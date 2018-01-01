Maison Elysee

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные на городской площади, известной как Holland Gardens от Nshama Особенности сообщества; Дома в нескольких минутах ходьбы от парка Таун-сквер Широкий выбор магазинов и ресторанов Километры зеленых насаждений, с тропами для бега, езды на велосипеде и ходьбы Детская игровая площадка, бассейны и тренажерный зал Рядом скейтборд и аквапарк Современные удобства, включая школы и больницы мечети Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 637 кв. Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Район барбекю Бассейн тренажерный зал Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Теннисный корт Велоспорт, Бег и Джоггин трек школа Фитнес-центр Спортивный корт сад Йога и Медитация Супермаркет и Торговая зона Спа и Сауна Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284