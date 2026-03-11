Жилой комплекс Pearl House III

Апартаменты с высоким показателем доходности в новом проекте Pearl House 3 от Imtiaz! Для жизни, перепродажи и сдачи в аренду (ROI - 10,3% в $)! Доход от перепродажи - до 21%! Апартаменты полностью меблированы!



Срок сдачи - 1 кв. 2026 г.



Удобства: плавательный бассейн на крыше, спортивный зал, игровая комната с бильярдным столом, игры для детей, сад, пункт зарядки электромобилей, смотритель, парковка для жителей, парковка для посетителей, безопасность



Район: Dubai, JVC

Открытие станции метро в 2026 году предвещает повышение стоимости квадратного метра.



— 15 минут до Dubai Marina;

— 20 минут до Palm Jumeirah;

— 24 минуты до центра Дубая.



План оплаты:

60% - на стадии строительства

40% - по завершении

Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу!

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