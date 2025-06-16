Квартира в новостройке Роскошные квартиры в рассрочку в Даунтаун Умм-аль-Кувейн

Эксклюзивные квартиры на набережной в Даунтаун Умм-аль-Кувейн с рассрочкой платежа

Даунтаун Умм-аль-Кувейн (Downtown Umm Al Quwain) — это новое сердце прибрежной жизни эмирата, где сочетаются тишина природы и ритм современной инфраструктуры. Район объединяет природную красоту береговой линии с продуманной городской инфраструктурой, предлагая прямой доступ к чистым пляжам, жилым комплексам премиум-класса и широкому спектру удобств. Здесь вы найдете апартаменты с видом на море, частные выходы к пляжу, торговые набережные, уютные кафе и зеленые зоны для отдыха. Всё это создаёт идеальную атмосферу как для спокойной жизни, так и для активного досуга. Быстрое развитие района делает его особенно привлекательным для инвестиций. Даунтаун Умм-аль-Кувейн становится новым центром притяжения как для покупателей жилья, так и для инвесторов, стремящихся к качественному прибрежному стилю жизни.

Квартиры на продажу в Даунтаун Умм-аль-Кувейн идеально расположены всего в 5 минутах от магазинов, ресторанов и повседневной инфраструктуры; в 5 минутах от порта Умм-аль-Кувейн; в 7 минутах от музея Умм-аль-Кувейн; в 8 минутах от больницы UAQ; в 30 минутах от острова Аль-Марджан; в 45 минутах от международного аэропорта Рас-эль-Хайма; в 50 минутах от международного аэропорта Дубая и в 60 минутах от Бурдж-Халифа и торгового центра Dubai Mall.

Проект — это тщательно спланированный прибрежный район площадью 25 миллионов квадратных футов, где сочетаются городской комфорт и спокойствие жизни у моря. Архитектурный облик формируют современные высотные здания, в том числе знаковая 42-этажная башня с лаконичным дизайном, гармонично вписанная в прибрежный ландшафт. Застройка включает 7 км пляжей и 11 км береговой линии, с ухоженными набережными, мариной и зелеными бульварами. Около половины территории отведено под парки и открытые пространства: пляжные зоны отдыха, джунглевые тропы, дзен-сад с йога-зоной, тенистые аллеи и лужайки для пикников.

Жителям предлагаются разнообразные удобства: большой бассейн с джакузи и утопленными сиденьями, детские и подростковые игровые зоны, уличный кинотеатр и амфитеатр, площадки для барбекю, ароматические сады, лабиринт и фитнес-зона под открытым небом. Проект также включает отели и курорты 5-звездочного уровня, бутики, музей, арт-пространства, конференц-центр, офисные помещения класса A и кафе у моря. Все это объединено современной пешеходной и велоинфраструктурой, ориентированной на комфорт, устойчивость и стиль жизни у воды.

Проект предлагает элегантные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, созданные с акцентом на комфорт, простор и современную эстетику. Интерьеры объединяют морской стиль с изысканным дизайном: открытые планировки, большие окна и потрясающие виды на море, зелёные зоны или внутреннюю инфраструктуру комплекса. Каждая квартира оборудована стильной современной кухней с качественной встроенной техникой и продуманными системами хранения. Просторные балконы расширяют зону отдыха и делают жилье особенно уютным. В отделке использованы приятные текстуры и спокойные цвета, навеянные природой побережья. Некоторые резиденции предлагают уникальные планировки с двухуровневыми пространствами или эксклюзивным видом на подиум. Инфраструктура проекта спроектирована с прицелом на будущее — с устойчивыми решениями, энергоэффективными системами и технологиями умного дома, поддерживающими экологичный стиль жизни в духе современных инициатив ОАЭ.

UAQ-00011