  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Беспроцентная рассрочка на 6 лет

Жилой комплекс Беспроцентная рассрочка на 6 лет

Дубай, ОАЭ
от
$597,260
BTC
7.1042888
ETH
372.3661498
USDT
590 501.7079525
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
ID: 28067
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Palm Deira (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Проект Ocean Crest представляет собой современный жилой комплекс, идеально расположенный вблизи моря, предлагая уникальное сочетание комфорта и природной красоты. Архитектура комплекса выполнена в стиле минимализм с использованием передовых материалов, что обеспечивает долгий срок службы и эстетическую привлекательность.

Жилые помещения отличаются просторными планировками и большими окнами, которые наполняют комнаты естественным светом и открывают великолепные виды на океан и окружающую природу. В комплексе предусмотрены все необходимые удобства, включая зоны для отдыха, спортивные площадки и благоустроенные зеленые территории.

Ocean Crest ориентирован на тех, кто ценит высокий уровень жизни в гармонии с природой и хочет наслаждаться спокойной, при этом насыщенной жизнью у моря. Этот проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиции в качественную недвижимость с перспективой роста стоимости.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
