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  3. Жилой комплекс Новый комплекс Vitalia Palm Jumeirah Residences с бассейном, тренажерным залом и ресторанами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс Vitalia Palm Jumeirah Residences с бассейном, тренажерным залом и ресторанами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$2,35 млн
18.05.2025
$2,37 млн
17.05.2025
$2,36 млн
16.05.2025
$2,36 млн
14.05.2025
$2,38 млн
13.05.2025
$2,35 млн
11.05.2025
$2,35 млн
10.05.2025
$2,36 млн
09.05.2025
$2,34 млн
08.05.2025
$2,33 млн
07.05.2025
$2,34 млн
14.04.2025
$2,33 млн
13.04.2025
$2,33 млн
12.04.2025
$2,34 млн
11.04.2025
$2,39 млн
10.04.2025
$2,40 млн
09.04.2025
$2,41 млн
08.04.2025
$2,41 млн
06.04.2025
$2,41 млн
05.04.2025
$2,39 млн
04.04.2025
$2,42 млн
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20
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22554
ID новостройки на Realting
In CRM: 2410786
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Vitalia at Palm Jumeirah — роскошный десятиэтажный жилой проект, который подарит резидентам ощущение абсолютной роскоши, умиротворения и комфорта. Комплекс предлагает просторные, элегантные и грамотно спроектированные апартаменты, где каждый элемент продуман до мелочей. К приобретению доступны квартиры с 2-3 спальнями, а также дуплексы и пентхаусы с 4 спальнями. Высокие потолки и стильные интерьеры создают атмосферу утонченности и комфорта. Резиденции предлагают идеальное сочетание свободы и комфорта. Несмотря на отсутствие мебели, которое дает возможность оформить жилое пространство на свой вкус, кухни оборудованы качественной техникой.

Комплекс предлагает ряд уникальных удобств, призванных сделать жизнь владельцев по-настоящему удобной. Здесь предусмотрены беговые и велодорожки для тех, кто заботится о своем здоровье и предпочитает активный образ жизни. Зона для барбекю станет идеальным местом для проведения досуга с семьей и друзьями, а современный спортивный зал оснащен новейшим оборудованием, позволяющим поддерживать себя в отличной физической форме. Для самых маленьких предусмотрена безопасная и удобная детская игровая площадка, где дети могут весело и безопасно проводить время. Безопасность резидентов комплекса обеспечивается круглосуточной охраной, что дарит жильцам спокойствие и уверенность. Великолепный бассейн с зоной отдыха приглашает расслабиться в уютной атмосфере. Просторная парковка решает вопрос размещения автомобилей и предлагает достаточно мест для всех жильцов и их гостей. Кроме того, резиденты могут насладиться разнообразием вкусов и гастрономических впечатлений в кафе и ресторанах, которые находятся прямо на территории.

Данный проект - уникальная возможность стать владельцем роскошного жилья. Гибкая система оплаты делает процесс покупки максимально удобным и доступным.

Удобства:

  • беговая и велодорожки
  • зона барбекю
  • спортивный зал
  • детская площадка
  • охрана
  • бассейн
  • просторная парковка
  • кафе и рестораны

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Palm Jumeirah предлагает множество преимуществ, таких как великолепные пляжи с белым песком, роскошные курорты и отели мирового класса. Район обеспечивает высокий уровень безопасности и приватности, а также разнообразие ресторанов, магазинов и развлекательных заведений. Благодаря хорошей транспортной доступности и близости к основным достопримечательностям Дубая, Palm Jumeirah является идеальным местом как для проживания, так и для отдыха.

  • Dubai Marina - 22 минуты
  • Mall of the Emirates - 26 минут
  • Expo City Dubai - 30 минут
  • Dubai Mall - 35 минут
  • Burj Khalifa - 40 минут
  • Palm Jebel Ali - 40 минут
  • Dubai Intl Airport (DXB) - 45 минут
  • Al Maktoum Intl Airport - 45 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новый комплекс Vitalia Palm Jumeirah Residences с бассейном, тренажерным залом и ресторанами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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