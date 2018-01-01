Апартаменты с развитой инфраструктурой в популярном районе JVC! Беспроцентная рассрочка! Полностью меблированная кухня! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду!
Комплекс Maison Elysee расположен в популярном районе Jumeirah Village Circle (JVC).
Инфраструктура: бассейны, фитнес-клубы, детские игровые площадки, супермаркеты, кафе и рестораны.
Расположение:
5 минут - Circle Mall
10 минут - Дубайский чудо-сад
15 минут - Mall of the Emirates
20 минут - Пальма Джумейра, Дубай Марина
28 минут - Международный аэропорт Аль-Мактум
План оплаты:
70% - на стадии строительства
30% - после сдачи проекта
Пишите или звоните, организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Предоставим каталог инвестора!