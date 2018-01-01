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Maison Elysee

Дубай, ОАЭ
от
€166,125
;
7
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О комплексе

Апартаменты с развитой инфраструктурой в популярном районе JVC! Беспроцентная рассрочка! Полностью меблированная кухня! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду!

Комплекс Maison Elysee расположен в популярном районе Jumeirah Village Circle (JVC).

Инфраструктура: бассейны, фитнес-клубы, детские игровые площадки, супермаркеты, кафе и рестораны.

Расположение:
5 минут - Circle Mall
10 минут - Дубайский чудо-сад
15 минут - Mall of the Emirates
20 минут - Пальма Джумейра, Дубай Марина
28 минут - Международный аэропорт Аль-Мактум

План оплаты:
70% - на стадии строительства
30% - после сдачи проекта

Пишите или звоните, организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
27
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Maison Elysee
Дубай, ОАЭ
от
€166,125
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
Оставить заявку
Realting.com
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