Жилой комплекс Новая резиденция One Sankari (Flagship) с бассейнами, теннисными кортами и бизнес-залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Представляем вам уникальную возможность стать частью эксклюзивного жилого проекта One Sankari в сердце самого динамичного района Дубая — Business Bay. Этот проект переосмысливает представление о роскошной жизни и предлагает коллекцию из 63 роскошных апартаментов. Комплекс включает в себя две жилые башни и предлагает к приобретению квартиры с 3-5 спальнями. Каждая резиденция занимает целый этаж. Такое уникальное планирование обеспечивает максимальную приватность жильцов. One Sankari предлагает широкий спектр удобств, включая спа, фитнес-студии, спортивные залы, кинотеатр, бассейны, теннисный корт, симулятор гольфа и многое другое, что обеспечивает жильцам высокий уровень комфорта и качества жизни. Высококачественная отделка квартир выполнена с использованием премиум материалов, что создает атмосферу элегантности и утонченности, где каждая деталь была проработана с вниманием к стилю и эстетике. Комплекс идеально расположен в престижном районе, где современная инфраструктура гармонично сочетается с живой деловой атмосферой и близостью к знаковым достопримечательностям города. Этот проект обладает превосходной транспортной доступностью, что делает его не только желанным местом для проживания, но и выгодной инвестиционной площадкой.
Удобства:
· Крытые и открытые бассейны, в том числе, расположенные на террасе
· Тренажерные и фитнесс залы
· Симулятор гольфа
· Детские площадки
· Кинотеатр
· Теннисный и падел корты
· Частная винная комната
· Сигарный бар
· Бизнес лаунж
· Переговорная
· Спа
Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.Расположение и объекты поблизости
· Downtown – 10 минут
· DIFC – 12 минут
· Dubai Int. Airport – 17 минут
· Burj Al Arab – 20 минут