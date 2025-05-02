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Жилой комплекс Новая резиденция Solis с бассейнами и тренажерным залом, Motor City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$281,354
14.04.2025
$279,617
13.04.2025
$279,781
12.04.2025
$280,826
11.04.2025
$287,171
10.04.2025
$288,341
09.04.2025
$289,792
08.04.2025
$289,611
06.04.2025
$289,780
05.04.2025
$287,140
04.04.2025
$290,979
03.04.2025
$294,206
02.04.2025
$293,586
01.04.2025
$292,922
30.03.2025
$292,022
29.03.2025
$294,205
28.03.2025
$295,280
27.03.2025
$294,244
26.03.2025
$294,060
25.03.2025
$293,056
24.03.2025
$284,497
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21631
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391139
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Жилой комплекс премиум-класса в самом сердце Дубая, в районе Мотор Сити. Проект представляет собой четыре высотных здания, соединенных общей платформой, которая предлагает жителям широкий спектр удобств и услуг.

Преимущества проекта:

  • Просторные и светлые квартиры: Широкий выбор планировок от 1 до 3 спален, каждая из которых отличается большими окнами, собственным балконом и высококачественной отделкой.
  • Разнообразие удобств: На территории комплекса есть все необходимое для комфортной жизни: современный фитнес-центр с брендом Arsenal, открытый скалодром, парк для паркура, крытый бассейн, магазины и рестораны.
  • Сочетание приватности и общественной жизни: Каждая квартира предлагает высокий уровень приватности, в то время как общая платформа создает атмосферу сообщества и позволяет жителям общаться друг с другом.
  • Премиум-класс: Высокое качество строительства, использование высококачественных материалов.
  • 1 культовый клубный дом, где жители и гости могут восстановить силы в гостеприимной атмосфере.
  • Крытая трибуна для просмотра гонок и спортивное кафе предлагают захватывающий опыт.
  • Зона барбекю для проведения мероприятий.
  • Городской комплекс с панорамным видом на сады и шоссе 311 на севере, а также на сообщество Motor City на юге.
  • Знаковая достопримечательность, видимая с шоссе 311 и легко доступная с дорог Al Qudra Road и Hessa Street.

Удобства:

  • Тренажерный зал с брендингом Арсенала
  • Плавательный бассейн
  • Дзен-сад
  • Зона для паркура
  • Зона барбекю и пикника
  • Площадь
  • Детский бассейн
  • Беговая дорожка
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Детская игровая площадка
  • Студия пилатеса

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка (60/40)

Удобства и оснащение в доме

Во всех квартирах есть кухня и отделка, кроме мебели.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в динамично развивающемся районе Мотор Сити, известном своей отличной транспортной доступностью. Отсюда легко добраться до основных достопримечательностей, торговых центров и деловых районов Дубая.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Solis с бассейнами и тренажерным залом, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$281,354
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