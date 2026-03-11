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Жилой комплекс Pearl House III

Дубай, ОАЭ
от
$176,004
;
34
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ID: 14707
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.02.2024

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Апартаменты с высоким показателем доходности в новом проекте Pearl House 3 от Imtiaz! Для жизни, перепродажи и сдачи в аренду (ROI - 10,3% в $)! Доход от перепродажи - до 21%! Апартаменты полностью меблированы!

Срок сдачи - 1 кв. 2026 г.

Удобства: плавательный бассейн на крыше, спортивный зал, игровая комната с бильярдным столом, игры для детей, сад, пункт зарядки электромобилей, смотритель, парковка для жителей, парковка для посетителей, безопасность

Район: Dubai, JVC
Открытие станции метро в 2026 году предвещает повышение стоимости квадратного метра.

— 15 минут до Dubai Marina;
— 20 минут до Palm Jumeirah;
— 24 минуты до центра Дубая.

План оплаты:
60% - на стадии строительства
40% - по завершении
Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу!
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Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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