Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Fairway Residences с бассейнами и видами на поле для гольфа, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

Fairway Residences - это идеальное сочетание роскошного образа жизни, потрясающих видов и первоклассных удобств. Fairway Residences by Prescott Development предлагает студии, а также квартиры с 1-3 спальнями, идеально подходящие для семейной жизни. Всего в 14-ти этажном комплексе расположено 156 квартир. Представьте себе роскошные апартаменты с видом на поле для гольфа в самом центре Dubai Sports City. Окунитесь в атмосферу престижного Dubai Sports City: играйте в гольф на первоклассном поле или наслаждайтесь его видом из своего окна.
Роскошные апартаменты предполагают стильный дизайн с использованием современных технологий "умный дом", панорамные окна, которые наполняют комнаты естественным светом, а также высококачественную отделку.
Неисчерпаемый выбор развлечений для всей семьи: инфинити и детский бассейны, многофункциональный спортивный корт, кинотеатр, большое количество игровых зон, а также аквапарк и многое другое.
Инфраструктура
Рассрочка - 60/40
Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.Расположение и объекты поблизости