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  3. Жилой комплекс Waterfront living! DAMAC Chelsea

Жилой комплекс Waterfront living! DAMAC Chelsea

Дубай, ОАЭ
от
$625,613
BTC
7.4415443
ETH
390.0431551
USDT
618 534.0675964
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26778
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

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«Челси» от DAMAC — вдохновленный Лондоном, основанный в Дубае.

Бутик-коллекция стильных апартаментов с британским флером.

1, 2 и 3 спальни Квартиры | Завершение: Q4 2029

Обзор проекта:

Chelsea by DAMAC приносит вневременную элегантность лондонского района Челси в сердце Дубая, предлагая бутик-жилой опыт, наполненный очарованием, стилем и современным комфортом. Предназначенный для молодых профессионалов, инвесторов и любителей современной архитектуры, Челси предлагает космополитическую жизнь в оживленной, хорошо связанной городской обстановке.

Расположенный в одном из самых востребованных мест Дубая (JVC / Business Bay / Al Hebiah, в зависимости от подтверждения), проект имеет сложные интерьеры, удобства, ориентированные на образ жизни, и продуманные макеты, все с фирменным дизайном DAMAC.

Цены начинаются с:

  • 1 спальня ~ 85 м2 от 535.000 €

  • 2 спальня ~ 146 м2 от 1,030.000 €

  • 3 спальни ~ 190 м2 от 1,400,000 €

📅 Завершение: Q4 2029
📆 План оплаты: 20/50/30
📈 Оценочная рентабельность инвестиций: 7%-9% в зонах первичной аренды

Особенности квартиры:

  • Современные интерьеры с отделкой в европейском стиле.

  • Кухни открытой планировки со встроенной техникой.

  • Стекло от пола до потолка и просторные балконы.

  • Стильные ванные комнаты с мраморными акцентами.

  • Умные домашние системы (выбранные блоки).

  • Полностью готовые варианты доступны.

Удобства в Челси от DAMAC:

  • Бассейн на крыше с видом на город.

  • Gym & Wellness зона с колодой йоги.

  • Игровая комната, коворкинг-пространства и гостиная.

  • Лобби в стиле кафе и сад во дворе.

  • Детская игровая площадка.

  • 24/7 служба безопасности и консьержа.

Расположение: Maritime City Dubai.

  • 5-10 минут до Dubai Marina Mall of the Emirates или Downtown (в зависимости от района)

  • Прямой доступ к Шейх Зайед Роуд / Al Khail Road

  • В окружении школ, магазинов, супермаркетов и парков

  • Городской образ жизни, ориентированный на сообщество

Идеально для:

  • Инвесторы ищут доступную роскошь в фирменной среде.

  • Конечные пользователи хотят иметь хорошо законченную квартиру в современном обществе.

  • Покупатели впервые выходят на растущий рынок недвижимости Дубая.

  • Жители, которые ценят стиль, местоположение и потенциал дохода от аренды.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Waterfront living! DAMAC Chelsea
Дубай, ОАЭ
от
$625,613
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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