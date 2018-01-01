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Новая резиденция Stonehenge рядом c Дубай Марина и достопримечательностями, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€189,185
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18
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О комплексе

Резиденция располагает зоной отдыха и бассейном, фитнес-центром, садом.

Окончание строительства - июль 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Mall of Emirates - 10 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Даунтаун Дубай и Бурдж Халифа - 15 минут
  • Пальма Джумейра - 18 минут
  • Джумейра-Бич - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Stonehenge рядом c Дубай Марина и достопримечательностями, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€189,185
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