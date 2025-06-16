Жилой комплекс Urban Elegance in Town Square / Camden by Nshama

Camden by NSHAMA - Городская элегантность на городской площади Дубая.

Умная жизнь в окружении природы и сообщества.

1, 2 и 3 спальные комнаты

Обзор проекта:

Camden - это новейший жилой релиз NSHAMA в отмеченном наградами мастер-сообществе Town Square Dubai. Расположенный среди ландшафтных зеленых насаждений, оживленных бульваров и семейных удобств, Camden сочетает современный дизайн с доступной роскошью.

Каждая квартира предназначена для максимального комфорта и функциональности, с современной отделкой, открытыми макетами и балконами с видом на сообщество или бульвар. Идеально подходит как для домовладельцев, так и для инвесторов, Камден - это место, где умная жизнь соответствует городскому удобству.

Цены начинаются с:

1 спальня ~ 61 м2 от 273.000 €

2 спальни ~ 89 м2 от 376 000 €

3 спальни ~ 147 м2 от 575.000 €

Рой Оценка: 6,5% - 8%.

План оплаты: 10% бронирования • 40% при строительстве • 50% при передаче.

Ожидаемая передача: Q1 2028

Особенности квартиры:

Яркие, открытые планировки с окнами от пола до потолка.

Подогнанные кухни и встроенные шкафы.

Гладкие ванные комнаты и качественные материалы.

Просторные балконы с зеленым или городским видом.

Умный, экономичный дизайн для современного образа жизни.

Общественные удобства:

Бассейны в курортном стиле и брызги.

Полностью оборудованный тренажерный зал и открытые фитнес-зоны.

Беговые дорожки и велосипедные дорожки.

Детские игровые площадки, скейт-парки и батуты.

Общественная розничная торговля, Спинни, кафе, салоны.

Reel Cinemas и открытые пространства для мероприятий.

Защищенная среда с 24/7 безопасностью и консьержем.

Расположение: Town Square Dubai:

Прямое сообщение через дорогу Аль-Кудра, рядом с ключевыми районами:

10 мин - Цикл Аль-Кудры

20 мин - Dubai Hills Mall

25 мин - Dubai Marina / Downtown

30 мин – Международный аэропорт Дубая

Идеально для: