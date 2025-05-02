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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс 15 Cascade с хорошей инфраструктурой в Мотор Сити, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$235,883
14.04.2025
$234,426
13.04.2025
$234,563
12.04.2025
$235,440
11.04.2025
$240,760
10.04.2025
$241,740
09.04.2025
$242,956
08.04.2025
$242,805
06.04.2025
$242,947
05.04.2025
$240,734
04.04.2025
$243,952
03.04.2025
$246,657
02.04.2025
$246,138
01.04.2025
$245,582
30.03.2025
$244,826
29.03.2025
$246,657
28.03.2025
$247,557
27.03.2025
$246,690
26.03.2025
$246,536
25.03.2025
$245,693
24.03.2025
$244,862
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4
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24888
ID новостройки на Realting
In CRM: 2423019
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

15 Cascade by Iman Developers — это эксклюзивный жилой комплекс в престижном районе Motor City, вдохновленный сочетанием динамики городской жизни и плавности природных элементов. Архитектурная концепция проекта отражает стремительность движения и мягкость водных линий, создавая гармоничное пространство для жизни. Просторные резиденции с потолками высотой 3,3 метра, панорамными окнами и продуманными планировками обеспечивают ощущение простора, наполненного естественным светом. Полу-меблированные апартаменты с полностью оборудованными кухнями и ванными комнатами предлагают удобство и функциональность, а использование керамики от Versace подчеркивает статус и изысканность проекта.

15 Cascade предлагает богатый выбор удобств, создающих атмосферу курортного комфорта в сердце Дубая. Резиденты смогут наслаждаться бассейном в стиле роскошного курорта, современным тренажёрным залом, зоной коворкинга и лаунж-пространствами с игровыми автоматами. Для любителей активного образа жизни предусмотрены баскетбольная площадка, корт для паддл-тенниса и открытая спортивная зона. Благоустроенная территория с зелёными зонами и дизайнерскими ландшафтными решениями способствует расслабленному отдыху после насыщенного дня.

Особенности квартир
  • Полу-меблированные апартаменты
  • Полностью оборудованная кухня и ванные комнаты
  • Белоснежные стены
  • Потолки 3,3 м
  • Керамика Versace
Расположение и объекты поблизости

Расположение в Motor City обеспечивает идеальный баланс между уединённостью и доступностью ключевых районов Дубая. Поблизости находятся престижные школы, медицинские центры, торговые комплексы и рестораны, а также удобные транспортные развязки.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс 15 Cascade с хорошей инфраструктурой в Мотор Сити, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$235,883
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Агентство
DDA Real Estate
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
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