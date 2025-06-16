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Жилой комплекс Nature-Inspired Luxury in Dubai Science Park - Binghatti Hills

Дубай, ОАЭ
от
$209,244
BTC
2.4889179
ETH
130.4548265
USDT
206 876.4787013
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27072
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

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Binghatti Hills - Природная роскошь в Научном парке Дубая.

Urban Retreat с курортными удобствами и панорамными видами Skyline.

Студии и 1 спальные апартаменты (многие с частными бассейнами) | Передача: Q4 2026

Обзор проекта:

Бингхатти Hills - это знаковая высотная разработка Binghatti Developers, расположенная в Dubai Science Park / Al Barsha South 2, рядом с Dubai Hills Estate. Фасад здания, вдохновленный волнами, частные небесные сады и ландшафтный дизайн вызывают безмятежную атмосферу на склоне холма, несмотря на то, что он находится в городе. С 1666 единицами, это одна из крупнейших жилых башен в регионе.

Цены и размеры (приблизительно).

  • Студии ~ 33 м2 от 180 000 €

  • 1 спальня ~ 76 м2 от 293.000 €

План оплаты: план 70/30 застройщика — 20% на бронирование, 50% во время строительства, 30% на передачу около 4 квартала 2026 года.
Оценка доходности аренды: ~ 5,8% (1 BR) с потенциалом для Airbnb или долгосрочной доходной производительности.

Особенности блока:

  • Открытые планировки с окнами от пола до потолка.

  • Просторные балконы или террасы, многие с частными бассейнами.

  • Автоматизация умного дома и устойчивый дизайн.

  • Профессиональная отделка кухни, теплые нейтральные тона.

  • Гладкие ванные комнаты, встроенное хранилище.

  • Варианты мебели под ключ доступны по запросу.

Обзор удобств:

  • Частный искусственный пляж и бесконечный бассейн в стиле лагуны.

  • Спортивные бассейны, детский бассейн и зоны джакузи.

  • Полностью оборудованные крытые / наружные тренажерные залы, йога и спа-центры.

  • Баскетбол, теннис, уличные футбольные корты и беговые дорожки.

  • Наружный кинотеатр, социальные залы и сады Дзен.

  • 🛍️ Розничный подиум с кафе, бутиками и лаунж-зонами.

  • Консьерж-лобби, служба охраны и охрана.

Научный парк Дубая / Dubai Science Park Холмы:

  • 4 мин до торгового центра Dubai Hills.

  • 8 минут до Global Village & Miracle Garden.

  • 15 минут до центра Дубая и Бурдж-Халифа.

  • Будущая станция метро в шаговой доступности.

  • Удобный доступ к Umm Suqeim Rd (D63) и E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Rd.

Идеально для:

  • Инвесторы ориентируются на современные квартиры с высоким потенциалом арендной платы.

  • Покупатели ищут большие террасы / роскошные апартаменты с бассейном, живущие под AED 2.5M.

  • Краткосрочная аренда хостов, получающих выгоду от событий в Дубае и трафика Expo.

  • Клиенты, ищущие городское убежище, живут рядом с зелеными планами.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Nature-Inspired Luxury in Dubai Science Park - Binghatti Hills
Дубай, ОАЭ
от
$209,244
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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