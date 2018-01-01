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Виллы и таунхаусы Zinnia с доходностью от 5%, в спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€369,400
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5
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О комплексе

Проект находится в районе Damac Hills 2. Комплекс включает виллы и таунхаусы с 3-6 спальнями.

За безопасность можно быть спокойным, есть круглосуточная система видеонаблюдения. Также есть парковочные места для всех жителей комплекса.

Удобства и оснащение в доме

На территории находится: современная гимназия, рынок, детский сад и школа, детский аквапарк, кафе, закусочная.

Преимущества

При покупке виллы или таунхауса можно рассчитывать на рентабельность инвестиций в размере от 5% до 5,7% в зависимости от купленного типа недвижимости.

Расположение и объекты поблизости

Рядом есть озера для рыбалки и катания на лодке, пляж, парк, спортивные площадки, бассейны, кинотеатры, рестораны, которые также доступны и жителям комплекса.

Здесь, в районе Damac Hills 2, построен гольф-клуб Trump World Golf Club Dubai-18 Hole Golf Course. Поле, стандарта чемпионата, спроектировано звездой гольфа Тайгером Вудсом.

Комплекс находится в непосредственной близости от автомагистрали Umm Suqeim, что позволяет легко добраться до любой части города. До Dubai International Airport дорога составит 50 минут. А от центра города комплекс находится в 25 минутах езды на машине.

В 25 минутах езды расположены супермаркеты New Mart и Spinneys. А до гипермаркета Carrefour ехать 30 минут.

Недалеко есть Medclinic Arabian Ranches. Здесь жители могут воспользоваться любыми медицинскими услугами. Также близко находится Mediclinic Parkview.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Виллы и таунхаусы Zinnia с доходностью от 5%, в спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€369,400
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