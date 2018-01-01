Новая резиденция Stonehenge рядом c Дубай Марина и достопримечательностями, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €7,03 млн

854 м² 1

Сдача в: 2025

Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Квартира в амбициозном эко-проекте Laurel (Central Park) от компании Meraas. Все резиденции включают просторные гостиные, объединенные со столовой открытые кухни, ванные комнаты с премиальной сантехникой, уютные спальни, панорамные окна и балконы с видом на парк, игровые и спортивные площадки. Жителям предоставлен широкий выбор удобств: бассейны и водные аттракционы, детская игровая зона, дорожка для пробежек, парк для выгула домашних животных, игровые и спортивные площадки, корты для сквоша и тенниса, ландшафтные парки, зона для катания на коньках, открытый тренажерный зал и фитнес-центр, сауна, спа, кафе и рестораны, магазины, площадка для барбекю, павильон для пикника, ясли. Laurel in Central Park может похвастаться и своим удачным расположением. Близость к таким ведущим автомагистралям Дубая, как Шейх Зайед Роуд и Аль-Васл Роуд позволяет беспрепятственно добираться до любой точки города, в том числе и до основных достопримечательностей Дубая. Комплекс Laurel в очередной раз доказывает, что инвестиции могут быть не только выгодными, но и приятными! План оплаты: 20 % - первоначальный взнос 30 % - на стадии строительства 50 % - по завершению Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!