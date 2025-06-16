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Жилой комплекс Urban Elegance in Town Square / Camden by Nshama

Дубай, ОАЭ
от
$319,112
BTC
3.7957693
ETH
198.9524981
USDT
315 500.7242114
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26763
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

О комплексе

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Camden by NSHAMA - Городская элегантность на городской площади Дубая.

Умная жизнь в окружении природы и сообщества.

1, 2 и 3 спальные комнаты

Обзор проекта:

Camden - это новейший жилой релиз NSHAMA в отмеченном наградами мастер-сообществе Town Square Dubai. Расположенный среди ландшафтных зеленых насаждений, оживленных бульваров и семейных удобств, Camden сочетает современный дизайн с доступной роскошью.

Каждая квартира предназначена для максимального комфорта и функциональности, с современной отделкой, открытыми макетами и балконами с видом на сообщество или бульвар. Идеально подходит как для домовладельцев, так и для инвесторов, Камден - это место, где умная жизнь соответствует городскому удобству.

Цены начинаются с:

  • 1 спальня ~ 61 м2 от 273.000 €

  • 2 спальни ~ 89 м2 от 376 000 €

  • 3 спальни ~ 147 м2 от 575.000 €

Рой Оценка: 6,5% - 8%.
План оплаты: 10% бронирования • 40% при строительстве • 50% при передаче.
Ожидаемая передача: Q1 2028

Особенности квартиры:

  • Яркие, открытые планировки с окнами от пола до потолка.

  • Подогнанные кухни и встроенные шкафы.

  • Гладкие ванные комнаты и качественные материалы.

  • Просторные балконы с зеленым или городским видом.

  • Умный, экономичный дизайн для современного образа жизни.

Общественные удобства:

  • Бассейны в курортном стиле и брызги.

  • Полностью оборудованный тренажерный зал и открытые фитнес-зоны.

  • Беговые дорожки и велосипедные дорожки.

  • Детские игровые площадки, скейт-парки и батуты.

  • Общественная розничная торговля, Спинни, кафе, салоны.

  • Reel Cinemas и открытые пространства для мероприятий.

  • Защищенная среда с 24/7 безопасностью и консьержем.

Расположение: Town Square Dubai:

Прямое сообщение через дорогу Аль-Кудра, рядом с ключевыми районами:

  • 10 мин - Цикл Аль-Кудры

  • 20 мин - Dubai Hills Mall

  • 25 мин - Dubai Marina / Downtown

  • 30 мин – Международный аэропорт Дубая

Идеально для:

  • Инвесторы, стремящиеся к высокой доходности аренды в растущем районе.

  • Первые покупатели и молодые специалисты.

  • Семьи, ищущие пространство, парки и сообщество полного обслуживания.

  • Покупатели оценили цены в центре Дубая, но в поисках качественного образа жизни.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Urban Elegance in Town Square / Camden by Nshama
Дубай, ОАЭ
от
$319,112
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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