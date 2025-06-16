Жилой комплекс Waterfront living! DAMAC Chelsea

«Челси» от DAMAC — вдохновленный Лондоном, основанный в Дубае.
Бутик-коллекция стильных апартаментов с британским флером.
1, 2 и 3 спальни Квартиры | Завершение: Q4 2029
Обзор проекта:
Chelsea by DAMAC приносит вневременную элегантность лондонского района Челси в сердце Дубая, предлагая бутик-жилой опыт, наполненный очарованием, стилем и современным комфортом. Предназначенный для молодых профессионалов, инвесторов и любителей современной архитектуры, Челси предлагает космополитическую жизнь в оживленной, хорошо связанной городской обстановке.
Расположенный в одном из самых востребованных мест Дубая (JVC / Business Bay / Al Hebiah, в зависимости от подтверждения), проект имеет сложные интерьеры, удобства, ориентированные на образ жизни, и продуманные макеты, все с фирменным дизайном DAMAC.
Цены начинаются с:
1 спальня ~ 85 м2 от 535.000 €
2 спальня ~ 146 м2 от 1,030.000 €
3 спальни ~ 190 м2 от 1,400,000 €
📅 Завершение: Q4 2029
📆 План оплаты: 20/50/30
📈 Оценочная рентабельность инвестиций: 7%-9% в зонах первичной аренды
Особенности квартиры:
Современные интерьеры с отделкой в европейском стиле.
Кухни открытой планировки со встроенной техникой.
Стекло от пола до потолка и просторные балконы.
Стильные ванные комнаты с мраморными акцентами.
Умные домашние системы (выбранные блоки).
Полностью готовые варианты доступны.
Удобства в Челси от DAMAC:
Бассейн на крыше с видом на город.
Gym & Wellness зона с колодой йоги.
Игровая комната, коворкинг-пространства и гостиная.
Лобби в стиле кафе и сад во дворе.
Детская игровая площадка.
24/7 служба безопасности и консьержа.
Расположение: Maritime City Dubai.
5-10 минут до Dubai Marina Mall of the Emirates или Downtown (в зависимости от района)
Прямой доступ к Шейх Зайед Роуд / Al Khail Road
В окружении школ, магазинов, супермаркетов и парков
Городской образ жизни, ориентированный на сообщество
Идеально для:
Инвесторы ищут доступную роскошь в фирменной среде.
Конечные пользователи хотят иметь хорошо законченную квартиру в современном обществе.
Покупатели впервые выходят на растущий рынок недвижимости Дубая.
Жители, которые ценят стиль, местоположение и потенциал дохода от аренды.