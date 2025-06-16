Жилой комплекс Nature-Inspired Luxury in Dubai Science Park - Binghatti Hills

Binghatti Hills - Природная роскошь в Научном парке Дубая.
Urban Retreat с курортными удобствами и панорамными видами Skyline.
Студии и 1 спальные апартаменты (многие с частными бассейнами) | Передача: Q4 2026
Обзор проекта:
Бингхатти Hills - это знаковая высотная разработка Binghatti Developers, расположенная в Dubai Science Park / Al Barsha South 2, рядом с Dubai Hills Estate. Фасад здания, вдохновленный волнами, частные небесные сады и ландшафтный дизайн вызывают безмятежную атмосферу на склоне холма, несмотря на то, что он находится в городе. С 1666 единицами, это одна из крупнейших жилых башен в регионе.
Цены и размеры (приблизительно).
Студии ~ 33 м2 от 180 000 €
1 спальня ~ 76 м2 от 293.000 €
План оплаты: план 70/30 застройщика — 20% на бронирование, 50% во время строительства, 30% на передачу около 4 квартала 2026 года.
Оценка доходности аренды: ~ 5,8% (1 BR) с потенциалом для Airbnb или долгосрочной доходной производительности.
Особенности блока:
Открытые планировки с окнами от пола до потолка.
Просторные балконы или террасы, многие с частными бассейнами.
Автоматизация умного дома и устойчивый дизайн.
Профессиональная отделка кухни, теплые нейтральные тона.
Гладкие ванные комнаты, встроенное хранилище.
Варианты мебели под ключ доступны по запросу.
Обзор удобств:
Частный искусственный пляж и бесконечный бассейн в стиле лагуны.
Спортивные бассейны, детский бассейн и зоны джакузи.
Полностью оборудованные крытые / наружные тренажерные залы, йога и спа-центры.
Баскетбол, теннис, уличные футбольные корты и беговые дорожки.
Наружный кинотеатр, социальные залы и сады Дзен.
🛍️ Розничный подиум с кафе, бутиками и лаунж-зонами.
Консьерж-лобби, служба охраны и охрана.
Научный парк Дубая / Dubai Science Park Холмы:
4 мин до торгового центра Dubai Hills.
8 минут до Global Village & Miracle Garden.
15 минут до центра Дубая и Бурдж-Халифа.
Будущая станция метро в шаговой доступности.
Удобный доступ к Umm Suqeim Rd (D63) и E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Rd.
Идеально для:
Инвесторы ориентируются на современные квартиры с высоким потенциалом арендной платы.
Покупатели ищут большие террасы / роскошные апартаменты с бассейном, живущие под AED 2.5M.
Краткосрочная аренда хостов, получающих выгоду от событий в Дубае и трафика Expo.
Клиенты, ищущие городское убежище, живут рядом с зелеными планами.