Жилой комплекс Modern Lifestyle in Town Square / Alton by Nshama

Alton by NSHAMA – Современный образ жизни на городской площади Дубая
Яркое семейное сообщество в Новом Дубае.
Обзор проекта:
Alton by NSHAMA предлагает стильную, функциональную жизнь в самом сердце городской площади Дубая - сообщество, известное своими зелеными насаждениями, семейным дизайном и полным набором удобств. Благодаря современной архитектуре, современным интерьерам и удобной городской планировке Alton идеально подходит как для домовладельцев, так и для инвесторов, ищущих ценность, рост и образ жизни.
Апартаменты в Алтоне спроектированы с щедрыми планировками, большими балконами и открытыми видами на бульвар или общественные парки. Каждая деталь отражает качество, комфорт и городскую элегантность.
Начальные цены:
🟩 1 спальня ~ 64 м2 от 285.000 €
🟨 2 спальни ~ 90 м2 от 390 000 €
🟥 3 спальни ~ 141 м2 от 670 000 €
Оценка ROI: 6,5%-8,5%.
План оплаты: 10% при бронировании • 40% при строительстве • 50% при передаче.
Ключевые особенности:
Светлые, современные интерьеры с нейтральной отделкой.
Открытые кухни со встроенным шкафом.
Просторные балконы и вид на сообщество / парк.
Встроенные шкафы, качественные фитинги и светильники.
Умная эффективность макета во всех типах блоков.
Общественные удобства:
Бассейны для взрослых и детей.
Полностью оборудован тренажерный зал, открытые фитнес-станции.
Беговые дорожки, велосипедные дорожки, зеленые зоны.
Скейт-парки, батуты, детские игровые площадки.
Кинотеатры, продовольственные грузовики, открытые площади.
Розничные магазины, супермаркет Spinneys, салоны и кафе.
Окружающая среда с безопасностью 24/7.
Расположение: Town Square Dubai:
Стратегически расположенный на дороге Аль-Кудра, предлагает быстрый доступ к ключевым направлениям:
10 минут езды на велосипеде Al Qudra
20 минут до Dubai Hills Mall
25 минут до центра Дубая и Марины
30 минут до международного аэропорта Дубая
Прогулочное расстояние до парка Town Square, мечети и торговых точек
Идеально для:
Молодые специалисты и начинающие покупатели.
Инвесторы ищут доход от аренды и прирост капитала.
Семьи, ищущие пространство, удобства и ценность.
Покупатели выезжают из Дубая, но ищут качество.