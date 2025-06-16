Жилой комплекс Nature-Inspired Luxury in Dubai Science Park - Binghatti Hills

Binghatti Hills - Природная роскошь в Научном парке Дубая.

Urban Retreat с курортными удобствами и панорамными видами Skyline.

Студии и 1 спальные апартаменты (многие с частными бассейнами) | Передача: Q4 2026

Обзор проекта:

Бингхатти Hills - это знаковая высотная разработка Binghatti Developers, расположенная в Dubai Science Park / Al Barsha South 2, рядом с Dubai Hills Estate. Фасад здания, вдохновленный волнами, частные небесные сады и ландшафтный дизайн вызывают безмятежную атмосферу на склоне холма, несмотря на то, что он находится в городе. С 1666 единицами, это одна из крупнейших жилых башен в регионе.

Цены и размеры (приблизительно).

Студии ~ 33 м2 от 180 000 €

1 спальня ~ 76 м2 от 293.000 €

План оплаты: план 70/30 застройщика — 20% на бронирование, 50% во время строительства, 30% на передачу около 4 квартала 2026 года.

Оценка доходности аренды: ~ 5,8% (1 BR) с потенциалом для Airbnb или долгосрочной доходной производительности.

Особенности блока:

Открытые планировки с окнами от пола до потолка.

Просторные балконы или террасы, многие с частными бассейнами.

Автоматизация умного дома и устойчивый дизайн.

Профессиональная отделка кухни, теплые нейтральные тона.

Гладкие ванные комнаты, встроенное хранилище.

Варианты мебели под ключ доступны по запросу.

Обзор удобств:

Частный искусственный пляж и бесконечный бассейн в стиле лагуны.

Спортивные бассейны, детский бассейн и зоны джакузи.

Полностью оборудованные крытые / наружные тренажерные залы, йога и спа-центры.

Баскетбол, теннис, уличные футбольные корты и беговые дорожки.

Наружный кинотеатр, социальные залы и сады Дзен.

🛍️ Розничный подиум с кафе, бутиками и лаунж-зонами.

Консьерж-лобби, служба охраны и охрана.

Научный парк Дубая / Dubai Science Park Холмы:

4 мин до торгового центра Dubai Hills.

8 минут до Global Village & Miracle Garden.

15 минут до центра Дубая и Бурдж-Халифа.

Будущая станция метро в шаговой доступности.

Удобный доступ к Umm Suqeim Rd (D63) и E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Rd.

Идеально для: