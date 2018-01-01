Новая резиденция Stonehenge рядом c Дубай Марина и достопримечательностями, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
49–80 м²
3
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Sky Gardens — 45-этажный небоскреб, расположенный в DIFC, центральный район Dubai. DIFC — один из самых многофункциональных районов в Dubai, на территории которого находится множество небоскребов.
Sky Gardens предоставляет своим жильцам студии, пентхаусы и апартаменты с 1—3 спальными комнатами, пентхаусы, офисы.
Удобства комплекса:
- Оздоровительный центр;
- Оборудованный фитнес-клуб;
- Тренажерный зал;
- Ресторан;
- Супермаркеты;
- Ландшафтный сад;
- Детская игровая площадка;
- Детскому сад;
- Консьерж;
- Парковка.
Расположение:
Небоскреб Sky Gardens расположен в районе DIFC, это центральный район с доступом ко множеству транспортных развязок. Недалеко располагаются остановки для автобусов и трамваев, а ещё станции метро. 6 минут хватит, чтобы добраться до Dubai Mall, в 18 минутах езды находится Burj Al Arab, в 20 — Palm Jumeirah, а за 23 можно доехать до The Walk JBR. Маршрут до Международного аэропорта Дубая займет всего 13 минут езды, а до нового Международного аэропорта Al Maktoum будете добираться примерно 40 минут.
На территории DIFC находятся открытые кафе и рестораны, магазины розничной торговли, площади и сады, общественные зоны, террасы кафе и скамейки. Центры дневного ухода за детьми и игровая площадка для детей также построены внутри комплекса.
Рядом с Sky Gardens находятся башни Emirates Financial Towers, Al Attar Tower, 21st Century Tower, Aspin Residential Tower,
Maze Tower, а также Burj Khalifa, The Dubai Mall и Sheikh Zayed Road.
Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!