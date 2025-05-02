Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Fairway Residences с бассейнами и видами на поле для гольфа, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

Fairway Residences - это идеальное сочетание роскошного образа жизни, потрясающих видов и первоклассных удобств. Fairway Residences by Prescott Development предлагает студии, а также квартиры с 1-3 спальнями, идеально подходящие для семейной жизни. Всего в 14-ти этажном комплексе расположено 156 квартир. Представьте себе роскошные апартаменты с видом на поле для гольфа в самом центре Dubai Sports City. Окунитесь в атмосферу престижного Dubai Sports City: играйте в гольф на первоклассном поле или наслаждайтесь его видом из своего окна.

Роскошные апартаменты предполагают стильный дизайн с использованием современных технологий "умный дом", панорамные окна, которые наполняют комнаты естественным светом, а также высококачественную отделку.

Неисчерпаемый выбор развлечений для всей семьи: инфинити и детский бассейны, многофункциональный спортивный корт, кинотеатр, большое количество игровых зон, а также аквапарк и многое другое.

Инфраструктура

беговая дорожка

спортивная площадка

тренажерный зал

зона для йоги и медитации

детская игровая комната

игровая комната

кинотеатр

коворкинг

бизнес-зал

инфинити-бассейн

детский бассейн

зона барбекю

детская площадка

сад

зоны отдыха

Рассрочка - 60/40

20 % – при бронировании;

10 % – 1-ый платеж (ноябрь 2024);

10 % – 2-ой платеж (март 2025);

10 % – 3-ий платеж (август 2025);

0,5 % – 4-ый платеж (ноябрь 2025);

0,5 % – 5-ый платеж (февраль 2026);

40 % – во время сдачи проекта (3 кв. 2026).

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Автодром Дубай - 10 минут

Международный аэропорт Аль-Мактум - 20 минут

Дубай Марина - 20 минут

Пальма Джумейра - 20 минут

Mall of the Emirates - 20 минут

Джумейра-Бич - 25 минут

Международный аэропорт Дубай - 25 минут

Бурдж Халифа и Даунтаун Дубай - 25 минут

Расположение и объекты поблизости