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Высококачественная резиденция Creek Views 1 с бассейном рядом с международным аэропортом, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€309,935
;
17
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на город.

Резиденция располагает ухоженными садами, тренажерным залом, сауной, бассейном, детской площадкой, беговой дорожкой, баскетбольной площадкой, крытой парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель и бытовая техника
  • Кондиционеры
  • Двойные стеклопакеты
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубая - 7 минут
  • Дубай Молл - 8 минут
  • Бизнес-Бэй - 9 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Высококачественная резиденция Creek Views 1 с бассейном рядом с международным аэропортом, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€309,935
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Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в City Walk, известном как Thyme Central Park от Meraas План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 50% На передачу – 30% Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1592 кв. Прачечная Зона коммунальных услуг Шкаф / Шкаф Порошковая комната Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона 24 × 7 Безопасность Доступ к пляжу Медицинский центр Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Фитнес-центр Столовая и розничная торговля Вид на море Бассейн тренажерный зал Район барбекю Больничная зона Спа и Сауна Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Водная активность Школа и Институт Йога и Медитация Соседство поблизости; Business Bay – 2,2 км DIFC – 2,4 км Шейх Зайед Роуд 2,5 км La Mer – 2,9 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828
Жилой комплекс Equiti Arcade
Жилой комплекс Equiti Arcade
Дубай, ОАЭ
от
€245,981
Площадь 85–204 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Equiti Arcade в Al Furjan предлагает современные апартаменты в Дубае для городской жизни. Апартаменты находятся в прогрессивном районе, где все, что вам нужно, находится у вашего порога. К ним относятся станции метро, торговые центры, развлекательные заведения и многое другое. В проекте есть такие удобства, как тренажерный зал, паровая баня, бассейн с подключенным детским бассейном, 3 лифта и крытая парковка для вашего удобства. Расположение: Equiti Arcade находится в районе Аль-Фурджан и является прогрессивным и востребованным районом Дубая. Al Furjan — это выбор тех, кто ищет доступность и хочет спокойного и удобного образа жизни. Все удобства находятся в шаговой доступности. Будь то торговый центр или транспортные средства и достопримечательности Дубая. Расположенный рядом с Discovery Gardens, Al Furjan представляет собой семейное сообщество с хорошим транспортным сообщением. - 1 минута до метро Дискавери Гарден. - 7 минут до Шейх Заед Роуд. - 7 минут до торгового центра Ибн Баттута. - 15 минут до Экспо 2020. - 20 Minutes to Al Maktoum International Airport. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Жилой комплекс Upper House с видом на Dubai Marina, озёра и поля для гольфа, с множеством удобств и объектов инфраструктуры, JLT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Upper House с видом на Dubai Marina, озёра и поля для гольфа, с множеством удобств и объектов инфраструктуры, JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,09 млн
Агентство: TRANIO
Стильные здания от бутик-девелопера Ellington с отличной репутацией. Жильцов ждёт качественная дизайнерская отделка, кухня со встроенной техникой, встроенные шкафы, а также потрясающие ванные комнаты. В проекте разные варианты апартаментов: студии, квартиры с 1-3 спальнями. Предусмотрены парковочные места на каждую квартиру: 2 места для четырехкомнатных апартаментов, одно место - для остальных. Проект также включает множество удобств - от кинотеатра до скалодрома. Застройщик предусмотрел всё, чтобы жильцы могли с комфортом отдыхать и работать в своём жилом комплексе. План оплаты: 20% (+4% DLD) — первоначальный взнос 10% — 60 дней после бронирования 10% — 120 дней после бронирования 6 платежей по 5%, по разным этапам строительства 30% — по завершению Удобства и оснащение в доме Другие удобства: кинотеатр, лаунж-зоны, площадки для баскетбола и тенниса, стена для скалолазания, скейт парк, студия йоги, коворкинг, библиотека, конференц-зал, студия записи подкастов, игровая комната, кафе, магазины, площадка для домашних животных, парковочные места для велосипедов, зарядные станции для электромобилей. Расположение и объекты поблизости JLT — динамичный жилой район вокруг искусственных озёр. В минутах ходьбы от Upper House есть кафе, бутики, крупные супермаркеты. Также в JLT расположена крупнейшая в Дубае фризона DMCC, признанная лучшей свободной экономической зоной мира. С районом JLT граничит шоссе Шейха Зайда — главная автомагистраль эмирата, по которой легко перемещаться как по самому Дубаю, так и быстро доехать до соседних эмиратов. Из JLT можно добраться на машине до Dubai Marina за 15 минут, и за 25 — до Downtown.
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