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Sportz by Danube

Дубай, ОАЭ
от
€225,923
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8
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О комплексе

Роскошные апартаменты в комфортабельном комплексе Sportz by Danube! Полностью меблированы! Для жизни и инвестиций! Доход от 10%! Рассрочка 0% после передачи ключей! Предоставим каталог инвестора!

Срок сдачи - 2 кв. 2027 г

Удобства: бассейн олимпийского размера, тренажерный зал, игровая площадка для детей, корт для игры в сквош, баскетбол в помещении, спортивные площадки, беговые дорожки, барбекю, парковочное место, охрана.

Жилой комплекс Sportz by Danube расположен в динамично развивающемся районе, рядом с основными транспортными узлами, учебными заведениями, медицинскими учреждениями и торговыми центрами гарантирует, что все, что вам нужно, будет в пределах удобной досягаемости.

Пишите или звоните, организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!

Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
33
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Sportz by Danube
Дубай, ОАЭ
от
€225,923
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Агентство
TRANIO
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