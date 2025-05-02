  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Fairway Residences с бассейнами и видами на поле для гольфа, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Fairway Residences с бассейнами и видами на поле для гольфа, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$400,015
14.04.2025
$398,263
13.04.2025
$398,497
12.04.2025
$399,984
11.04.2025
$409,022
10.04.2025
$410,689
09.04.2025
$412,755
08.04.2025
$412,497
06.04.2025
$412,738
05.04.2025
$408,979
04.04.2025
$414,446
03.04.2025
$419,042
02.04.2025
$418,159
01.04.2025
$417,214
30.03.2025
$415,930
29.03.2025
$419,040
28.03.2025
$420,571
27.03.2025
$419,097
26.03.2025
$418,835
25.03.2025
$417,405
24.03.2025
$415,992
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20137
ID новостройки на Realting
In CRM: 2380055
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Fairway Residences - это идеальное сочетание роскошного образа жизни, потрясающих видов и первоклассных удобств. Fairway Residences by Prescott Development предлагает студии, а также квартиры с 1-3 спальнями, идеально подходящие для семейной жизни. Всего в 14-ти этажном комплексе расположено 156 квартир. Представьте себе роскошные апартаменты с видом на поле для гольфа в самом центре Dubai Sports City. Окунитесь в атмосферу престижного Dubai Sports City: играйте в гольф на первоклассном поле или наслаждайтесь его видом из своего окна.

Роскошные апартаменты предполагают стильный дизайн с использованием современных технологий "умный дом", панорамные окна, которые наполняют комнаты естественным светом, а также высококачественную отделку.

Неисчерпаемый выбор развлечений для всей семьи: инфинити и детский бассейны, многофункциональный спортивный корт, кинотеатр, большое количество игровых зон, а также аквапарк и многое другое.

Инфраструктура

  • беговая дорожка
  • спортивная площадка
  • тренажерный зал
  • зона для йоги и медитации
  • детская игровая комната
  • игровая комната
  • кинотеатр
  • коворкинг
  • бизнес-зал
  • инфинити-бассейн
  • детский бассейн
  • зона барбекю
  • детская площадка
  • сад
  • зоны отдыха

Рассрочка - 60/40

  • 20 % – при бронировании;
  • 10 % – 1-ый платеж (ноябрь 2024);
  • 10 % – 2-ой платеж (март 2025);
  • 10 % – 3-ий платеж (август 2025);
  • 0,5 % – 4-ый платеж (ноябрь 2025);
  • 0,5 % – 5-ый платеж (февраль 2026);
  • 40 % – во время сдачи проекта (3 кв. 2026).

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Автодром Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Аль-Мактум - 20 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
  • Mall of the Emirates - 20 минут
  • Джумейра-Бич - 25 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 25 минут
  • Бурдж Халифа и Даунтаун Дубай - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода в комплексе O Ten, район Dubai Healthcare City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$628,352
Жилой комплекс The Sterling
Дубай, ОАЭ
от
$478,862
Жилой комплекс Новая резиденция The Chedi Private Residences с бассейном, ресторанами и обслуживанием в 5 минутах от пляжей и Дубай Марина, Al Barsha, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$1,84 млн
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Mercer House с бассейнами и спа-центрами, JLT Uptown, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,00 млн
Многоквартирный жилой дом Jumeirah Living Select Group
Дубай, ОАЭ
от
$3,35 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Fairway Residences с бассейнами и видами на поле для гольфа, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$400,015
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал DAMAC Lagoons Morocco
Жилой квартал DAMAC Lagoons Morocco
Дубай, ОАЭ
от
$803,223
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 213–2 369 м²
5 объектов недвижимости 5
Morocco — последний кластер в DAMAC Lagoons от DAMAC Properties, который анонсирован во втором квартале 2023 года. Он будет включать 471 резиденцию: 428 таунхаусов с 4-5 спальнями и 43 эксклюзивные виллы с 6-7 спальнями. В отделке будут использованы мозаичная плитка Zellij и резное дерево, в…
Агентство
Capri Realty Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты с видом на гавань и большой парк в жилом комплексе Harbour Gate с бассейнами и тренажерным залом, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты с видом на гавань и большой парк в жилом комплексе Harbour Gate с бассейнами и тренажерным залом, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,09 млн
Проект включает две башни жилого комплекса Harbour Gate с видом на гавань Dubai Creek и большой зеленый парк, кафе, рестораны, магазины. При строительстве использованы новейшие технологии и высококачественные материалы. В жилом комплексе есть апартаменты с элегантной архитектурой нейтральной…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Sky Tower Tiger
Многоквартирный жилой дом Sky Tower Tiger
Дубай, ОАЭ
от
$648,737
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 122
Расположенная в золотом треугольнике Бизнес-Бэй, самая высокая в мире новая жилая башня со 122 этажами класса люкс. Пять мировых рекордов, высота 532 метра, площадь застройки 2,7 миллиона квадратных футов. Самый высокий тропический лес в мире на высоте 447 метров  Самый высокий аттракцион…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации