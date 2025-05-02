Жилой комплекс Новая резиденция Laya Courtyard с бассейнами и зоной отдыха на крыше рядом с гольф-клубом, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ

Окунитесь в мир современного комфорта и инновационного дизайна с Laya Courtyard – жилым комплексом, который переосмысливает концепцию городской жизни. Здесь эстетика сочетается с функциональностью, а технологии умного дома обеспечивают максимальное удобство и комфорт. Продуманные архитектурные решения и современные интерьеры создают уникальную атмосферу. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1 спальней.

Роскошный инфинити-бассейн и отдельный бассейн для детей позволят вам расслабиться и освежиться в любое время дня. Современный, полностью оборудованный тренажерный зал поможет оставаться в отличной физической форме. Открытая лаунж-зона на крыше станет идеальным местом для отдыха под звездным небом. Для тех, кто ценит активный образ жизни, комплекс предлагает падел-корт и зону для занятий йогой на свежем воздухе, а дзен-сад наполнит ваши будни атмосферой умиротворения и гармонии с природой.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Тренажерный зал

Лаунж-зона на крыше

Падел-корт

Зона для йоги

Дзен-сад

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Этот проект расположен в Dubai Studio City, динамичном районе, известном своей креативной энергией и инновационным духом. Уникальное расположение рядом с Trump International Golf Club, Dubai Polo & Equestrian Club, Arabian Ranches и Motor City делает этот проект идеальным выбором как для жизни, так и для инвестиций. Отличная транспортная доступность позволит вам с легкостью добраться до международных аэропортов Дубая и ключевых деловых районов города. Жители смогут наслаждаться видом на парк, близостью к модным ресторанам, развлекательным пространствам и крупнейшим торговым центрам, таким как Dubai Hills Mall и First Avenue Mall.