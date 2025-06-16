  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Modern Lifestyle in Town Square / Alton by Nshama

Жилой комплекс Modern Lifestyle in Town Square / Alton by Nshama

Дубай, ОАЭ
от
$333,139
BTC
3.9626164
ETH
207.6976661
USDT
329 368.8930194
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26762
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Alton by NSHAMA – Современный образ жизни на городской площади Дубая

Яркое семейное сообщество в Новом Дубае.

Обзор проекта:

Alton by NSHAMA предлагает стильную, функциональную жизнь в самом сердце городской площади Дубая - сообщество, известное своими зелеными насаждениями, семейным дизайном и полным набором удобств. Благодаря современной архитектуре, современным интерьерам и удобной городской планировке Alton идеально подходит как для домовладельцев, так и для инвесторов, ищущих ценность, рост и образ жизни.

Апартаменты в Алтоне спроектированы с щедрыми планировками, большими балконами и открытыми видами на бульвар или общественные парки. Каждая деталь отражает качество, комфорт и городскую элегантность.

Начальные цены:

  • 🟩 1 спальня ~ 64 м2 от 285.000 €

  • 🟨 2 спальни ~ 90 м2 от 390 000 €

  • 🟥 3 спальни ~ 141 м2 от 670 000 €

Оценка ROI: 6,5%-8,5%.
План оплаты: 10% при бронировании • 40% при строительстве • 50% при передаче.

Ключевые особенности:

  • Светлые, современные интерьеры с нейтральной отделкой.

  • Открытые кухни со встроенным шкафом.

  • Просторные балконы и вид на сообщество / парк.

  • Встроенные шкафы, качественные фитинги и светильники.

  • Умная эффективность макета во всех типах блоков.

Общественные удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей.

  • Полностью оборудован тренажерный зал, открытые фитнес-станции.

  • Беговые дорожки, велосипедные дорожки, зеленые зоны.

  • Скейт-парки, батуты, детские игровые площадки.

  • Кинотеатры, продовольственные грузовики, открытые площади.

  • Розничные магазины, супермаркет Spinneys, салоны и кафе.

  • Окружающая среда с безопасностью 24/7.

Расположение: Town Square Dubai:

Стратегически расположенный на дороге Аль-Кудра, предлагает быстрый доступ к ключевым направлениям:

  • 10 минут езды на велосипеде Al Qudra

  • 20 минут до Dubai Hills Mall

  • 25 минут до центра Дубая и Марины

  • 30 минут до международного аэропорта Дубая

  • Прогулочное расстояние до парка Town Square, мечети и торговых точек

Идеально для:

  • Молодые специалисты и начинающие покупатели.

  • Инвесторы ищут доход от аренды и прирост капитала.

  • Семьи, ищущие пространство, удобства и ценность.

  • Покупатели выезжают из Дубая, но ищут качество.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Pier Point
Дубай, ОАЭ
от
$525,456
Жилой комплекс Двухуровневые пентхаусы в новой резиденции The Chedi Private Residences с бассейном, ресторанами и обслуживанием, Al Barsha, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$6,78 млн
Жилой комплекс Cove Edition 4
Дубай, ОАЭ
от
$169,770
Жилой комплекс Binghatti Elite
Дубай, ОАЭ
от
$162,000
Многоквартирный жилой дом Armani residences by Arada
Дубай, ОАЭ
от
$20,82 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Modern Lifestyle in Town Square / Alton by Nshama
Дубай, ОАЭ
от
$333,139
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Элитные виллы и пентхаусы в новой резиденции Six Senses от Select Group с ресторанами и прямым выходом на пляж, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитные виллы и пентхаусы в новой резиденции Six Senses от Select Group с ресторанами и прямым выходом на пляж, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$7,89 млн
Предлагается вилла с бассейном 6,4 х 12,3 м, парковкой на четыре машины, садом, зоной барбекю, тренажерным залом, залом для мероприятий, прямым выходом на пляж. Также в продаже имеются трех-, четырех- и пятикомнатные пентхаусы с парковочными местами. Закрытая резиденция состоит из апартамент…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Жилой комплекс Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$333,139
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Solera by RAK Properties - Tranquil Waterfront Living in Ras Al Khaimah (недоступная ссылка — история).Современные резиденции вдоль берегов Мина Аль-Араб.1, 2 и 3 спальные апартаменты | Передача: Q2 2028Обзор проекта:Solera - это новейшая жилая застройка RAK Properties, предлагающая безмятеж…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Aqua Dimore с уникальными бассейнами и зелеными зонами в районе Dubai Science Park, в центре Дубая, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aqua Dimore с уникальными бассейнами и зелеными зонами в районе Dubai Science Park, в центре Дубая, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$374,108
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город. Некоторые квартиры имеют собственные бассейны. Резиденция в классическом итальянском стиле располагает крытым и открытым бассейном, конференц-залом, коворкингом, магазинами, ухоженными зелеными зонами, каскадными фонтанами, террасой для м…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации