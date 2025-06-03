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Жилой комплекс The Community Sports Arena

Дубай, ОАЭ
от
$164,435
;
24
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26329
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    23

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

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Будущее жизни

Community Sports Arena - это универсальная многофункциональная разработка, охватывающая более 66 628 кв. футов, предлагающая 396 жилых единиц, которые обещают непревзойденное удобство и доступность. Жители Community Sports Arena будут наслаждаться различными удобствами, включая бассейн на крыше, крытый спортзал и тщательно благоустроенные парки.

Сообщество также стратегически расположено, обеспечивая максимальную видимость со стадиона Dubai International Cricket Stadium и простоту подключения ко всему, что может предложить Спорт-Сити. Благодаря легкому доступу к основным автомагистралям, весь Дубай находится в пределах досягаемости, что дополняется высоким баллом ходьбы, что позволяет получить удобный доступ к услугам на месте без зависимости от транспортного средства.

Принимая концепцию совместного проживания, Сообщество способствует активному и взаимосвязанному образу жизни. Этот инновационный подход поощряет социальное участие и предлагает жителям идеальное сочетание городской жизни и рекреационных удобств.

Квартира

В интерьерах резиденций есть элегантная фарфоровая плитка, вдохновленная вневременным испанским и итальянским дизайном, улучшая как стены, так и полы. Санитарная посуда и светильники выбраны, чтобы отразить изысканность европейского мастерства, добавляя изысканный штрих в каждое пространство.

Общие зоны

внутри Пространства сообщества, элегантные конференц-залы расположены в большом лобби с четверной высотой. Художественное освещение усиливает открытые потолки, в то время как терраццо напольное покрытие акцентировано латунными расширяющими стыками и дополнено дизайнерской мебелью.

Сотрудничающие полы предлагают гибкие рабочие места, предназначенные для профессионалов, которые работают удаленно, имеют сидячие лестницы. Сотрудничающие полы имеют гибкие рабочие места для тех, кто работает из дома.

Общественные объекты

Сообщество уделяет большое внимание подключению и включает в себя удобства, направленные на содействие социальному взаимодействию, гарантируя, что жители могут наслаждаться качественным временем с друзьями и семьей в общих пространствах.

Приверженность качеству пронизывает каждый этап развития проекта, гарантируя, что он станет наиболее желательным и удобным местом для краткосрочного и долгосрочного пребывания.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 84.9
Цена за м², USD 3,210
Цена квартиры, USD 272,536
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 143.3
Цена за м², USD 3,233
Цена квартиры, USD 463,142
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 161.7
Цена за м², USD 3,034
Цена квартиры, USD 490,371
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 44.7
Цена за м², USD 3,679
Цена квартиры, USD 164,435

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс The Community Sports Arena
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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