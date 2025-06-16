Жилой комплекс Urban Elegance in Town Square / Camden by Nshama

Camden by NSHAMA - Городская элегантность на городской площади Дубая.
Умная жизнь в окружении природы и сообщества.
1, 2 и 3 спальные комнаты
Обзор проекта:
Camden - это новейший жилой релиз NSHAMA в отмеченном наградами мастер-сообществе Town Square Dubai. Расположенный среди ландшафтных зеленых насаждений, оживленных бульваров и семейных удобств, Camden сочетает современный дизайн с доступной роскошью.
Каждая квартира предназначена для максимального комфорта и функциональности, с современной отделкой, открытыми макетами и балконами с видом на сообщество или бульвар. Идеально подходит как для домовладельцев, так и для инвесторов, Камден - это место, где умная жизнь соответствует городскому удобству.
Цены начинаются с:
1 спальня ~ 61 м2 от 273.000 €
2 спальни ~ 89 м2 от 376 000 €
3 спальни ~ 147 м2 от 575.000 €
Рой Оценка: 6,5% - 8%.
План оплаты: 10% бронирования • 40% при строительстве • 50% при передаче.
Ожидаемая передача: Q1 2028
Особенности квартиры:
Яркие, открытые планировки с окнами от пола до потолка.
Подогнанные кухни и встроенные шкафы.
Гладкие ванные комнаты и качественные материалы.
Просторные балконы с зеленым или городским видом.
Умный, экономичный дизайн для современного образа жизни.
Общественные удобства:
Бассейны в курортном стиле и брызги.
Полностью оборудованный тренажерный зал и открытые фитнес-зоны.
Беговые дорожки и велосипедные дорожки.
Детские игровые площадки, скейт-парки и батуты.
Общественная розничная торговля, Спинни, кафе, салоны.
Reel Cinemas и открытые пространства для мероприятий.
Защищенная среда с 24/7 безопасностью и консьержем.
Расположение: Town Square Dubai:
Прямое сообщение через дорогу Аль-Кудра, рядом с ключевыми районами:
10 мин - Цикл Аль-Кудры
20 мин - Dubai Hills Mall
25 мин - Dubai Marina / Downtown
30 мин – Международный аэропорт Дубая
Идеально для:
Инвесторы, стремящиеся к высокой доходности аренды в растущем районе.
Первые покупатели и молодые специалисты.
Семьи, ищущие пространство, парки и сообщество полного обслуживания.
Покупатели оценили цены в центре Дубая, но в поисках качественного образа жизни.