Жилой комплекс Modern Lifestyle in Town Square / Alton by Nshama

Alton by NSHAMA – Современный образ жизни на городской площади Дубая

Яркое семейное сообщество в Новом Дубае.



Обзор проекта:

Alton by NSHAMA предлагает стильную, функциональную жизнь в самом сердце городской площади Дубая - сообщество, известное своими зелеными насаждениями, семейным дизайном и полным набором удобств. Благодаря современной архитектуре, современным интерьерам и удобной городской планировке Alton идеально подходит как для домовладельцев, так и для инвесторов, ищущих ценность, рост и образ жизни.

Апартаменты в Алтоне спроектированы с щедрыми планировками, большими балконами и открытыми видами на бульвар или общественные парки. Каждая деталь отражает качество, комфорт и городскую элегантность.

Начальные цены:

🟩 1 спальня ~ 64 м2 от 285.000 €

🟨 2 спальни ~ 90 м2 от 390 000 €

🟥 3 спальни ~ 141 м2 от 670 000 €

Оценка ROI: 6,5%-8,5%.

План оплаты: 10% при бронировании • 40% при строительстве • 50% при передаче.

Ключевые особенности:

Светлые, современные интерьеры с нейтральной отделкой.

Открытые кухни со встроенным шкафом.

Просторные балконы и вид на сообщество / парк.

Встроенные шкафы, качественные фитинги и светильники.

Умная эффективность макета во всех типах блоков.

Общественные удобства:

Бассейны для взрослых и детей.

Полностью оборудован тренажерный зал, открытые фитнес-станции.

Беговые дорожки, велосипедные дорожки, зеленые зоны.

Скейт-парки, батуты, детские игровые площадки.

Кинотеатры, продовольственные грузовики, открытые площади.

Розничные магазины, супермаркет Spinneys, салоны и кафе.

Окружающая среда с безопасностью 24/7.

Расположение: Town Square Dubai:

Стратегически расположенный на дороге Аль-Кудра, предлагает быстрый доступ к ключевым направлениям:

10 минут езды на велосипеде Al Qudra

20 минут до Dubai Hills Mall

25 минут до центра Дубая и Марины

30 минут до международного аэропорта Дубая

Прогулочное расстояние до парка Town Square, мечети и торговых точек

Идеально для: