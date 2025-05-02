Жилой комплекс Современный жилой комплекс Greygate Residences с бассейном и другими удобствами в Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ

Greygate Residences by ADE — это роскошный жилой комплекс, который воплощает в себе лучшие элементы современного дизайна и комфорта. Он расположен в престижном районе Jumeirah Village Circle (JVC), одном из самых популярных и удобных для жизни районов Дубая. В проекте представлены стильные студии и апартаменты с одной спальней, которые идеально подходят для тех, кто ценит гармонию, высокое качество и функциональность в каждом аспекте жизни. Из окон комплекса открывается живописный вид на город и природные зоны, создавая атмосферу уюта и спокойствия.

Комплекс предлагает своим жильцам роскошные удобства, включая два бассейна — для взрослых и детей, что позволит всей семье наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. Для активных жителей предусмотрены тренажерные залы как на открытом воздухе, так и крытые, а также сауна для расслабления после тренировки. Зеленые лаунж-зоны с уютными беседками станут отличным местом для отдыха и встреч с друзьями. Встроенные кухни с современной техникой, включая варочную панель, духовой шкаф, холодильник и стиральную машину, создают дополнительный комфорт.

Дополнительные возможности

Рассрочка:

Студия — 20/50/30

1 спальня — 20/45/5/30 (с выплатами в течение 2 лет после сдачи)

Расположение и объекты поблизости

Уникальное расположение Greygate Residences обеспечивает быстрый доступ к ключевым районам города. Dubai Marina, Downtown Dubai, Dubai International Airport и Palm Jumeirah находятся всего в нескольких минутах езды. Это идеальное место для тех, кто ищет удобство и комфорт городской жизни, при этом наслаждаясь тихой атмосферой престижного района. В непосредственной близости также расположены крупные торговые и развлекательные центры, а также школы и медицинские учреждения, что делает проект отличным выбором как для семей, так и для профессионалов.