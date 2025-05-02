Жилой комплекс Новая резиденция Solis с бассейнами и тренажерным залом, Motor City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс премиум-класса в самом сердце Дубая, в районе Мотор Сити. Проект представляет собой четыре высотных здания, соединенных общей платформой, которая предлагает жителям широкий спектр удобств и услуг.

Преимущества проекта:

Просторные и светлые квартиры: Широкий выбор планировок от 1 до 3 спален, каждая из которых отличается большими окнами, собственным балконом и высококачественной отделкой.

Разнообразие удобств: На территории комплекса есть все необходимое для комфортной жизни: современный фитнес-центр с брендом Arsenal, открытый скалодром, парк для паркура, крытый бассейн, магазины и рестораны.

Сочетание приватности и общественной жизни: Каждая квартира предлагает высокий уровень приватности, в то время как общая платформа создает атмосферу сообщества и позволяет жителям общаться друг с другом.

Премиум-класс: Высокое качество строительства, использование высококачественных материалов.

1 культовый клубный дом, где жители и гости могут восстановить силы в гостеприимной атмосфере.

Крытая трибуна для просмотра гонок и спортивное кафе предлагают захватывающий опыт.

Зона барбекю для проведения мероприятий.

Городской комплекс с панорамным видом на сады и шоссе 311 на севере, а также на сообщество Motor City на юге.

Знаковая достопримечательность, видимая с шоссе 311 и легко доступная с дорог Al Qudra Road и Hessa Street.

Удобства:

Тренажерный зал с брендингом Арсенала

Плавательный бассейн

Дзен-сад

Зона для паркура

Зона барбекю и пикника

Площадь

Детский бассейн

Беговая дорожка

Кинотеатр под открытым небом

Детская игровая площадка

Студия пилатеса

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка (60/40)

Удобства и оснащение в доме

Во всех квартирах есть кухня и отделка, кроме мебели.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в динамично развивающемся районе Мотор Сити, известном своей отличной транспортной доступностью. Отсюда легко добраться до основных достопримечательностей, торговых центров и деловых районов Дубая.