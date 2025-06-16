Жилой комплекс Новый высотный проект Talea с бассейном, спа и коворкингом, Forest District, Дубай, ОАЭ

Beyond by Omniyat — Talea — новый жилой проект в районе Dubai Maritime City, выполненный в стиле уединённого курорта. Архитектура башни вдохновлена природой: плавные линии, панорамные виды на лес и море создают атмосферу спокойствия и гармонии.
Проект станет первым жилым зданием в районе Forest District и предлагает исключительное сочетание роскоши, приватности и доступа к новым инфраструктурным объектам — включая мост, соединяющий The Forest с The Bay, а также торговый центр с бутиками и ресторанами.
Talea — это редкая возможность стать владельцем недвижимости в одной из самых перспективных локаций Дубая. Вас ждёт курортный стиль жизни, вид на лес с собственного балкона и высокая инвестиционная привлекательность.
Удобства:
Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.
Рассрочка 50/50Особенности квартир
Мебели нет, кухня и бытовая техника есть (Bosch или эквивалент)Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в квартале Forest District района Dubai Maritime City, в 10-15 минутах от Дубайского международного финансового центра и Даунтаун Дубай.