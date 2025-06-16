  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Умм-эль-Кайвайн
  4. Квартира в новостройке Роскошные квартиры в рассрочку в Даунтаун Умм-аль-Кувейн

Квартира в новостройке Роскошные квартиры в рассрочку в Даунтаун Умм-аль-Кувейн

Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$303,911
18.09.2025
$303,911
17.09.2025
$305,094
16.09.2025
$306,277
13.09.2025
$307,459
12.09.2025
$308,642
11.09.2025
$307,459
10.09.2025
$306,277
09.09.2025
$307,459
09.09.2025
$308,642
;
19
Оставить заявку
ID: 27722
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Умм-эль-Кайвайн

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    42

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Эксклюзивные квартиры на набережной в Даунтаун Умм-аль-Кувейн с рассрочкой платежа

Даунтаун Умм-аль-Кувейн (Downtown Umm Al Quwain) — это новое сердце прибрежной жизни эмирата, где сочетаются тишина природы и ритм современной инфраструктуры. Район объединяет природную красоту береговой линии с продуманной городской инфраструктурой, предлагая прямой доступ к чистым пляжам, жилым комплексам премиум-класса и широкому спектру удобств. Здесь вы найдете апартаменты с видом на море, частные выходы к пляжу, торговые набережные, уютные кафе и зеленые зоны для отдыха. Всё это создаёт идеальную атмосферу как для спокойной жизни, так и для активного досуга. Быстрое развитие района делает его особенно привлекательным для инвестиций. Даунтаун Умм-аль-Кувейн становится новым центром притяжения как для покупателей жилья, так и для инвесторов, стремящихся к качественному прибрежному стилю жизни.

Квартиры на продажу в Даунтаун Умм-аль-Кувейн идеально расположены всего в 5 минутах от магазинов, ресторанов и повседневной инфраструктуры; в 5 минутах от порта Умм-аль-Кувейн; в 7 минутах от музея Умм-аль-Кувейн; в 8 минутах от больницы UAQ; в 30 минутах от острова Аль-Марджан; в 45 минутах от международного аэропорта Рас-эль-Хайма; в 50 минутах от международного аэропорта Дубая и в 60 минутах от Бурдж-Халифа и торгового центра Dubai Mall.

Проект — это тщательно спланированный прибрежный район площадью 25 миллионов квадратных футов, где сочетаются городской комфорт и спокойствие жизни у моря. Архитектурный облик формируют современные высотные здания, в том числе знаковая 42-этажная башня с лаконичным дизайном, гармонично вписанная в прибрежный ландшафт. Застройка включает 7 км пляжей и 11 км береговой линии, с ухоженными набережными, мариной и зелеными бульварами. Около половины территории отведено под парки и открытые пространства: пляжные зоны отдыха, джунглевые тропы, дзен-сад с йога-зоной, тенистые аллеи и лужайки для пикников.

Жителям предлагаются разнообразные удобства: большой бассейн с джакузи и утопленными сиденьями, детские и подростковые игровые зоны, уличный кинотеатр и амфитеатр, площадки для барбекю, ароматические сады, лабиринт и фитнес-зона под открытым небом. Проект также включает отели и курорты 5-звездочного уровня, бутики, музей, арт-пространства, конференц-центр, офисные помещения класса A и кафе у моря. Все это объединено современной пешеходной и велоинфраструктурой, ориентированной на комфорт, устойчивость и стиль жизни у воды.

Проект предлагает элегантные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, созданные с акцентом на комфорт, простор и современную эстетику. Интерьеры объединяют морской стиль с изысканным дизайном: открытые планировки, большие окна и потрясающие виды на море, зелёные зоны или внутреннюю инфраструктуру комплекса. Каждая квартира оборудована стильной современной кухней с качественной встроенной техникой и продуманными системами хранения. Просторные балконы расширяют зону отдыха и делают жилье особенно уютным. В отделке использованы приятные текстуры и спокойные цвета, навеянные природой побережья. Некоторые резиденции предлагают уникальные планировки с двухуровневыми пространствами или эксклюзивным видом на подиум. Инфраструктура проекта спроектирована с прицелом на будущее — с устойчивыми решениями, энергоэффективными системами и технологиями умного дома, поддерживающими экологичный стиль жизни в духе современных инициатив ОАЭ.


UAQ-00011

Местонахождение на карте

Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,82 млн
Жилой комплекс Комплекс сервисных апартаментов Izzzi Life с бассейном и коворкингом, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$263,603
Жилой комплекс Phantom
Дубай, ОАЭ
от
$342,465
Жилой комплекс Новая резиденция Golf Point с полем для гольфа, парком и бассейном, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$933,325
Жилой комплекс Park Meadows
Дубай, ОАЭ
от
$212,999
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Роскошные квартиры в рассрочку в Даунтаун Умм-аль-Кувейн
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$303,911
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Design Quarter с двухуровневым бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралями, Design District, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Design Quarter с двухуровневым бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралями, Design District, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Design Quarter с двухуровневым бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралями, Design District, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Design Quarter с двухуровневым бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралями, Design District, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Design Quarter с двухуровневым бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралями, Design District, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Design Quarter с двухуровневым бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралями, Design District, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Design Quarter с двухуровневым бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралями, Design District, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,79 млн
Предлагаются современные светлые апартаменты с панорамными видами на Бурдж Халифа, Даунтаун Дубай и канал. Резиденция располагает зелеными зонами, теннисными кортами, спортивными площадками и беговыми дорожками, двухуровневым инфинити-бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, ресторан…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Keturah Reserve Residences
Жилой комплекс Keturah Reserve Residences
Жилой комплекс Keturah Reserve Residences
Жилой комплекс Keturah Reserve Residences
Жилой комплекс Keturah Reserve Residences
Показать все Жилой комплекс Keturah Reserve Residences
Жилой комплекс Keturah Reserve Residences
Дубай, ОАЭ
от
$955,342
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Брендированные апартаменты в современном проекте Keturah Reserve Residences! Отличный вариант для жизни и инвестиций! Доходность от 10%! Предоставим каталог инвестора! Полностью меблированные апартаменты! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удобства: открытый бассейн, гимнастическ…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Dubai International Financial Centre, ОАЭ
от
$6,20 млн
Four Seasons Private Residences DIFC by H&H Development — это вершина роскоши, расположенная в динамичном центре Дубая, районе DIFC. Проект включает эксклюзивные резиденции и пентхаусы, которые создают уникальное пространство для жизни и работы. Архитектура от выдающегося британского мастера…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации