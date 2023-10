Дубай, ОАЭ

от €599,906

61–653 м² 2

Сдача в: 2024

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Azizi Riviera Azure — это новый проект в MBR City, Дубай, который предлагает жилые апартаменты, расположенные в самом сердце Дубая. Этот кондоминиум, оформленный в фирменной цветовой гамме Azizi Developer, представляет собой роскошный анклав для семейного проживания. Комплекс расположен в MBR City в Дубае, что обеспечивает жителей централизованной связью, где все легко доступно. Жизнь в MBR City включает в себя все необходимое, а также доступ к первоклассным услугам гостеприимства и образования. Инфраструктура: - детская игровая комната; - кафе; - прачечная; - кинотеатр; - зона отдыха; - СПА-центр; - фитнес-зал; - ландшафтный дизайн; - парковка; - бассейн. Расположение: Riviera Azure — это новая разработка в MBR City, Дубай. Участок предлагает легкий доступ с тремя входами и выходами Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road, and Hessa Street. Получите доступ к торговым центрам Mall of the Emirates и Dubai Mall в пределах 10 минут от вашего родного города, а международный аэропорт Дубая и Аль-Мактум находятся в пределах 35 минут от сообщества. - Близко к школе; - Близко к детскому саду; - Отличное расположение дома; - Вид на город; - Красивый вид. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Плюсы инвестирования: - Рентабельность инвестиций от 6%. - Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления. - Беспроцентная рассрочка. - Комиссия 0%. - Высокий спрос арендаторов. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!