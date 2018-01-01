Роскошные апартаменты в комфортабельном комплексе Sportz by Danube! Полностью меблированы! Для жизни и инвестиций! Доход от 10%! Рассрочка 0% после передачи ключей! Предоставим каталог инвестора!



Срок сдачи - 2 кв. 2027 г



Удобства: бассейн олимпийского размера, тренажерный зал, игровая площадка для детей, корт для игры в сквош, баскетбол в помещении, спортивные площадки, беговые дорожки, барбекю, парковочное место, охрана.



Жилой комплекс Sportz by Danube расположен в динамично развивающемся районе, рядом с основными транспортными узлами, учебными заведениями, медицинскими учреждениями и торговыми центрами гарантирует, что все, что вам нужно, будет в пределах удобной досягаемости.



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