированных единиц.

Годовой прирост капитала на 20-30% прогнозируется в ближайшие годы.

Идеально для: