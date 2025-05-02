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  3. Жилой комплекс Новая резиденция Laya Courtyard с бассейнами и зоной отдыха на крыше рядом с гольф-клубом, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Laya Courtyard с бассейнами и зоной отдыха на крыше рядом с гольф-клубом, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$190,924
14.04.2025
$189,745
13.04.2025
$189,855
12.04.2025
$190,565
11.04.2025
$194,870
10.04.2025
$195,664
09.04.2025
$196,649
08.04.2025
$196,526
06.04.2025
$196,640
05.04.2025
$194,850
04.04.2025
$197,455
03.04.2025
$199,644
02.04.2025
$199,224
01.04.2025
$198,773
30.03.2025
$198,162
29.03.2025
$199,644
28.03.2025
$200,373
27.03.2025
$199,671
26.03.2025
$199,546
25.03.2025
$198,864
24.03.2025
$198,191
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17
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24872
ID новостройки на Realting
In CRM: 2422519
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Окунитесь в мир современного комфорта и инновационного дизайна с Laya Courtyard – жилым комплексом, который переосмысливает концепцию городской жизни. Здесь эстетика сочетается с функциональностью, а технологии умного дома обеспечивают максимальное удобство и комфорт. Продуманные архитектурные решения и современные интерьеры создают уникальную атмосферу. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1 спальней.

Роскошный инфинити-бассейн и отдельный бассейн для детей позволят вам расслабиться и освежиться в любое время дня. Современный, полностью оборудованный тренажерный зал поможет оставаться в отличной физической форме. Открытая лаунж-зона на крыше станет идеальным местом для отдыха под звездным небом. Для тех, кто ценит активный образ жизни, комплекс предлагает падел-корт и зону для занятий йогой на свежем воздухе, а дзен-сад наполнит ваши будни атмосферой умиротворения и гармонии с природой.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Тренажерный зал
  • Лаунж-зона на крыше
  • Падел-корт
  • Зона для йоги
  • Дзен-сад

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Этот проект расположен в Dubai Studio City, динамичном районе, известном своей креативной энергией и инновационным духом. Уникальное расположение рядом с Trump International Golf Club, Dubai Polo & Equestrian Club, Arabian Ranches и Motor City делает этот проект идеальным выбором как для жизни, так и для инвестиций. Отличная транспортная доступность позволит вам с легкостью добраться до международных аэропортов Дубая и ключевых деловых районов города. Жители смогут наслаждаться видом на парк, близостью к модным ресторанам, развлекательным пространствам и крупнейшим торговым центрам, таким как Dubai Hills Mall и First Avenue Mall.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Laya Courtyard с бассейнами и зоной отдыха на крыше рядом с гольф-клубом, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$190,924
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