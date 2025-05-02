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Жилой комплекс Современный жилой комплекс Greygate Residences с бассейном и другими удобствами в Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$174,156
14.04.2025
$173,081
13.04.2025
$173,182
12.04.2025
$173,829
11.04.2025
$177,756
10.04.2025
$178,480
09.04.2025
$179,379
08.04.2025
$179,267
06.04.2025
$179,372
05.04.2025
$177,737
04.04.2025
$180,113
03.04.2025
$182,111
02.04.2025
$181,728
01.04.2025
$181,317
30.03.2025
$180,758
29.03.2025
$182,110
28.03.2025
$182,776
27.03.2025
$182,135
26.03.2025
$182,021
25.03.2025
$181,399
24.03.2025
$180,785
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24861
ID новостройки на Realting
In CRM: 2423016
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Greygate Residences by ADE — это роскошный жилой комплекс, который воплощает в себе лучшие элементы современного дизайна и комфорта. Он расположен в престижном районе Jumeirah Village Circle (JVC), одном из самых популярных и удобных для жизни районов Дубая. В проекте представлены стильные студии и апартаменты с одной спальней, которые идеально подходят для тех, кто ценит гармонию, высокое качество и функциональность в каждом аспекте жизни. Из окон комплекса открывается живописный вид на город и природные зоны, создавая атмосферу уюта и спокойствия.

Комплекс предлагает своим жильцам роскошные удобства, включая два бассейна — для взрослых и детей, что позволит всей семье наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. Для активных жителей предусмотрены тренажерные залы как на открытом воздухе, так и крытые, а также сауна для расслабления после тренировки. Зеленые лаунж-зоны с уютными беседками станут отличным местом для отдыха и встреч с друзьями. Встроенные кухни с современной техникой, включая варочную панель, духовой шкаф, холодильник и стиральную машину, создают дополнительный комфорт.

Дополнительные возможности

Рассрочка:

  • Студия — 20/50/30
  • 1 спальня — 20/45/5/30 (с выплатами в течение 2 лет после сдачи)
Расположение и объекты поблизости

Уникальное расположение Greygate Residences обеспечивает быстрый доступ к ключевым районам города. Dubai Marina, Downtown Dubai, Dubai International Airport и Palm Jumeirah находятся всего в нескольких минутах езды. Это идеальное место для тех, кто ищет удобство и комфорт городской жизни, при этом наслаждаясь тихой атмосферой престижного района. В непосредственной близости также расположены крупные торговые и развлекательные центры, а также школы и медицинские учреждения, что делает проект отличным выбором как для семей, так и для профессионалов.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Современный жилой комплекс Greygate Residences с бассейном и другими удобствами в Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$174,156
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