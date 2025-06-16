Жилой комплекс Waterfront living! DAMAC Chelsea

«Челси» от DAMAC — вдохновленный Лондоном, основанный в Дубае.

Бутик-коллекция стильных апартаментов с британским флером.

1, 2 и 3 спальни Квартиры | Завершение: Q4 2029

Обзор проекта:

Chelsea by DAMAC приносит вневременную элегантность лондонского района Челси в сердце Дубая, предлагая бутик-жилой опыт, наполненный очарованием, стилем и современным комфортом. Предназначенный для молодых профессионалов, инвесторов и любителей современной архитектуры, Челси предлагает космополитическую жизнь в оживленной, хорошо связанной городской обстановке.

Расположенный в одном из самых востребованных мест Дубая (JVC / Business Bay / Al Hebiah, в зависимости от подтверждения), проект имеет сложные интерьеры, удобства, ориентированные на образ жизни, и продуманные макеты, все с фирменным дизайном DAMAC.

Цены начинаются с:

1 спальня ~ 85 м2 от 535.000 €

2 спальня ~ 146 м2 от 1,030.000 €

3 спальни ~ 190 м2 от 1,400,000 €

📅 Завершение: Q4 2029

📆 План оплаты: 20/50/30

📈 Оценочная рентабельность инвестиций: 7%-9% в зонах первичной аренды

Особенности квартиры:

Современные интерьеры с отделкой в европейском стиле.

Кухни открытой планировки со встроенной техникой.

Стекло от пола до потолка и просторные балконы.

Стильные ванные комнаты с мраморными акцентами.

Умные домашние системы (выбранные блоки).

Полностью готовые варианты доступны.

Удобства в Челси от DAMAC:

Бассейн на крыше с видом на город.

Gym & Wellness зона с колодой йоги.

Игровая комната, коворкинг-пространства и гостиная.

Лобби в стиле кафе и сад во дворе.

Детская игровая площадка.

24/7 служба безопасности и консьержа.

Расположение: Maritime City Dubai.

5-10 минут до Dubai Marina Mall of the Emirates или Downtown (в зависимости от района)

Прямой доступ к Шейх Зайед Роуд / Al Khail Road

В окружении школ, магазинов, супермаркетов и парков

Городской образ жизни, ориентированный на сообщество

Идеально для: