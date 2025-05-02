Жилой комплекс Новая резиденция One Sankari (Flagship) с бассейнами, теннисными кортами и бизнес-залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Представляем вам уникальную возможность стать частью эксклюзивного жилого проекта One Sankari в сердце самого динамичного района Дубая — Business Bay. Этот проект переосмысливает представление о роскошной жизни и предлагает коллекцию из 63 роскошных апартаментов. Комплекс включает в себя две жилые башни и предлагает к приобретению квартиры с 3-5 спальнями. Каждая резиденция занимает целый этаж. Такое уникальное планирование обеспечивает максимальную приватность жильцов. One Sankari предлагает широкий спектр удобств, включая спа, фитнес-студии, спортивные залы, кинотеатр, бассейны, теннисный корт, симулятор гольфа и многое другое, что обеспечивает жильцам высокий уровень комфорта и качества жизни. Высококачественная отделка квартир выполнена с использованием премиум материалов, что создает атмосферу элегантности и утонченности, где каждая деталь была проработана с вниманием к стилю и эстетике. Комплекс идеально расположен в престижном районе, где современная инфраструктура гармонично сочетается с живой деловой атмосферой и близостью к знаковым достопримечательностям города. Этот проект обладает превосходной транспортной доступностью, что делает его не только желанным местом для проживания, но и выгодной инвестиционной площадкой.

Удобства:

· Крытые и открытые бассейны, в том числе, расположенные на террасе

· Тренажерные и фитнесс залы

· Симулятор гольфа

· Детские площадки

· Кинотеатр

· Теннисный и падел корты

· Частная винная комната

· Сигарный бар

· Бизнес лаунж

· Переговорная

· Спа

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

· Downtown – 10 минут

· DIFC – 12 минут

· Dubai Int. Airport – 17 минут

· Burj Al Arab – 20 минут