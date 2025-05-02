Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс 15 Cascade с хорошей инфраструктурой в Мотор Сити, Дубай, ОАЭ

15 Cascade by Iman Developers — это эксклюзивный жилой комплекс в престижном районе Motor City, вдохновленный сочетанием динамики городской жизни и плавности природных элементов. Архитектурная концепция проекта отражает стремительность движения и мягкость водных линий, создавая гармоничное пространство для жизни. Просторные резиденции с потолками высотой 3,3 метра, панорамными окнами и продуманными планировками обеспечивают ощущение простора, наполненного естественным светом. Полу-меблированные апартаменты с полностью оборудованными кухнями и ванными комнатами предлагают удобство и функциональность, а использование керамики от Versace подчеркивает статус и изысканность проекта.

15 Cascade предлагает богатый выбор удобств, создающих атмосферу курортного комфорта в сердце Дубая. Резиденты смогут наслаждаться бассейном в стиле роскошного курорта, современным тренажёрным залом, зоной коворкинга и лаунж-пространствами с игровыми автоматами. Для любителей активного образа жизни предусмотрены баскетбольная площадка, корт для паддл-тенниса и открытая спортивная зона. Благоустроенная территория с зелёными зонами и дизайнерскими ландшафтными решениями способствует расслабленному отдыху после насыщенного дня.

Полу-меблированные апартаменты

Полностью оборудованная кухня и ванные комнаты

Белоснежные стены

Потолки 3,3 м

Керамика Versace

Особенности квартирРасположение и объекты поблизости

Расположение в Motor City обеспечивает идеальный баланс между уединённостью и доступностью ключевых районов Дубая. Поблизости находятся престижные школы, медицинские центры, торговые комплексы и рестораны, а также удобные транспортные развязки.