Жилой комплекс Новый комплекс Vitalia Palm Jumeirah Residences с бассейном, тренажерным залом и ресторанами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Vitalia at Palm Jumeirah — роскошный десятиэтажный жилой проект, который подарит резидентам ощущение абсолютной роскоши, умиротворения и комфорта. Комплекс предлагает просторные, элегантные и грамотно спроектированные апартаменты, где каждый элемент продуман до мелочей. К приобретению доступны квартиры с 2-3 спальнями, а также дуплексы и пентхаусы с 4 спальнями. Высокие потолки и стильные интерьеры создают атмосферу утонченности и комфорта. Резиденции предлагают идеальное сочетание свободы и комфорта. Несмотря на отсутствие мебели, которое дает возможность оформить жилое пространство на свой вкус, кухни оборудованы качественной техникой.

Комплекс предлагает ряд уникальных удобств, призванных сделать жизнь владельцев по-настоящему удобной. Здесь предусмотрены беговые и велодорожки для тех, кто заботится о своем здоровье и предпочитает активный образ жизни. Зона для барбекю станет идеальным местом для проведения досуга с семьей и друзьями, а современный спортивный зал оснащен новейшим оборудованием, позволяющим поддерживать себя в отличной физической форме. Для самых маленьких предусмотрена безопасная и удобная детская игровая площадка, где дети могут весело и безопасно проводить время. Безопасность резидентов комплекса обеспечивается круглосуточной охраной, что дарит жильцам спокойствие и уверенность. Великолепный бассейн с зоной отдыха приглашает расслабиться в уютной атмосфере. Просторная парковка решает вопрос размещения автомобилей и предлагает достаточно мест для всех жильцов и их гостей. Кроме того, резиденты могут насладиться разнообразием вкусов и гастрономических впечатлений в кафе и ресторанах, которые находятся прямо на территории.

Данный проект - уникальная возможность стать владельцем роскошного жилья. Гибкая система оплаты делает процесс покупки максимально удобным и доступным.

Удобства:

беговая и велодорожки

зона барбекю

спортивный зал

детская площадка

охрана

бассейн

просторная парковка

кафе и рестораны

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Palm Jumeirah предлагает множество преимуществ, таких как великолепные пляжи с белым песком, роскошные курорты и отели мирового класса. Район обеспечивает высокий уровень безопасности и приватности, а также разнообразие ресторанов, магазинов и развлекательных заведений. Благодаря хорошей транспортной доступности и близости к основным достопримечательностям Дубая, Palm Jumeirah является идеальным местом как для проживания, так и для отдыха.