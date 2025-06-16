Жилой комплекс Exclusive Waterfront Living on Dubai Islands. Fully Furnished. Beach Walk Grand 2

Beach Walk Grand 2 - Эксклюзивная набережная на островах Дубая.
Полностью меблированные апартаменты и дуплексы с удобствами курортного стиля.
1-3 спальни и 3-4 спальные дуплексы | Передача: Q4 2027.
Обзор проекта
Beach Walk Grand 2 by Imtiaz Developments - это премиальная прибрежная резиденция, расположенная вдоль потрясающей набережной островов Дубая - провидческое новое городское-островное направление с 21 км нетронутых пляжей, пристаней для яхт и роскошных курортов. Разработка сочетает в себе изящную архитектуру с полной внутренней обстановкой, создавая сложный островной образ жизни всего в нескольких минутах от центра города.
Цены и размеры
1 Квартира с спальней ~ 98 м2 от 570 000 €
2 Спальня Квартира ~ 142 м2 от 833.000 €
3 Спальня Пентхаус ~ 176 м2 от 920 000 €
4 Дуплексы спальни ~ 403 м2 от 1,960.000 €
План оплаты: 60% при строительстве; 40% при передаче.
Передача: Q4 2027
Полностью меблированные блоки под ключ включены.
Особенности и удобства:
Бесконечные бассейны на крыше, плавающие кабаны и погруженные бассейны в отдельных единицах.
Современный тренажерный зал, колода йоги, оздоровительная зона и открытый спа-центр.
Ландшафтные сады, лаунджи Zen, BBQ и зоны для принятия солнечных ванн.
Детские игровые зоны, небесное кино, совместные залы.
Частный доступ к пляжу и специализированный консьерж.
Умные домашние системы, кухни премиум-класса, высокие потолки и панорамный вид на море.
Расположение: Острова Дубай:
Всего 15-20 минут до центра Дубая и международного аэропорта Дубая.
Хорошо связан с предстоящим мостом Infinity в материковый Дубай.
Близость к роскошным курортам, пристаням для яхт, развлекательным и розничным направлениям.
Инвестиционный потенциал:
Рентабельность прогнозируется на уровне 6-8% из-за привлекательности пляжа и меблированных единиц.
Годовой прирост капитала на 20-30% прогнозируется в ближайшие годы.
Идеально для:
Международные покупатели ищут недвижимость под ключ с высокой доходностью.
Жильцы, которые ценят роскошный пляж и современные удобства.
Инвесторы нацелены на уникальный коридор роста Дубайских островов.
Конечные пользователи ищут готовые к аренде или семейные дома.