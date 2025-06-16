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Жилой комплекс Новый высотный проект Talea с бассейном, спа и коворкингом, Forest District, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$600,131
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5
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Описание Описание
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ID: 26557
ID новостройки на Realting
In CRM: 2464116
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Burj Khalifa/Dubai Mall (~ 500 м)
  • Метро
    Financial Centre (~ 900 м)

О комплексе

Beyond by Omniyat — Talea — новый жилой проект в районе Dubai Maritime City, выполненный в стиле уединённого курорта. Архитектура башни вдохновлена природой: плавные линии, панорамные виды на лес и море создают атмосферу спокойствия и гармонии.

Проект станет первым жилым зданием в районе Forest District и предлагает исключительное сочетание роскоши, приватности и доступа к новым инфраструктурным объектам — включая мост, соединяющий The Forest с The Bay, а также торговый центр с бутиками и ресторанами.

Talea — это редкая возможность стать владельцем недвижимости в одной из самых перспективных локаций Дубая. Вас ждёт курортный стиль жизни, вид на лес с собственного балкона и высокая инвестиционная привлекательность.

Удобства:

  • Infinity-бассейн с видом на лес
  • Двухуровневый спортзал
  • Пространство для коворкинга и бизнес-зал
  • Зона для детей (в помещении и на улице)
  • Услуги консьержа
  • Многофункциональный лаунж
  • SPA и wellness-пространства

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка 50/50

Особенности квартир

Мебели нет, кухня и бытовая техника есть (Bosch или эквивалент)

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в квартале Forest District района Dubai Maritime City, в 10-15 минутах от Дубайского международного финансового центра и Даунтаун Дубай.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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$600,131
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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