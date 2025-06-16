  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Жилой комплекс Aqua Arc: жизнь премиум‑класса на острове Al Marjan Island.

Жилой комплекс Aqua Arc: жизнь премиум‑класса на острове Al Marjan Island.

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$449,285
BTC
5.3441556
ETH
280.1100452
USDT
444 201.1182022
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
ID: 33346
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

    Бизнес-класс
    2027
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Aqua Arc: жизнь премиум‑класса на острове Al Marjan Island

Aqua Arc — жилой комплекс премиум‑класса на острове Al Marjan Island (Рас‑эль‑Хайма), предлагающий полностью меблированные апартаменты с эксклюзивными удобствами и частным выходом к пляжу. Проект сочетает живописные прибрежные пейзажи, высокий уровень комфорта и инвестиционную привлекательность.

Ключевые особенности проекта

  • Цена: от 1.65 млн. AED до 5.94 млн. AED
  • Площадь: от 46,9 м2 до 233,4 м2
  • Локация: остров Аль‑Марджан, Рас‑эль‑Хайма
  • Типы жилья:
    • студии
    • апартаменты с 1–3 спальнями
    • таунхаусы
  • Состояние квартир: полностью меблированы
  • Сдача объекта: 2 квартал 2027 года

План оплаты 50/50:

Первый взнос: 20%
Без% рассрочка: 2 квартал 2027 года

  • 10 % — при бронировании
  • 40 % — в процессе строительства
  • 50 % — по завершении строительства

Форма оплаты:

  • Банковские переводы
  • Криптовалюта - USDT, BTC, ETH
  • Принимаем наличные в России - Рубли, Евро, Доллары

Инфраструктура и удобства
Резиденты Aqua Arc получают доступ к:

  • вестибюлю двойной высоты
  • частным бассейнам на террасах апартаментов
  • спа‑центру
  • пейзажному бассейну
  • тренажёрному залу
  • сауне
  • детской игровой площадке
  • другим премиальным удобствам комплекса

Расположение и транспортная доступность
Комплекс находится в удобной локации относительно ключевых объектов:

  • 5 мин — до казино Wynn
  • 4 мин — до торгового центра Al Hamra
  • 5 мин — до международного аэропорта Ras Al Khaimah
  • 20 мин — до Вестминстерской школы GEMS
  • 1 час — до международного аэропорта Дубая (DXB)

Почему стоит выбрать Aqua Arc?

  • Эксклюзивность: апартаменты с собственными бассейнами и частным выходом к пляжу.
  • Готовый продукт: полностью меблированное жильё — можно заселяться или сдавать сразу после сдачи.
  • Инвестиционная привлекательность: престижная локация на острове Al Marjan Island гарантирует рост стоимости.
  • Развитая инфраструктура: спа, фитнес, детские зоны и другие удобства в комплексе.
  • Удобная логистика: близость к аэропортам и торговым центрам.
  • Эстетика и комфорт: живописные прибрежные пейзажи и премиальное качество строительства.

Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Еда и напитки

