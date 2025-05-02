Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Dale с полем для гольфа, бассейнами и клубом, рядом с международным аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Golf Dale by Emaar — это новый премиальный проект, расположенный в динамичном районе Emaar South. Комплекс воплощает идеальное сочетание современного архитектурного стиля и природной гармонии. Просторные квартиры и таунхаусы с видами на ухоженные гольф-поля создают уникальную атмосферу уюта и спокойствия. Здесь каждый элемент продуман до мелочей, чтобы жители могли наслаждаться комфортной жизнью и вдохновляющим окружением.

Одной из главных особенностей проекта являются первоклассные удобства, которые доступны жителям. В их числе — поле для гольфа, современный клубный дом, бассейны для взрослых и детей, а также открытые тренажёрные залы и беговые дорожки. Для любителей активного отдыха предусмотрены площадки для йоги и прогулочные аллеи. Каждый аспект инфраструктуры направлен на создание пространства, которое сочетает в себе расслабленность природного окружения и энергетику современного образа жизни.

Golf Dale by Emaar — это не только комфортное место для жизни, но и перспективное сообщество, где каждый новый день вдохновляет на достижения. Живописные пейзажи, высокий уровень комфорта и развитая инфраструктура делают проект идеальным выбором для тех, кто стремится к гармонии с природой, не отказываясь от преимуществ городской жизни. Станьте частью этого уникального сообщества и ощутите, как современность и природа могут создать ваш идеальный дом.

Удобства:

Поле для гольфа на 18 лунок

Клубный дом

Бассейны для взрослых и детей

Открытый тренажерный зал и беговые дорожки

Йога-дек

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 10/70/20

Аэропорт Al Maktoum - 5 минут

Дубай Марина - 30 минут

Даунтаун Дубай - 35 минут

Центр Абу-Даби - 50 минут

Расположение и объекты поблизости