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  3. Жилой комплекс Новая резиденция The Chedi Private Residences с бассейном, ресторанами и обслуживанием в 5 минутах от пляжей и Дубай Марина, Al Barsha, Дубай

Жилой комплекс Новая резиденция The Chedi Private Residences с бассейном, ресторанами и обслуживанием в 5 минутах от пляжей и Дубай Марина, Al Barsha, Дубай

Дубай, ОАЭ
от
$1,84 млн
14.04.2025
$1,83 млн
13.04.2025
$1,83 млн
12.04.2025
$1,83 млн
11.04.2025
$1,87 млн
10.04.2025
$1,88 млн
09.04.2025
$1,89 млн
08.04.2025
$1,89 млн
06.04.2025
$1,89 млн
05.04.2025
$1,87 млн
04.04.2025
$1,90 млн
03.04.2025
$1,92 млн
02.04.2025
$1,92 млн
01.04.2025
$1,91 млн
30.03.2025
$1,91 млн
29.03.2025
$1,92 млн
28.03.2025
$1,93 млн
27.03.2025
$1,92 млн
26.03.2025
$1,92 млн
25.03.2025
$1,91 млн
24.03.2025
$1,91 млн
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12
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25208
ID новостройки на Realting
In CRM: 2429939
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Dubai Internet City (~ 400 м)

О комплексе

Добро пожаловать в The Chedi Private Residences, первый в мире независимый жилой проект под легендарным брендом The Chedi.

Коллекция резиденций включает апартаменты и дуплексы с панорамными террасами. Просторные апартаменты с 2-4 спальнями наполнены светом благодаря панорамным окнам высотой 3,2 метра, а открытые сады и террасы шириной 5 метров дарят уединение среди облаков.

Расположенные на Шейх-Заед-Роуд, величественные резиденции возвышаются на 240 метров над городом, раскрывая перед жителями потрясающие панорамные виды.

The Chedi Private Residences предлагает три уровня премиальных удобств, превращая повседневность в удовольствие. Ground Social – элегантные рестораны и лаунж-зоны для жителей, создающие атмосферу приватного клуба. Resort Social – оазис отдыха с бассейном длиной 60 метров, спа-комплексом, фитнес-центром, кинотеатром для владельцев, частными падел-кортами и уникальным клубом для детей с зонами для активных и творческих занятий. Sky Social – эксклюзивное пространство на высоте 240 метров, где расположены инфинити-бассейн для взрослых, бар и панорамные зоны отдыха.

Жители The Chedi Private Residences получают доступ к уникальному уровню обслуживания.

Удобства:

  • Открытые террасы и сады
  • Клубные рестораны и лаунж-зоны для жителей
  • Бассейн
  • Фитнес-центр с тренажерным залом
  • Спа
  • Падел-корты
  • Беговая дорожка
  • Зона барбекю
  • Кинотеатр
  • Детский клуб с игровыми зонами
  • Услуги консьержа 24/7, персональный дворецкий
  • Обслуживание (уборка, уход за растениями, организация мероприятий, обслуживание дома)
  • Привилегированный доступ ко всем отелям и курортам The Chedi
  • Эксклюзивное мобильное приложение для бронирования услуг
  • Парковка с услугами швейцара и носильщика
  • Безопасность 24/7

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка (60/40, 65/35)

Удобства и оснащение в доме
  • Натуральный травертин
  • Кухни Pedini с техникой Miele
  • Инновационные умные зеркала в ванных комнатах и сантехника премиальных брендов Kohler и Hansgrohe
Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 1 минута
  • Пляжи - 5 минут
  • Гольф-клуб - 5 минут
  • Mall of the Emirates - 6 минут
  • Дубай Марина - 6 минут
  • Пальма Джумейра - 10 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 10 минут
  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция The Chedi Private Residences с бассейном, ресторанами и обслуживанием в 5 минутах от пляжей и Дубай Марина, Al Barsha, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$1,84 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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