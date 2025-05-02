Жилой комплекс Новая резиденция Solis с бассейнами и тренажерным залом, Motor City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс премиум-класса в самом сердце Дубая, в районе Мотор Сити. Проект представляет собой четыре высотных здания, соединенных общей платформой, которая предлагает жителям широкий спектр удобств и услуг.
Преимущества проекта:
Удобства:
Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.
Рассрочка (60/40)Удобства и оснащение в доме
Во всех квартирах есть кухня и отделка, кроме мебели.Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в динамично развивающемся районе Мотор Сити, известном своей отличной транспортной доступностью. Отсюда легко добраться до основных достопримечательностей, торговых центров и деловых районов Дубая.